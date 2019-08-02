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      Сибірські пожежі: в Росії шукають винних, а не гасять полум'я

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      Пожежі в Сибіру
      Пожежі в Сибіру / Фото з соціальних мереж

      У російському Сибіру не вщухають лісові пожежі, які вже охопили 3,5 мільйони гектарів. Проте влада не гасить полум'я, а шукає винних.

      Слідчий комітет Росії порушив справу на чиновників управління лісового господарства Красноярського краю, повідомляє Слідчий комітет Росії.

      Читайте також: У Росії горять мільйони гектарів лісу: їх не гасять через економію – фото, відео

      Саме їх обвинуватили у халатності, але число підозрюваних не розголошується.

      На думку слідчих, посадові особи з березня 2019 року не здійснювали необхідних дій для ліквідації загорянь, через що вогонь поширився на більшій площі. Сума збитків наразі встановлюється.

      Що відомо про пожежі?

      Пожежі палають у Сибіру вже понад тиждень. Гасять лише там, де є загроза населеним пунктам. Решту – майже 90% – залишають палати. Мовляв, гасити недоцільно та ще й така бездіяльність виправдана в Росії законом: на тлі санкцій і скорочення темпів зростання російської економіки уряд пішов на заходи жорсткої економії, а тому, ще у 2015 році запропонував гасити лише ті пожежі, які становлять загрозу життю людей.

      Цим рішенням Кремля і прикриваються місцеві чиновники у відповідь на численні скарги громадян на проблеми з диханням через смог та ігнорують загибель червонокнижних тварин. Дим від російських згарищ дістався вже навіть сусіднього Казахстану.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Пожежа
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