Сибірські пожежі: в Росії шукають винних, а не гасять полум'я

У російському Сибіру не вщухають лісові пожежі, які вже охопили 3,5 мільйони гектарів. Проте влада не гасить полум'я, а шукає винних.

Слідчий комітет Росії порушив справу на чиновників управління лісового господарства Красноярського краю, повідомляє Слідчий комітет Росії.

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Саме їх обвинуватили у халатності, але число підозрюваних не розголошується.

На думку слідчих, посадові особи з березня 2019 року не здійснювали необхідних дій для ліквідації загорянь, через що вогонь поширився на більшій площі. Сума збитків наразі встановлюється.

#Siberia is burning. Almost 3.3 million hectares on fire, including Arctic, with fumes having hit area larger than #EU. #Russian authorities are not eager to liquidate the wildfires as they think it's not cost-effective. I simply can't accept that! #Siberianfires #сибирьгорит pic.twitter.com/YmuvrPMRDO — Ani Papyan (@PapyanAni) 31 липня 2019 р.

Що відомо про пожежі?

Пожежі палають у Сибіру вже понад тиждень. Гасять лише там, де є загроза населеним пунктам. Решту – майже 90% – залишають палати. Мовляв, гасити недоцільно та ще й така бездіяльність виправдана в Росії законом: на тлі санкцій і скорочення темпів зростання російської економіки уряд пішов на заходи жорсткої економії, а тому, ще у 2015 році запропонував гасити лише ті пожежі, які становлять загрозу життю людей.

Цим рішенням Кремля і прикриваються місцеві чиновники у відповідь на численні скарги громадян на проблеми з диханням через смог та ігнорують загибель червонокнижних тварин. Дим від російських згарищ дістався вже навіть сусіднього Казахстану.