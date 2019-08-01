Страшні пожежі в Сибіру: дим дійшов до Канади та США, росіяни викликають дощі

Щоб побороти масштабні лісові пожежі, росіяни будуть викликати штучні опади у Красноярському краї та Іркутської області. Водночас дим під пожеж уже дійшов до території Аляски і західного узбережжя Канади.

Штучні дощі повинні допомогти наземним силам зупинити поширення та ліквідувати пожежі, повідомляє прес-служба федеральної "авіалісохорони".

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Таким чином викликати опади і гасити пожежі льотчики-спостерігачі нібито намагалися протягом усього липня, коли була відповідна хмарність.

1 серпня Ан-26 злетів в Іркутську і взяв курс на північ Іркутської області. Там в районі дії лісових пожеж спостерігаються умови для розвитку хмарності, придатної для проведення робіт по штучному викликанню опадів з метою боротьби з лісовими пожежами,

– мовиться у повідомленні.

Опади хочуть викликати, запускаючи в хмари спеціальних піротехнічних патронів з йодистим сріблом.

Водночас свідчать дані зі супутникових знімків NASA свідчать про те, що свідчать дим від лісових пожеж в російському Сибіру досяг території Аляски і західного узбережжя Канади.



Площа пожеж/NASA

"Дим від сибірських пожеж подолав східну частину Росії і тепер його видно на Алясці, де він, можливо, змішався з димом від місцевих пожеж",– розповів фахівець з вивчення атмосфери Центру космічних польотів імені Годдарда Колін Сефтор.

Дим також поширився вздовж західного узбережжя Канади та над східною частиною Тихого океану. Його також видно над Ванкувером і Сіетлом.

Що відомо про лісові пожежі в Росії?Вони палають на території розміром у майже 3,5 мільйони гектарів. Російська влада допустила поширенню вогню на таку територію, бо хотіла зекономити. Гасити дозволяли лише осередки, наближені до населених пунктів. Зараз ситуація ледь не критична. Зростання температури внаслідок лісових пожеж у Сибіру, може спричинити навіть танення арктичних льодів.



Свою допомогу у вирішенні масштабної проблеми Росії вже запропонував Дональд Трамп. Але у Москві поки ввічливо відмовили, кажуть, що справляються самі. Смог від пожеж спостерігають у таких російських містах, як Красноярськ і Кемерово.