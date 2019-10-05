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      Главные новости 5 октября: ж/д сообщение с Донбассом, заявление РФ о нормандском саммите

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      Новости Украины сегодня 5 октября 2019 – новости Украины и мира
      Какими были главные новости 5 октября / Коллаж 24 канала

      Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время может быть возобновлено железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом, в России уже на такие слова отреагировали. Также в стране-агрессоре назвали еще одно условие для проведения саммита "нормандской четверки". На мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Такими были главные новости 5 октября.

      Главные новости в Украине и мире за сегодня.

      Возобновление железнодорожного сообщения с оккупированным Донбассом: что сейчас известно

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время официальный Киев может возобновить железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом. По его словам, сначала в Станице Луганской через восстановленный мост должны пустить автомобили. А позже могут появиться другие мосты и новые переходные пункты.

      Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую,
      – отметил министр.

      В России уже прокомментировали слова украинского чиновника. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что заявление Пристайко является вполне нормальным и благоразумным.

      Если Украина по-прежнему считает эти территории своими, она должна стремиться к налаживанию связи, в том числе к восстановлению транспортной логистики. Главное, чтобы не было никаких терактов и конфликтных ситуаций после того, как мост будет достроен,
      – подчеркнул Джабаров.

      Кроме того, российский сенатор отметил, что возобновление железнодорожного сообщения "будет неплохим шагом со стороны Украины" накануне встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате.

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      Когда состоится саммит "нормандской четверки": что говорят в России

      Представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что сейчас можно заметить некоторые сдвиги в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. По его словам, теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.

      Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее (формулы – 24 канал) текста в контактной группе (ТГК – 24 канал) не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе,
      – утверждает он.

      Представитель России в ОБСЕ добавил, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет понятной, когда Специальная мониторинговая миссия подтвердит, что произошло разведение сил и средств в Петровском и Золотом".

      "Выполнение этих поручений (разведение и подписание формулы Штайнмайера – 24 канал) как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована", – сказал Лукашевич.

      Российский дипломат также заявил, что "в нынешних условиях не может быть никакого "плана Б".

      Заметим, точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре, но тогда все сорвала российская сторона.

      Формула Штайнмайера: что нужно знать

      • Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее их согласовали советники глав государств нормандского формата.
      • Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      • В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялись ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.
      • Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска".
      • Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

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      Временный переход на мосту возле Станицы Луганской

      Временный обходной переход открыли на мосту возле Станицы Луганской. Его планировали возвести к 11 октября, но работы закончили раньше.

      Известно, что сейчас старые конструкции разрушенной переправы демонтируют. Также на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Работы на переправе планируют завершить до 15 ноября.

      К слову, за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.

      Что сейчас происходит на мосту возле Станицы Луганской

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      Главный бой вечера: Головкин – Деревянченко

      В ночь на 6 октября в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" состоится бой за пояса IBF и IBO в среднем весе. Казахстанец Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко. Начало поединка – примерно 05:30 утра по киевскому времени.

      В Украине титульный поединок Головкин – Деревянченко покажет телеканал Xsport. Посмотреть поединок можно по телевизору, а также онлайн на сайте канала.

      Для украинца это уже будет вторая попытка завладеть поясом IBF. Впервые он его оспаривал в октябре 2018 года и тогда уступил раздельным решением судей Даниэлю Джейкобсу.

      Советуем ознакомиться! Головкин – Деревянченко: анонс чемпионского боя

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Спорт Бокс Украина – Россия Новости России Железная дорога Нормандский формат Новости политики
      Источник: 24 канал
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