Головні новини 5 жовтня: Залізничне сполучення з Донбасом, заява РФ щодо нормандського саміту

Голова МЗС Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом може бути відновлено залізничний рух з окупованим Донбасом, у Росії вже на такі слова відреагували. Також у країні-агресорці назвали ще одну умову для проведення саміту "нормандської четвірки". На мосту поблизу Станиці Луганської відкрили тимчасовий обхідний перехід. Такими були головні новини 5 жовтня.

Головні новини Українb та світу за сьогодні.

Відновлення залізничного сполучення з окупованим Донбасом: що наразі відомо

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом офіційний Київ може відновити залізничне сполучення з окупованим Донбасом. За його словами, спершу у Станиці Луганській через відбудований міст мають пустити автомобілі. А пізніше можуть з’явитися інші мости та нові перехідні пункти.

Можливо, з’явиться залізничне сполучення, аби люди могли комфортно переїжджати з одного боку лінії розмежування на інший,

– зауважив міністр.

У Росії вже прокоментували такі слова українського посадовця. Зокрема, перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що заява Пристайка є цілком нормальною та розсудливою.

Якщо Україна, як і раніше, вважає ці території своїми, вона повинна прагнути до налагодження зв'язку, в тому числі до відновлення транспортної логістики. Головне, щоб не було ніяких терактів і конфліктних ситуацій після того, як міст буде добудовано,

– наголосив Джабаров.

Крім того, російський сенатор зазначив, що відновлення залізничного сполучення "буде непоганим кроком з боку України" напередодні зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі.

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Коли відбудеться саміті "нормандської четвірки": що кажуть у Росії

Представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що зараз можна помітити "деякі зрушення" у процесі врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, тепер "м’яч" – на боці Києва, оскільки Україна "має здійснити імплементацію" формули Штайнмаєра в законодавство.

Разом з тим важливо розуміти, що узгодженням її (формули – 24 канал) тексту у контактній групі (ТГК – 24 канал) не вичерпуються всі необхідні поправки, пов'язані з наданням Донбасу особливого статусу на постійній основі,

– стверджує він.

Представник Росії в ОБСЄ додав, що перспектива проведення саміту нормандської четвірки "стане зрозумілою, коли Спеціальна моніторингова місія підтвердить, що відбулося розведення сил і засобів в Петровському та Золотому".

"Виконання цих доручень (розведення та підписання формули Штайнмаєра – 24 канал) якраз і відкриває шлях для нового саміту "нормандської четвірки". В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана", – сказав Лукашевич.

Російський дипломат також заявив, що "в нинішніх умовах не може бути ніякого "плану Б".

Зауважимо, точної дати саміту у нормандському форматі немає. Попередньо він мав відбутись у вересні, але тоді усе зірвала російська сторона.

Формула Штайнмаєра: що треба знати

Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".

Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

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Тммчасовий перехід на мосту біля Станиці Луганської

Тимчасовий обхідний перехід відкрили на мосту біля Станиці Луганської. Його планували звести до 11 жовтня, але роботи закінчили раніше.

Відомо, що наразі старі конструкції зруйнованої переправи демонтують. Також на дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку. Роботи на переправі планують завершити до 15 листопада.

До слова, за перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі онлайн. Посилання на цілодобову трансляцію розміщено на сайті президента.

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Головний бій вечора: Головкін – Дерев'янченко

Уночі проти 6 жовтня у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" відбудеться бій за пояси IBF та IBO у середній вазі. Казахстанець Геннадій Головкін зустрінеться з українцем Сергієм Дерев’янченком. Початок поєдинку – приблизно 05:30 ранку за київським часом.

В Україні титульний поєдинок Головкін – Дерев’янченко покаже телеканал Xsport. Переглянути двобій можна по телевізору, а також онлайн на сайті каналу.

Для українця це вже буде друга спроба заволодіти поясом IBF. Уперше він його оскаржував у жовтні 2018 року й тоді поступився роздільним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу.

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