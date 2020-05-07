Главные новости 7 мая: фейки Медведчука, назначение Саакашвили и план завершения войны

Виктора Медведчука и телеканал 1+1 обвиняют в тиражировании фейков российской пропаганды. К экс-главе налоговой Сергею Верланову наведались следователи СБУ. Верховная Рада провела внеочередное заседание. У Зеленского намерены закончить войну на Донбассе до 2020 года. Михеил Саакашвили стал главой Комитета реформ. Такими были главные новости 7 мая в Украине и мире.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Российские фейки Медведчука

Помощник государственного секретаря США Джордж Кент пожаловался, что Россия продолжает дискредитацию США относительно происхождения коронавируса. Впрочем в этот раз это делается через украинских политиков и СМИ.

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Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в 70-е годы Василий Стус был отправлен в Сибирь, в ГУЛАГ,

– пояснил заместитель государственного секретаря.

Кроме подконтрольных Медведчуку телеканалов, для чего плод российской пропаганды распространил и канал 1+1. Якобы Пентагон эту информацию "уже подтвердил".

Действиями телеканала Игоря Коломойского изрядно обеспокоены в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Там даже обратились в парламент.

"Мы написали письмо, в котором говорим, что регулятор лишен возможности эффективно реагировать на распространение необъективной информации. Мы просим внести изменения в действующее законодательство", – заявила глава Нацсовета.

Также она попросила учесть эти изменения в законопроекте о медиа, над которым сейчас работают депутаты. В Нацсовете надеются, что его внесут в сессионный зал парламента уже до конца мая.

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Обыски у Сергея Верланова

Сотрудники Службы безопасности Украины 7 мая провели обыски у экс-руководителя налоговой Сергея Верланова и еще около 100 обысков в разных регионах Украины.

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Бывшее руководство налоговой подозревают в незаконных схемах налоговых кредитов на миллиарды гривен, а Верланов только шутит, что его арендуемая квартира не похожа на имение коррупционера.

Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли,

– заявил экс-глава налоговой.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт проведения следственных действий у Верланова. Правоохранители заявили, что СБУ проводит более сотни обысков по всей Украине в региональных структурах налоговой.

Все – в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой. Обыск у Верланова – один из них.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование сразу по 4 статьям:

"отмывание" незаконного имущества – до 12 лет за решеткой;

уклонение от уплаты налогов – от 255 тысяч до 340 тысяч гривен с конфискацией имущества;

финансирование терроризма – до 12 лет за решеткой;

злоупотребление властью – до 6 лет за решеткой.

Внеочередное заседание Рады

В четверг, 7 мая, Верховная Рада Украины собралась на свое очередное внеочередное заседание. Во время карантина из-за пандемии коронавируса, украинский парламент работает только так.

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Во время заседания депутаты рассмотрели два ключевых законопроекта:

Законопроект о медицинском страховании для медиков предусматривает:

выплаты медикам, заболевшим COVID-19, приравниваются к выплатам участников боевых действий.

в случае установления группы инвалидности для медработника из-за заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 600 тысяч гривен.

выплаты семье медработника в случае его смерти от коронавируса составят 1,5 миллиона гривен.

Второй законопроект фактически касается больничных выплат для больных коронавирусом. Он предусматривает, что врачам, которые заболели, продолжат выплачивать 100% зарплаты, всем остальным – 50%.

Также определены люди, которым будут проводить регулярное бесплатное тестирование на коронавирус:

медицинские и другие работники, работающие в больницах, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом;

люди, которые работают для нераспространения COVID-19: в частности, работники Нацполиции и Нацгвардии – независимо от того, имели ли они установленный контакт с больным коронавирусом.

При условии ограниченности ресурсов, приоритетными будут считать следующие категории:

лица с симптомами коронавирусной болезни;

лица, которые имели контакт с больным COVID-19;

медицинские работники и работники, которые привлечены к другим мерам по противодействию COVID-19 – независимо от контакта с больными.

План завершения войны на Донбассе

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинская власть до конца 2020 года будет делать все возможное для того, чтобы удалось достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории.

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По словам политика, до конца года Украина намерена делать все возможное, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство.

Руководитель ОПУ также добавил, что власть хотела бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на территории ОРДЛО, но только при определенных условиях.

Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институтами, нужна безопасность и только потом выборы,

– отметил Ермак.

В то же время вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уточнил, что кампания на местных выборах по законодательству начинается за 90 дней до даты их проведения.

Однако перед этим международные наблюдатели от ОБСЕ еще должны сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов на оккупированном Донбассе.



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