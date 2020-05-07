Головні новини 7 травня: фейки Медведчука, призначення Саакашвілі і план завершення війни

Віктора Медведчука і телеканал 1+1 звинувачують у тиражуванні фейків російської пропаганди. До ексголови податкової Сергія Верланова навідалися слідчі СБУ. Верховна Рада провела позачергове засідання. У Зеленського мають намір завершити війну на Донбасі до 2020 року. Міхеїл Саакашвілі став головою Комітету реформ. Такими були головні новини 7 травня в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Російські фейки Медведчука

Помічник державного секретаря США Джордж Кент поскаржився, що Росія продовжує дискредитацію США щодо походження коронавірусу. Втім цього разу це робиться через українських політиків і ЗМІ.

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Ця історія була поширена в Україні Віктором Медведчуком, підготовленим в КДБ адвокатом, через упередженість якого у 70-ті роки Василь Стус був відправлений до Сибіру, у ГУЛАГ,

– пояснив заступник державного секретаря.

Крім підконтрольних Медведчуку телеканалів, для чого плід російської пропаганди поширив і канал 1+1. Буцімто Пентагон цю інформацію "вже підтвердив".

Діями телеканалу Ігоря Коломойського неабияк занепокоєні у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Там навіть звернулися до парламенту.

"Ми написали листа, у якому говоримо, що регулятор позбавлений можливості ефективно реагувати на поширення необ'єктивної інформації. Ми просимо внести зміни у чинне законодавство", – заявила голова Нацради.

Також вона попросила врахувати ці зміни у законопроєкті про медіа, над яким нині працюють депутати. У Нацраді сподіваються, що його внесуть у сесійну залу парламенту вже до кінця травня.

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Обшуки у Сергія Верланова

Працівники Служби безпеки України 7 травня провели обшуки у екскерівника податкової Сергія Верланова та ще близько 100 обшуків у різних регіонах України.

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Колишнє керівництво податкової підозрюють у незаконних схемах податкових кредитів на мільярди гривень, а Верланов лише жартує, що його орендована квартира не схожа на маєток корупціонера.

Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли,

– заявив екосголова податкової.

В Службі безпеки України підтвердили факт проведення слідчих дій у Верланова. Правоохоронці заявили, що СБУ проводить більше сотні обшуків по всій Україні у регіональних структурах податкової.

Усе – у межах розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової. Обшук у Верланова – один з них.

Наразі у справі триває досудове розслідування одразу за 4 статтями:

"відмивання" незаконного майна – до 12 років за ґратами;

ухиляння від сплати податків – від 255 тисяч до 340 тисяч гривень з конфіскацією майна;

фінансування тероризму – до 12 років за ґратами;

зловживання владою – до 6 років за ґратами.

Позачергове засідання Ради

У четвер, 7 травня, Верховна Рада України зібралася на своє чергове позачергове засідання. Під час карантину через пандемію коронавірусу український парламент працює тільки так.

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Під час засідання депутати розглянули два ключові законопроєкти:

Законопроєкт про медичне страхування для медиків передбачає:

виплати медикам, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій.

у разі встановлення групи інвалідності для медпрацівника через зараження СOVID-19 уряд виплачуватиме компенсацію у розмірі 600 тисяч гривень.

виплати родині медпрацівника в разі його смерті від коронавірусу складатимуть 1,5 мільйона гривень.

Другий законопроєкт фактично стосується лікарняних виплат для хворих на коронавірус. Він передбачає, що лікарям, які захворіли, продовжать виплачувати 100% зарплати, усім решта – 50%.

Також визначено людей, яким проводитимуть регулярне безкоштовне тестування на коронавірус:

медичних та інших працівників, які працюють у лікарнях, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус;

людей, які працюють задля непоширення COVID-19: зокрема, й працівників Нацполіції та Нацгвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт з хворим на коронавірус.

За умови обмеженості ресурсів, пріоритетними вважатимуть такі категорії:

особи з симптомами коронавірусної хвороби;

особи, які мали контакт із хворим на COVID-19;

медичні працівники та працівники, які залучені до інших заходів із протидії COVID-19 – незалежно від контакту з хворими.

План завершення війни на Донбасі

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що українська влада до кінця 2020 року буде робити все можливе для того, щоб вдалося досягти миру на Донбасі та повернути окуповані території.

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За словами політика, до кінця року Україна має намір робити все можливе, і інтенсифікація роботи ТКГ тому доказ.

Керівник ОПУ також додав, що влада хотіла б проведення місцевих виборів у жовтні в тому числі і на території ОРДЛО, але тільки за певних умов.

Виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори,

– зазначив Єрмак.

Водночас віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков уточнив, що кампанія на місцевих виборах за законодавством починається за 90 днів до дати їх проведення.

Однак перед цим міжнародні спостерігачі від ОБСЄ ще мають зробити висновок про принципову можливість проведення демократичних виборів на окупованому Донбасі.



Карта Операції Об'єднаних сил / інфографіка 24 каналу

Призначення Міхеїла Саакашвілі

Схоже, Володимир Зеленський таки визначився, на якій посаді у його команді працюватиме Міхеїл Саакашвілі. Третій президент Грузії став головою Виконавчого комітету реформ.

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Раніше і у команді президента, і сам Саакашвілі говорили, що політик грузинського походження може стати віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряд Дениса Шмигаля.

Втім тоді виникли проблеми з голосами за таке призначення. Його не надто підтримували у "Слузі народу". Тож, схоже, президент вирішив призначити Саакашвілі на посаду, яка не потребує підтримки парламенту.