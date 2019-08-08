Главные новости 7 августа: Зеленский созвал силовиков, звонил Путину, встретился с Эрдоганом
Владимир Зеленский из-за убийства четырех военных на Донбассе срочно звонил Владимиру Путину и созвал силовиков на совещание из-за обострения на Донбассе. Также президент Украины прибыл с первым официальным визитом в Турцию, там он встретился с президентом Реджепом Эрдоганом. Украинский пассажирский самолет совершил аварийную посадку. Такими были главные новости 7 августа.
Важнейшие новости Украины и мира за среду, 7 августа.
Телефонный разговор Зеленского и Путина
Владимир Зеленский рассказал, что после убийства четырех военных на Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. В разговоре украинский президент подчеркнул, что возникшая ситуация не приближает стороны к миру. Также Зеленский попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев.
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"Вторым вопросом, который я поднимал, было то, что мы продолжаем разминирование. Нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста в Станице-Луганской", – подчеркнул Зеленский.
В разговоре президенты затрагивали и другие вопросы, среди которых был и вопрос возвращения пленных украинцев.
Я говорю, что наших людей убивают, а мне отвечают, что есть какие-то детали, где наши военные "стреляют по гражданским". Знаете, все говорят о том, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами,
– сказал президент Украины.
И добавил, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся. И для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины относительно особого статуса для оккупированного Донбасса, как того хочет Путин.
В пресс-службе президента Украины утверждают, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата. Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.
Карта оккупированных территорий Донбасса
Что известно об убийстве 4 украинских военных?
6 августа враг обстрелял позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь – погибли четыре военнослужащих. Огонь оккупанты вели со стороны населенного пункта Украинское, применив противотанковый гранатомет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смертельный обстрел украинских военных направлен на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно продолжаться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру, а 6 августа весь мир увидел, кто именно мира не хочет.
Президент Украины намерен как можно быстрее связаться с лидерами "нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. В частности, глава государства хочет в ближайшее время договориться о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Нужно договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что "в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". А сколько еще людей могут погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы встреча состоялась в ближайшее время", – подчеркнул он.
Разговор Зеленского с Путиным: комментарий Кремля
В России озвучили свои итоги телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Российский президент заявил, что нужно "исключить обстрелы Донбасса украинскими войсками", которые, мол, "приводят к гибели мирных граждан".
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Также в Кремле отметили, что Зеленский с Путиным говорили о возвращении заключенных и договорились об активизации работы по возврату удерживаемых лиц.
Путин также "напомнил" Зеленскому о "юридических аспектах" предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса.
Это уже второй разговор Зеленского и Путина. Первый состоялся вечером 11 июля – до этого украинский и российский лидеры никак не контактировали. Тогда говорили о предстоящей встрече в нормандском формате, обмене пленными и об освобождении моряков.
Совещание силовиков из-за гибели военных на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание из-за обострения на Донбассе и нарушения пророссийскими боевиками перемирия На совещании были секретарь СНБО Александр Данилюк, глава Генштаба Руслан Хомчак и представители ключевых подразделений ВСУ.
Заявление президента: Не оставим без ответа ни одну атаку, – Зеленский о гибели четырех воинов ОС на Донбассе
Глава Генштаба Руслан Хомчак отметил, что Вооруженные силы Украины со своей стороны соблюдают договоренности. Он добавил, что количество обстрелов гораздо уменьшилось, их характер – неприцельный.
Но есть единичные случаи, особенно – в районе Павлополя и Светлодарска, где характер (обстрелов – 24 канал) иногда прицельный. Такой досадный пример мы имели вчера (6 августа – 24 канал), когда погибли четыре наши военнослужащие,
– сказал он на брифинге после совещания с президентом.
Воины погибли из-за того, что в окоп попала мина.
Хомчак отметил, что с начала перемирия – с 21 июля – на Донбассе погибли 6 военнослужащих ООС. Ранения получили 9 воинов.
"Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-миллиметрового миномета. Она попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций", – рассказал Хомчак.
Руководитель Генштаба добавил, что военнослужащие готовы были дать ответ, однако боевики после обстрела покинули свои позиции. В то же время разминирование определенного участка возле Станицы Луганской продолжается.
Мысли с фронта: Нам это не нравится, – военные о сложной ситуации на Донбассе
Совместный брифинг Владимира Зеленского с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком: смотрите видео
Зеленский встретился с турецким лидером Эрдоганом
В Анкаре состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры выходили на площадь перед Дворцом Президента Турции под гимны обоих государств.
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После этого президенты осмотрели строй турецких воинов Почетного караула и представили членов официальных делегаций.
Зеленский и Эрдоган на официальной церемонии в Турции
Вместе с Зеленским в Турцию приехал секретарь СНБО Александр Данилюк, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко, заместитель руководителя ОП Алексей Гончарук и другие.
Зеленский представил Эрдогану украинскую делегацию
Сразу после официальной церемонции начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате "с глазу на глаз".
По итогам переговоров Зеленский и Эрдоган дали совместную пресс-конференцию (смотрите видео):
Во время брифинга украинский президент говорил о погибших 6 августа воинах на Донбассе. Он отметил, что бойцы были очень молодыми.
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"Вчера погибли четверо наших военных ребят – молодых людей младше меня. Я думаю, что было бы справедливо, если мы сейчас почтим минутой молчания наших погибших", – сказал Зеленский.
Присутствующие на брифинге стоя почтили минутой молчания украинских морпехов.
Турецкий президент выразил соболезнования в связи с убийством российскими оккупантами бойцов на Донбассе.
Зеленский с Эрдоганом почтили минутой молчания погибших на Донбассе бойцов:
Перед встречей с Эрдоганом Зеленский посетил открытие Объединенного центра крымскотатарской диаспоры Турции, где общался с представителями крымскотатарской общины Турции.
Россия образца XXI века несет горе и боль на крымскую землю, прибегая к репрессиям,
– отметил Зеленский.
Именно поэтому многие вынуждены покинуть родную землю, а те, кто остался, страдают от обысков и арестов, а также от запрета почтить память репрессированных. И это не говоря о том, что в России пытаются крымских татар просто не замечать.
В России говорят "татары", пропуская намеренно слово "крымские", чем пренебрегают вашей идентичностью,
– отметил украинский президент.
Зеленский посетил открытие Объединенного центра крымскотатарской диаспоры Турции
Упростить получение разрешения на посещение Крыма
Украинский президент подчеркнул, что украинцы не устанут привлекать внимание мирового сообщества к нарушению прав крымских татар в России. А также Украина не оставит и переселенцев из Крыма один на один с их проблемами.
Посещать родственников важно – мы это понимаем. Поэтому очень скоро на законодательном уровне мы утвердим положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма,
– отметил Зеленский.
"Точно знаю, наступит день, когда Крым вернется. И семьи воссоединятся. И в дальнейшем в истории народа крымских татар будут только счастливые рассветы", – сказал Зеленский.
Президент Украины поблагодарил крымских татар за то, что сохранили Украину в сердце
В завершение обращения президент Украины поблагодарил крымскотатарское сообщество за поддержку Украины и за вклад в развитие отношений между Украиной и Турцией.
Благодарю вас за то, что сохранили Украину в сердце! Мы поставили амбициозные цели: построить страну, в которую наши люди будут возвращаться для строительства лучшей жизни. Я хочу, чтобы вы присоединились – вы нам очень нужны,
– подытожил Владимир Зеленский.
Зеленский будет находиться в Турции в течение 7-8 августа. Кроме встречи с президентом Эрдоганом, которая уже состоялась, в украинского президента запланирована беседа с Вселенским патриархом Варфоломеем и посещение украино-турецкого бизнес-форума.
Украинский пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Украинский самолет компании Bravo Airways, который следовал из Львова в Анталию, развернулся в воздухе и экстренно приземлился в Одессе. Это уже не первый подобный инцидент с этой авиакомпанией.
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Самолеты, которые принадлежат компании Bravo Airways, неоднократно попадали в аварийные ситуации. В прошлом году лайнер компании совершил экстренную посадку в Борисполе. Как пишут туристы, причиной посадки был отказ системы навигации и проблемы с электрооборудованием. Также потом стало известно, что тот же самолет уже попадал в подобную аварийную ситуацию, однако продолжал перелеты.
Что такое "список Сенцова"?
В 2018 году украинский политический узник России Олег Сенцов объявил голодовку. Состояние его здоровья существенно ухудшилось и были большие сомнения относительно того, выживет ли пленник.
Впоследствии он пообещал прекратить голодовку, если российские власти освободят "всех пленных украинцев". Адвокат Дмитрий Динзе отмечал, что таких – 64. Но точный список пленников не приводили. Впрочем, самого Сенцова в списке не было.