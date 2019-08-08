Главные новости 7 августа: Зеленский созвал силовиков, звонил Путину, встретился с Эрдоганом

Владимир Зеленский из-за убийства четырех военных на Донбассе срочно звонил Владимиру Путину и созвал силовиков на совещание из-за обострения на Донбассе. Также президент Украины прибыл с первым официальным визитом в Турцию, там он встретился с президентом Реджепом Эрдоганом. Украинский пассажирский самолет совершил аварийную посадку. Такими были главные новости 7 августа.

Важнейшие новости Украины и мира за среду, 7 августа.

Телефонный разговор Зеленского и Путина

Владимир Зеленский рассказал, что после убийства четырех военных на Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. В разговоре украинский президент подчеркнул, что возникшая ситуация не приближает стороны к миру. Также Зеленский попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев.

Читайте также: Путін хоче війни, тому все частіше оголошує мир, або Чому Україні потрібно діяти більш рішуче

"Вторым вопросом, который я поднимал, было то, что мы продолжаем разминирование. Нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста в Станице-Луганской", – подчеркнул Зеленский.

В разговоре президенты затрагивали и другие вопросы, среди которых был и вопрос возвращения пленных украинцев.

Я говорю, что наших людей убивают, а мне отвечают, что есть какие-то детали, где наши военные "стреляют по гражданским". Знаете, все говорят о том, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами,

– сказал президент Украины.

И добавил, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся. И для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины относительно особого статуса для оккупированного Донбасса, как того хочет Путин.

В пресс-службе президента Украины утверждают, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата. Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.



Карта оккупированных территорий Донбасса

Что известно об убийстве 4 украинских военных?

6 августа враг обстрелял позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь – погибли четыре военнослужащих. Огонь оккупанты вели со стороны населенного пункта Украинское, применив противотанковый гранатомет.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смертельный обстрел украинских военных направлен на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно продолжаться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру, а 6 августа весь мир увидел, кто именно мира не хочет.

Президент Украины намерен как можно быстрее связаться с лидерами "нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. В частности, глава государства хочет в ближайшее время договориться о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.



"Нужно договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что "в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". А сколько еще людей могут погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы встреча состоялась в ближайшее время", – подчеркнул он.

Разговор Зеленского с Путиным: комментарий Кремля

В России озвучили свои итоги телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Российский президент заявил, что нужно "исключить обстрелы Донбасса украинскими войсками", которые, мол, "приводят к гибели мирных граждан".

Читайте также: Как Россия оправдывает нападение на Украину: в РФ вписали наше государство в детскую конституцию

Также в Кремле отметили, что Зеленский с Путиным говорили о возвращении заключенных и договорились об активизации работы по возврату удерживаемых лиц.

Путин также "напомнил" Зеленскому о "юридических аспектах" предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса.

Это уже второй разговор Зеленского и Путина. Первый состоялся вечером 11 июля – до этого украинский и российский лидеры никак не контактировали. Тогда говорили о предстоящей встрече в нормандском формате, обмене пленными и об освобождении моряков.

Совещание силовиков из-за гибели военных на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание из-за обострения на Донбассе и нарушения пророссийскими боевиками перемирия На совещании были секретарь СНБО Александр Данилюк, глава Генштаба Руслан Хомчак и представители ключевых подразделений ВСУ.

Заявление президента: Не оставим без ответа ни одну атаку, – Зеленский о гибели четырех воинов ОС на Донбассе

Глава Генштаба Руслан Хомчак отметил, что Вооруженные силы Украины со своей стороны соблюдают договоренности. Он добавил, что количество обстрелов гораздо уменьшилось, их характер – неприцельный.

Но есть единичные случаи, особенно – в районе Павлополя и Светлодарска, где характер (обстрелов – 24 канал) иногда прицельный. Такой досадный пример мы имели вчера (6 августа – 24 канал), когда погибли четыре наши военнослужащие,

– сказал он на брифинге после совещания с президентом.

Воины погибли из-за того, что в окоп попала мина.

Хомчак отметил, что с начала перемирия – с 21 июля – на Донбассе погибли 6 военнослужащих ООС. Ранения получили 9 воинов.

"Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-миллиметрового миномета. Она попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций", – рассказал Хомчак.

Руководитель Генштаба добавил, что военнослужащие готовы были дать ответ, однако боевики после обстрела покинули свои позиции. В то же время разминирование определенного участка возле Станицы Луганской продолжается.

Мысли с фронта: Нам это не нравится, – военные о сложной ситуации на Донбассе

Совместный брифинг Владимира Зеленского с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком: смотрите видео

Зеленский встретился с турецким лидером Эрдоганом

В Анкаре состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры выходили на площадь перед Дворцом Президента Турции под гимны обоих государств.

Читайте также: Зеленский с первым официальным визитом в Турции – главные новости, фото и видео

После этого президенты осмотрели строй турецких воинов Почетного караула и представили членов официальных делегаций.