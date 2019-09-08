Главные новости 8 сентября: готова ли Украина к отопительному сезону, смертельный шторм в Крыму

Зимой дома у украинцев будет тепло, – обещает "Нафтогаз". В компании говорят, что накопили рекордное количество газа. Мощный шторм произошел в Крыму, погибли люди. Ураган "Дориан" набросился на побережье США. Госдеп США требует у Кремля освободить всех украинцев. В Грузии новый премьер, которого оппозиция называет "человеком Москвы". Такими были главные новости воскресенья, 8 сентября.

Самые важные новости Украины за сегодня, 8 сентября.

С отоплением в 2019 году все будет хорошо

Украина накопила самые большие запасы газа в подземных хранилищах за последние 7 лет. А это означает, что проблем с теплом в отопительном сезоне 2019 – 2020 годов не будет. Об этом заявил пресс-центр НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в фейсбуке.

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В сообщении говорится, что запасы газа в подземных хранилищах Украины выросли с 18,25 миллиарда кубометров по состоянию на конец августа до 18,7 миллиарда кубометров на конец первой недели сентября. А "это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет".

"Накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон", – убеждены в компании.

Отметим, 3 сентября в "Нафтогазе" говорили, что для обеспечения "устойчивого прохождения осенне-зимнего сезона 2019 – 2020 годов" необходимо накопить в газохранилищах примерно 20 миллиардов кубометров газа.

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Мощный шторм в Крыму унес жизни четырех человек

Шторм, который унес уже минимум четыре жизни, в воскресенье, 8 сентября, атаковал оккупированный Россией Крым. Еще двух людей унесло в открытое море, их пытаются спасти.

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Волнение моря синоптики оценили в 5 баллов. Причем шторм в 3 балла уже считают опасным, купаться в море при таких погодных условиях категорически запрещено.

Местные жители и туристы активно распространяют в социальных сетях фото и видео страшного шторма.

Как спасали человека, который тонул в высоких волнах:

Между тем шторм продолжается, а люди пытаются купаться:

Лишь месяц назад, 4 августа, в аннексированном Крыму из-за шторма погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу (здесь подробнее).

Ураган "Дориан" опасен для 20 миллионов людей

"Дориан" уже унес жизни 30 человек, разрушил север Багамских островов и побережье Флориды. Его уровень опасности снизился, однако чрезвычайное положение и эвакуацию прибрежных районов в четырех американских штатах не отменяют.

Смотрите потрясающие видео, как мощный ураган "Дориан" добрался до Багамских островов

Фантастические кадры, как бурная стихия бушует на побережье США (видео из телеграмма 24 канала):

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А вот видео из самолета, попавшего в глаз бури (вокруг тишина, но пилоты на самом деле в смертельной опасности):

Смелый оператор местного "22 канала":

The storm surge and waves are crazy! This is @cbc_craig trying to bring you the best shots.

And we are trying to stay dry. It's getting dark-feels like the eye of hurricane is close @ryansnoddon

Intimidating power.#NSStorm #hurricane pic.twitter.com/uwcN1Vtzt7 — ColleenJonescbc (@cbccolleenjones) September 7, 2019

Ветер погнул строительный кран, как пластилиновый:

The bad weather is causing major damage throughout #NS, including a crane collapse in Halifax. pic.twitter.com/YxpZ5mCfPa — CBC Nova Scotia (@CBCNS) September 7, 2019

Смотрите также ряд видео, снятых свидетелями урагана:

My family lives a stone's throw from the Mersey River in Liverpool. View from the deck. #nsstorm https://t.co/KUTsXHXc8L — Brittany Wentzell (@BrittWentzell) September 7, 2019

Thought for a second this guy was going to that payloader to bring it in from the water, but he was just snapping some pics pic.twitter.com/77J8tZXHCD — Emma Davie (@cbcemma) September 7, 2019

A few storm chasers watching opposite DeWolf Park in Bedford. No one (thankfully) is standing on the wharf. But @TheodoreTugboat is handling it well #HurricaneDorian pic.twitter.com/xX2yuV3taz — Emma Davie (@cbcemma) September 7, 2019

No one is in the house here in Herring Cove & it is currently for sale. It is shaped like a boat-I'm not sure it will survive this. We are just an hour and a half into the big winds.#storm #hurricane @CBCNS pic.twitter.com/lAjx0ovsSO — ColleenJonescbc (@cbccolleenjones) September 7, 2019

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Что известно о "Дориане"?Это ураган 5 уровня опасности (очень опасен) в Атлантическом океане. Он разрушил север Багамских островов (сорвал крыши зданий, повредил линии электропередач, затопил улицы, поломал деревья и изуродовал автомобили) и уже добрался до США. Стихия угрожает более 20 миллионам людей. В трех штатах полностью (Флорида, Северная и Южная Каролина) и в 12 графствах Джорджии объявлено чрезвычайное положение.

США требуют у России освободить всех украинцев

Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус поздравила известие об освобождении 35 пленных Россией украинцев в обмен на 35 удерживаемых Украиной лиц. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 8 сентября на сайте Посольства США в Украине.

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Ортагус отметила, что США постоянно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией в ноябре 2018 года. А также Олега Сенцова и других политзаключенных. "Мы приветствуем то, что они вернулись домой", – говорится в заявлении.

Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая представителей крымскотатарской общины, которые все еще несправедливо заключены,

– отметила пресс-секретарь Госдепа.

Рядом с этим в США "хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной". "Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства в рамках минских договоренностей", – подытожили в Госдепартаменте США.

В Украину 7 сентября вернулись 24 украинских моряка и 11 политзаключенных Кремля (инфографики 24 канала):





Пленные Россией украинцы вернулись 7 сентября, около 14:00 самолет с ними приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". Все новости об этом – в материалах 24 канала.

В Грузии – новый премьер

Парламент Грузии 8 сентября объявил о доверии правительству во главе с новым премьер-министром Георгием Гахарией. Оппозиция была категорически против его кандидатуры, ведь именно он, как министр МВД, силой разгонял антироссийские протесты в стране.

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Во время первой речи Гахария заявил депутатам, что "оккупация – это самая большая наша проблема". Однако, по мнению премьера, для преодоления этой проблемы необходимо использовать любые инструменты, кроме войны.

Для борьбы с ней необходимы конкретные дела, а не популизм. Когда мы говорим, что 20% территорий Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности,

– заявил Гахария.

Несмотря на это Гахария подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, а также максимально углубит отношения с США.

Примечательно, что в своем выступлении Гахария обратил внимание и на действия оппозиции: "Сегодня у нас большая проблема, когда оппозиция с помощью лжи и искажения реальности влияет на наших граждан, на их психику, их мораль. Это разрушительная сила, которая создает иллюзии и искусственно создает в стране напряжение".

Что известно о Гахарии?Георгий Гахария родился в Грузии 1975 года. В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета и изучал политологию в Московском государственном университете имени Ломоносова. С 2008 по 2013 год занимал должность директора по развитию бизнеса в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в странах Восточной Европы, СНГ и Российской Федерации. В 2013 году вернулся в Грузию, стал бизнес-омбудсменом.



В 2016 году его назначили на должность министра экономики, а в 2017 году на пост министра внутренних дел и вицепремьера. 3 сентября руководящая партия страны "Грузинская мечта" выдвинула министра внутренних дел Гахарію кандидатом на должность премьер-министра. Тогда оппозиция сорвала сессию парламента, а сотни антиправительственных демонстрантов собрались возле парламентского здания – ведь именно Гахария разогнал антироссийские июньские протесты в Грузии, его называют "человеком Москвы".

Кратко об антироссийских протестах в Грузии

Начались они вечером 20 июня. Людей возмутило поведение российских политиков: депутат Госдумы РФ сел в грузинском парламенте на место спикера и открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке. Тогда активисты требовали от россиян извинений, впоследствии – отставку главы грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.

Протестующие штурмовали парламент, полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали почти 240 человек. Несмотря на это на следующий день митинги возобновились с новой силой. Многих активистов задержали, однако это не остановило протестные настроения. Властям пришлось выполнить одно из требований протестантов – глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что уйдет в отставку.

Смотрите видео 24 канала о протестах в Грузии:

8 сентября – 75 годовщина начала операции "Висла"

8 сентября в Украине отмечают 75 годовщину операции "Висла", во время которой по решению государственного руководства СССР, Польской и Чехословацкой республик несколько сотен украинцев насильно депортировали из этнических земель. Выселения сопровождались террором, репрессиями и конфискацией имущества.

Больше о жуткой операции "Висла" – читайте в материале 24 канала

Украинцев заставляли прощаться со своими домами на Лемковщине, Холмщине, Подляшье, Надсянье, Любачивщине. Среди тех, кто тогда потерял родную землю, – Анна Волошинская, которую в 1945 году вместе с родителями и братиком депортировали. Она рассказывает, что тогда к ним пришел военный российский офицер и сказал "возьмите еду на 3 дня, потому что здесь будут страшные бои". Люди поверили, собрались быстро и без нареканий. Но впоследствии поняли, как жестоко их обманули.

Людей везли товарными вагонами, многие не пережили дороги. В период с 1944 по 1951 годы насильно оторваны от дома были более 600 тысяч украинцев. Так, семья госпожи Анны оказалась аж в Николаевской области. "По одной семье в село селили. Нас поселили к одному дедушке", - говорит женщина.



Анна Волошинская / скриншот из видео 24 канала

Утраченные дома вынужденные переселенцы вспоминали на протяжении долгих лет. И теперь при каждом случае стараются их посетить.

Сын принудительно переселенной украинки говорит, что когда они возвращались, то брали с собой комочки земли.

Как происходила операция "Висла": смотрите видео

Только в июле 2019 года Кабмин утвердил официальные мероприятия относительно годовщины этих трагических событий.