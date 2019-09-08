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      Главные новости 8 сентября: готова ли Украина к отопительному сезону, смертельный шторм в Крыму

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      Новости Украины сегодня 8 сентября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 8 сентября / Коллаж 24 канала

      Зимой дома у украинцев будет тепло, – обещает "Нафтогаз". В компании говорят, что накопили рекордное количество газа. Мощный шторм произошел в Крыму, погибли люди. Ураган "Дориан" набросился на побережье США. Госдеп США требует у Кремля освободить всех украинцев. В Грузии новый премьер, которого оппозиция называет "человеком Москвы". Такими были главные новости воскресенья, 8 сентября.

      Самые важные новости Украины за сегодня, 8 сентября.

      С отоплением в 2019 году все будет хорошо

      Украина накопила самые большие запасы газа в подземных хранилищах за последние 7 лет. А это означает, что проблем с теплом в отопительном сезоне 2019 – 2020 годов не будет. Об этом заявил пресс-центр НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в фейсбуке.

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      В сообщении говорится, что запасы газа в подземных хранилищах Украины выросли с 18,25 миллиарда кубометров по состоянию на конец августа до 18,7 миллиарда кубометров на конец первой недели сентября. А "это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет".

      "Накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон", – убеждены в компании.

      Отметим, 3 сентября в "Нафтогазе" говорили, что для обеспечения "устойчивого прохождения осенне-зимнего сезона 2019 – 2020 годов" необходимо накопить в газохранилищах примерно 20 миллиардов кубометров газа.

      Это интересно: Платежки за тепло можно уменьшить вдвое или больше, – Бабак

      Мощный шторм в Крыму унес жизни четырех человек

      Шторм, который унес уже минимум четыре жизни, в воскресенье, 8 сентября, атаковал оккупированный Россией Крым. Еще двух людей унесло в открытое море, их пытаются спасти.

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      Волнение моря синоптики оценили в 5 баллов. Причем шторм в 3 балла уже считают опасным, купаться в море при таких погодных условиях категорически запрещено.

      Местные жители и туристы активно распространяют в социальных сетях фото и видео страшного шторма.

       

       

      Как спасали человека, который тонул в высоких волнах:

      Между тем шторм продолжается, а люди пытаются купаться:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #анапа#витязево#мореволнуется#шторм#2019

      Допис, поширений Юлия (@ylia.rom)

      Лишь месяц назад, 4 августа, в аннексированном Крыму из-за шторма погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу (здесь подробнее).

      Ураган "Дориан" опасен для 20 миллионов людей

      "Дориан" уже унес жизни 30 человек, разрушил север Багамских островов и побережье Флориды. Его уровень опасности снизился, однако чрезвычайное положение и эвакуацию прибрежных районов в четырех американских штатах не отменяют.

      Смотрите потрясающие видео, как мощный ураган "Дориан" добрался до Багамских островов

      Фантастические кадры, как бурная стихия бушует на побережье США (видео из телеграмма 24 канала):

      Читайте также: Ураган "Дориан" на Багамах: погибли 30 человек, среди них дети

      А вот видео из самолета, попавшего в глаз бури (вокруг тишина, но пилоты на самом деле в смертельной опасности):

      Смелый оператор местного "22 канала":

      Ветер погнул строительный кран, как пластилиновый:

      Смотрите также ряд видео, снятых свидетелями урагана:

       

      Читайте также: Ураган "Дориан" покинул Флориду и угрожает другим штатам – последние новости

      Что известно о "Дориане"?Это ураган 5 уровня опасности (очень опасен) в Атлантическом океане. Он разрушил север Багамских островов (сорвал крыши зданий, повредил линии электропередач, затопил улицы, поломал деревья и изуродовал автомобили) и уже добрался до США. Стихия угрожает более 20 миллионам людей. В трех штатах полностью (Флорида, Северная и Южная Каролина) и в 12 графствах Джорджии объявлено чрезвычайное положение.

      США требуют у России освободить всех украинцев

      Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус поздравила известие об освобождении 35 пленных Россией украинцев в обмен на 35 удерживаемых Украиной лиц. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 8 сентября на сайте Посольства США в Украине.

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      Ортагус отметила, что США постоянно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией в ноябре 2018 года. А также Олега Сенцова и других политзаключенных. "Мы приветствуем то, что они вернулись домой", – говорится в заявлении.

      Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая представителей крымскотатарской общины, которые все еще несправедливо заключены,
      – отметила пресс-секретарь Госдепа.

      Рядом с этим в США "хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной". "Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства в рамках минских договоренностей", – подытожили в Госдепартаменте США.

      В Украину 7 сентября вернулись 24 украинских моряка и 11 политзаключенных Кремля (инфографики 24 канала):

      Моряки
      Бранці

      Пленные Россией украинцы вернулись 7 сентября, около 14:00 самолет с ними приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". Все новости об этом – в материалах 24 канала.

      В Грузии – новый премьер

      Парламент Грузии 8 сентября объявил о доверии правительству во главе с новым премьер-министром Георгием Гахарией. Оппозиция была категорически против его кандидатуры, ведь именно он, как министр МВД, силой разгонял антироссийские протесты в стране.

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      Во время первой речи Гахария заявил депутатам, что "оккупация – это самая большая наша проблема". Однако, по мнению премьера, для преодоления этой проблемы необходимо использовать любые инструменты, кроме войны.

      Для борьбы с ней необходимы конкретные дела, а не популизм. Когда мы говорим, что 20% территорий Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности,
      – заявил Гахария.

      Несмотря на это Гахария подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, а также максимально углубит отношения с США.

      Примечательно, что в своем выступлении Гахария обратил внимание и на действия оппозиции: "Сегодня у нас большая проблема, когда оппозиция с помощью лжи и искажения реальности влияет на наших граждан, на их психику, их мораль. Это разрушительная сила, которая создает иллюзии и искусственно создает в стране напряжение".

      Что известно о Гахарии?Георгий Гахария родился в Грузии 1975 года. В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета и изучал политологию в Московском государственном университете имени Ломоносова. С 2008 по 2013 год занимал должность директора по развитию бизнеса в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в странах Восточной Европы, СНГ и Российской Федерации. В 2013 году вернулся в Грузию, стал бизнес-омбудсменом.

      В 2016 году его назначили на должность министра экономики, а в 2017 году на пост министра внутренних дел и вицепремьера. 3 сентября руководящая партия страны "Грузинская мечта" выдвинула министра внутренних дел Гахарію кандидатом на должность премьер-министра. Тогда оппозиция сорвала сессию парламента, а сотни антиправительственных демонстрантов собрались возле парламентского здания – ведь именно Гахария разогнал антироссийские июньские протесты в Грузии, его называют "человеком Москвы".

      Кратко об антироссийских протестах в Грузии

      Начались они вечером 20 июня. Людей возмутило поведение российских политиков: депутат Госдумы РФ сел в грузинском парламенте на место спикера и открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке. Тогда активисты требовали от россиян извинений, впоследствии – отставку главы грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.

      Протестующие штурмовали парламент, полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали почти 240 человек. Несмотря на это на следующий день митинги возобновились с новой силой. Многих активистов задержали, однако это не остановило протестные настроения. Властям пришлось выполнить одно из требований протестантов – глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что уйдет в отставку.

      Смотрите видео 24 канала о протестах в Грузии:

      8 сентября 75 годовщина начала операции "Висла"

      8 сентября в Украине отмечают 75 годовщину операции "Висла", во время которой по решению государственного руководства СССР, Польской и Чехословацкой республик несколько сотен украинцев насильно депортировали из этнических земель. Выселения сопровождались террором, репрессиями и конфискацией имущества.

      Больше о жуткой операции "Висла"  читайте в материале 24 канала

      Украинцев заставляли прощаться со своими домами на Лемковщине, Холмщине, Подляшье, Надсянье, Любачивщине. Среди тех, кто тогда потерял родную землю, – Анна Волошинская, которую в 1945 году вместе с родителями и братиком депортировали. Она рассказывает, что тогда к ним пришел военный российский офицер и сказал "возьмите еду на 3 дня, потому что здесь будут страшные бои". Люди поверили, собрались быстро и без нареканий. Но впоследствии поняли, как жестоко их обманули.

      Людей везли товарными вагонами, многие не пережили дороги. В период с 1944 по 1951 годы насильно оторваны от дома были более 600 тысяч украинцев. Так, семья госпожи Анны оказалась аж в Николаевской области. "По одной семье в село селили. Нас поселили к одному дедушке", - говорит женщина.

      Анна Волошинська
      Анна Волошинская / скриншот из видео 24 канала

      Утраченные дома вынужденные переселенцы вспоминали на протяжении долгих лет. И теперь при каждом случае стараются их посетить.

      Сын принудительно переселенной украинки говорит, что когда они возвращались, то брали с собой комочки земли.

      Как происходила операция "Висла": смотрите видео

      Только в июле 2019 года Кабмин утвердил официальные мероприятия относительно годовщины этих трагических событий.

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