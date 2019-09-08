Головні новини 8 вересня: чи готова Україна до опалювального сезону, смертельний шторм у Криму

Узимку вдома в українців буде тепло, – обіцяє "Нафтогаз". У компанії кажуть, що накопичили рекордну кількість газу. Потужний шторм відбувся у Криму, загинули люди. Ураган "Доріан" накинувся на узбережжя США. Держдеп США вимагає у Кремля звільнити всіх українців. У Грузії новий прем'єр, якого опозиція називає "людиною Москви". Такими були головні новини неділі, 8 вересня.

Найважливіші новини України за сьогодні, 8 вересня.

З опаленням у 2019 році все буде гаразд

Україна накопичила найбільші запаси газу у підземних сховищах за останні 7 років. А це означає, що проблем з теплом в опалювальному сезоні 2019 – 2020 роках не буде. Про це заявив прес-центр НАК "Нафтогаз-України" на своїй сторінці у фейсбуці.

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У повідомленні мовиться, що запаси газу в підземних сховищах України зросли з 18,25 мільярда кубометрів станом на кінець серпня до 18,7 мільярда кубометрів на кінець першого тижня вересня. А "це найбільший рівень запасів у сховищах за останні 7 років".

"Накопиченого запасу буде достатньо, щоб пройти найближчий опалювальний сезон", – переконані у компанії.

Зазначимо, 3 вересня у "Нафтогазі" казали, що для забезпечення "сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019 – 2020 років" необхідно накопичити в газосховищах приблизно 20 мільярдів кубометрів газу.

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Потужний шторм в Криму забрав життя чотирьох людей

Шторм, який забрав уже щонайменше чотири життя, у неділю, 8 вересня, атакував окупований Росією Крим. Ще двох людей віднесло у відкрите море, їх намагаються врятувати.

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Хвилювання моря синоптики оцінили у 5 балів. Причому шторм у 3 бали вже вважають небезпечним, купатися в морі за таких погодних умов категорично заборонено.

Місцеві мешканці та туристи активно поширюють у соціальних мережах фото та відео страшного шторму.

Як рятували людину, що тонула у високих хвилях:

Тим часом шторм триває, а люди намагаються купатися:

Лише місяць тому, 4 серпня, в анексованому Криму через шторм загинули чемпіонка та віцечемпіонка світу з кікбоксингу (тут детальніше).

Ураган "Доріан" небезпечний для 20 мільйонів людей

"Доріан" вже забрав життя 30 людей, зруйнував північ Багамських островів та узбережжя Флориди. Його рівень небезпеки зменшився, проте надзвичайний стан та евакуацію прибережних районів у чотирьох американських штатах не скасовують.

Дивіться приголомшливі відео, як потужний ураган "Доріан" дістався Багамських островів

Фантастичні кадри, як бурхлива стихія вирує на узбережжі США (відео з телеграму 24 каналу):

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А ось відео з літака, що потрапив у око бурі (навколо тиша, але пілоти насправді у смертельній небезпеці):

Сміливий оператор місцевого "22 каналу":

The storm surge and waves are crazy! This is @cbc_craig trying to bring you the best shots.

And we are trying to stay dry. It's getting dark-feels like the eye of hurricane is close @ryansnoddon

Intimidating power.#NSStorm #hurricane pic.twitter.com/uwcN1Vtzt7 — ColleenJonescbc (@cbccolleenjones) September 7, 2019

Вітер погнув будівельний кран, наче пластиліновий:

The bad weather is causing major damage throughout #NS, including a crane collapse in Halifax. pic.twitter.com/YxpZ5mCfPa — CBC Nova Scotia (@CBCNS) September 7, 2019

Дивіться також низку відео, відзнятих свідками урагану:

My family lives a stone's throw from the Mersey River in Liverpool. View from the deck. #nsstorm https://t.co/KUTsXHXc8L — Brittany Wentzell (@BrittWentzell) September 7, 2019

Thought for a second this guy was going to that payloader to bring it in from the water, but he was just snapping some pics pic.twitter.com/77J8tZXHCD — Emma Davie (@cbcemma) September 7, 2019

A few storm chasers watching opposite DeWolf Park in Bedford. No one (thankfully) is standing on the wharf. But @TheodoreTugboat is handling it well #HurricaneDorian pic.twitter.com/xX2yuV3taz — Emma Davie (@cbcemma) September 7, 2019

No one is in the house here in Herring Cove & it is currently for sale. It is shaped like a boat-I'm not sure it will survive this. We are just an hour and a half into the big winds.#storm #hurricane @CBCNS pic.twitter.com/lAjx0ovsSO — ColleenJonescbc (@cbccolleenjones) September 7, 2019

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Що відомо про "Доріан"? Це ураган 5 рівня небезпеки (дуже небезпечний) в Атлантичному океані. Він зруйнував північ Багамських островів (позривав дахи з будівель, пошкодив лінії електропередач, затопив вулиці, поламав дерева та понівечив автомобілі) та вже дістався США. Стихія загрожує понад 20 мільйонам людей. У трьох штатах повністю (Флорида, Північна та Південна Кароліна) та у 12 графствах Джорджії оголошено надзвичайний стан.

США вимагають у Росії звільнити всіх українців

Речниця Держдепу США Морган Ортагус привітала звістку про звільнення 35 полонених Росією українців в обмін на 35 утримуваних Україною осіб. Про це мовиться у заяві, оприлюдненій 8 вересня на сайті Посольства США в Україні.

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Ортагус зазначила, що США постійно закликали звільнити 24 українських моряків, затриманих Росією у листопаді 2018 року. А також і Олега Сенцова та інших політв'язнів. "Ми вітаємо те, що вони повернулися додому", – мовиться в заяві.

Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які все ще несправедливо ув’язнені,

– наголосила речниця Держдепу.

Поруч із цим у США "хотіли би бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною". "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського і закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання у рамках мінських домовленостей", – підсумували у Держдепартаменті США.

До України 7 вересня повернулися 24 українських моряків та 11 політв'язнів Кремля (інфографіки 24 каналу):





Полонені Росією українці повернулися 7 вересня, близько 14:00 літак із ними приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Усі новини про це – у матеріалах 24 каналу.

У Грузії – новий прем'єр

Парламент Грузії 8 вересня оголосив про довіру уряду на чолі з новим прем'єр-міністром Георгієм Гахарією. Опозиція була категорично проти його кандидатури, адже саме він, як міністр МВС, силою розганяв антиросійські протести в країні.

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Під час першої промови Гахарія заявив депутатам, що "окупація – це найбільша наша проблема". Однак, на думку прем'єра, для подолання цієї проблеми необхідно використовувати будь-які інструменти, крім війни.

Для боротьби з нею необхідні конкретні справи, а не популізм. Коли ми говоримо, що 20% територій Грузії окуповані, ми повинні говорити і про те, що 20% економічного потенціалу Грузії окуповані. Ця проблема є головним викликом для нашої безпеки,

– заявив Гахарія.

Попри це Гахарія наголосив, що Грузія продовжить курс на інтеграцію в Євросоюз і НАТО, а також максимально поглибить відносини зі США.

Примітно, що у своєму виступі Гахарія звернув увагу і на дії опозиції: "Сьогодні у нас велика проблема, коли опозиція за допомогою брехні і викривлення реальності впливає на наших громадян, на їх психіку, їх мораль. Це руйнівна сила, яка створює ілюзії і штучно створює в країні напругу".

Що відомо про Гахарію? Георгій Гахарія народився в Грузії 1975 року. У 1994 році закінчив історичний факультет Тбіліського державного університету та вивчав політологію у Московському державному університеті імені Ломоносова. З 2008 по 2013 рік обіймав посаду директора розвитку бізнесу в компанії Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в країнах Східної Європи, СНД і Російської Федерації. У 2013 році повернувся до Грузії, став бізнес-омбудсменом.



У 2016 році його призначили на посаду міністра економіки, а в 2017 році на посаду міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра. 3 вересня керівна партія країни "Грузинська мрія" висунула міністра внутрішніх справ Гахарію кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Тоді опозиція зірвала сесію парламенту, а сотні антиурядових демонстрантів зібралися біля парламентської будівлі – адже саме Гахарія розігнав антиросійські червневі протести у Грузії, його називають "людиною Москви".

Коротко про антиросійські протести в Грузії

Розпочалися вони увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків: депутат Держдуми РФ сів у грузинському парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я російською мовою. Тоді активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

Протестувальники штурмували парламент, поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали майже 240 осіб. Попри це наступного дня мітинги відновились з новою силою . Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.

Дивіться відео 24 каналу про протести у Грузії:

8 вересня – 75 роковини початку операції "Вісла"

8 вересня в Україні відзначають 75 роковини операції "Вісла", під час якої за рішенням державного керівництва СРСР, Польської та Чехословацької республік кілька сотень українців насильно депортували з етнічних земель. Виселення супроводжувалися терором, репресіями і конфіскацією майна.

Більше про моторошну операцію "Вісла" – читайте у матеріалі 24 каналу

Українців змушували прощатися зі своїми домівками на Лемківщині, Холмщині, Підляшші, Надсянні, Любачівщині. Серед тих, хто тоді втратив рідну землю, – Анна Волошинська, яку у 1945 році разом із батьками і братиком депортували. Вона розповідає, що тоді до них прийшов військовий російський офіцер і сказав "візьміть їжу на 3 дні, бо тут будуть страшні бої". Люди повірили, зібралися швидко і без нарікань. Та згодом зрозуміли, як жорстоко їх ошукали.

Людей везли товарними вагонами, багато хто не пережив дороги. У період із 1944 по 1951 роки насильно відірвані від дому були понад 600 тисяч українців. Так, родина пані Анни опинилася аж у Миколаївській області. "По одній сім'ї в село селили. Нас поселили до одного дідуся", – каже жінка.



Анна Волошинська / Скріншот з відео 24 каналу

Про втрачені домівки вимушені переселенці згадували упродовж довгих років. І тепер за кожної нагоди намагаються їх відвідати.

Син примусово переселеної українки каже, що коли вони поверталися, то брали зі собою грудочки землі.

Як відбувалася операція "Вісла": дивіться відео

Лише в липні 2019 року Кабмін затвердив офіційне відзначення роковин цих трагічних подій.