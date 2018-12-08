Главные новости 8 декабря: трагедия в Италии, сорванный концерт русских и протесты в Париже
На концерте в ночном клубе в Италии произошла массовая давка, в результате чего погибли шесть человек, 118 пострадали. В Быдгоще двое польских активистов сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В Париже впервые с 2005 года на улицы вывели БТРы, все – из-за протестов "желтых жилетов". Такими были главные новости субботы, 8 декабря, в Украине и мире.
Массовая давка на рэп-концерте в Италии
Ночью на 8 декабря в провинции Анкона, что располагается в Центральной Италии, на рэп-концерте в ночном клубе произошла массовая давка. Она началась после того, как кто-то распылил перцовый баллончик. Это и спровоцировало панику. В результате инцидента по меньшей мере 6 человек погибли и еще 118 получили ранения, в том числе 13 пострадали серьезно. Среди погибших 5 несовершеннолетних – три девушки и два парня.
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Шесть человек погибли в давке
Сейчас устанавливают виновников трагедии
Среди пострадавших и погибших украинцев нет.
Правоохранители заявили, что в клубе было гораздо больше людей, чем это допускают нормы безопасности.
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"Лапы прочь от Украины!", Или Сорванный концерт россиян в Польше
В Быдгоще двое польских активистов Рафал Сушек и Михал Войцещчук сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Так, во время исполнения песни "Священная война" активисты выбежали на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм – далеко за Дон" и криками "Лапы прочь от Украины!". Поляки также держали транспарант "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу".
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При этом один из активистов, выбегая на сцену, перекинул российский флаг, помещенный на стенд возле немного меньшего польского флага. Ни один из около 100 военных хористов на это не отреагировал. За несколько секунд активистов со сцены вывела охрана.
Видео: активисты сорвали концерт россиян в Польше
Протесты "желтых жилетов" в Париже не уменьшают обороты
8 декабря в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры.
На улицах Парижа находятся значительные силы правоохранителей со щитами и дубинками. Ведь в субботу "желтых жилетов" на улицах французской столицы прибавилось – их около 8 тысяч. Это на 3 тысячи больше, чем во время протестных движений на предыдущей недели.
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
Утром около 1500 человек прошли по Елисейским полям. Полиция продолжает проводить профилактические проверки и задерживать протестующих. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о 481 задержанном для проверок, 211 человек взяты под стражу в Париже.
Также на улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.
Во время столкновений протестующих с правоохранителями получили ранения 55 человек, среди которых трое полицеських.
Кроме того, во время демонстрации "желтых жилетов" двое пособников русских оккупантов на Донбассе Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули "флаг" псевдореспублики "ДНР". Оба француза внесены в базу "Миротворца".
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К слову, Моро приезжал на оккупированный Донбасс в ноябре 2018 года. Он участвовал в псевдовыборах на Донбассе в качестве наблюдателя. Живет и работает в Москве. Моро является автором ряда книг, в частности "Украина. Почему ошиблась Франция" и "Новая великая Россия".