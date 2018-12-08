На концерте в ночном клубе в Италии произошла массовая давка, в результате чего погибли шесть человек, 118 пострадали. В Быдгоще двое польских активистов сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В Париже впервые с 2005 года на улицы вывели БТРы, все – из-за протестов "желтых жилетов". Такими были главные новости субботы, 8 декабря, в Украине и мире.

Массовая давка на рэп-концерте в Италии

Ночью на 8 декабря в провинции Анкона, что располагается в Центральной Италии, на рэп-концерте в ночном клубе произошла массовая давка. Она началась после того, как кто-то распылил перцовый баллончик. Это и спровоцировало панику. В результате инцидента по меньшей мере 6 человек погибли и еще 118 получили ранения, в том числе 13 пострадали серьезно. Среди погибших 5 несовершеннолетних – три девушки и два парня.

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Шесть человек погибли в давке

Сейчас устанавливают виновников трагедии

Среди пострадавших и погибших украинцев нет.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 грудня 2018 р.

Правоохранители заявили, что в клубе было гораздо больше людей, чем это допускают нормы безопасности.

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#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 грудня 2018 р.

"Лапы прочь от Украины!", Или Сорванный концерт россиян в Польше

В Быдгоще двое польских активистов Рафал Сушек и Михал Войцещчук сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Так, во время исполнения песни "Священная война" активисты выбежали на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм – далеко за Дон" и криками "Лапы прочь от Украины!". Поляки также держали транспарант "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу".

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При этом один из активистов, выбегая на сцену, перекинул российский флаг, помещенный на стенд возле немного меньшего польского флага. Ни один из около 100 военных хористов на это не отреагировал. За несколько секунд активистов со сцены вывела охрана.

Видео: активисты сорвали концерт россиян в Польше

Кроме того, во время демонстрации "желтых жилетов" двое пособников русских оккупантов на Донбассе Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули "флаг" псевдореспублики "ДНР". Оба француза внесены в базу "Миротворца".

Россия наладила пропагандистскую сеть по всему миру

К слову, Моро приезжал на оккупированный Донбасс в ноябре 2018 года. Он участвовал в псевдовыборах на Донбассе в качестве наблюдателя. Живет и работает в Москве. Моро является автором ряда книг, в частности "Украина. Почему ошиблась Франция" и "Новая великая Россия".