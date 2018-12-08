На концерті у нічному клубі в Італії сталася масова тиснява, внаслідок чого загинуло шестеро людей, 118 осіб постраждали. У Бидгощі двоє польських активістів зірвали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова. У Парижі вперше з 2005 року на вулиці вивели БТРи, все – через масові протести "жовтих жилетів". Такими були головні новини суботи, 8 грудня, в Україні та світі.

Масова тиснява на реп-концерті в Італії

Уночі проти 8 грудня у провінції Анкона, що розташовується у Центральній Італії, на реп-концерті у нічному клубі сталася масова тиснява. Вона почалася після того, як хтось розпилив перцевий балончик. Це і спровокувало паніку. У результаті інциденту щонайменше 6 людей загинули і ще 118 зазнали поранень, зокрема 13 постраждали серйозно. Серед загиблих 5 неповнолітніх – три дівчини та два хлопця.

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Шестеро людей загинули у тисняві



Наразі встановлюють винуватців трагедії

Серед постраждалих та загиблих українців немає.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 грудня 2018 р.

Правоохоронці заявили, що у клубі було значно більше людей, аніж це допускають норми безпеки.

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#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 грудня 2018 р.

"Лапи геть від України!", або Зірваний концерт росіян у Польщі

У Бидгощі двоє польських активістів Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук зірвали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова. Так, під час виконання пісні "Священна війна" активісти вибігли на сцену із транспарантами "Кремлівський рашизм – геть за Дон" та вигуками "Лапи геть від України!". Поляки також тримали транспарант "Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу".

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Крім того, під час демонстрації "жовтих жилетів" двоє поплічників російських окупантів на Донбасі Фабріс Сорлін та Ксав'єр Моро розгорнули "прапор" псевдореспубліки "ДНР". Обидва французи внесені до бази "Миротворця".



Росія налагодила пропагандистську мережу по всьому світу

До слова, Моро приїжджав на окупований Донбас у листопаді 2018 року. Він брав участь у псевдовиборах на Донбасі як спостерігач. Живе та працює у Москві. Моро є автором низки книг, зокрема, "Україна. Чому помилилась Франція" та "Нова велика Росія".