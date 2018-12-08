Головні новини 8 грудня: трагедія у клубі в Італії, зірваний концерт росіян і протести в Парижі
На концерті у нічному клубі в Італії сталася масова тиснява, внаслідок чого загинуло шестеро людей, 118 осіб постраждали. У Бидгощі двоє польських активістів зірвали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова. У Парижі вперше з 2005 року на вулиці вивели БТРи, все – через масові протести "жовтих жилетів". Такими були головні новини суботи, 8 грудня, в Україні та світі.
Масова тиснява на реп-концерті в Італії
Уночі проти 8 грудня у провінції Анкона, що розташовується у Центральній Італії, на реп-концерті у нічному клубі сталася масова тиснява. Вона почалася після того, як хтось розпилив перцевий балончик. Це і спровокувало паніку. У результаті інциденту щонайменше 6 людей загинули і ще 118 зазнали поранень, зокрема 13 постраждали серйозно. Серед загиблих 5 неповнолітніх – три дівчини та два хлопця.
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Шестеро людей загинули у тисняві
Наразі встановлюють винуватців трагедії
Серед постраждалих та загиблих українців немає.
Правоохоронці заявили, що у клубі було значно більше людей, аніж це допускають норми безпеки.
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"Лапи геть від України!", або Зірваний концерт росіян у Польщі
У Бидгощі двоє польських активістів Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук зірвали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова. Так, під час виконання пісні "Священна війна" активісти вибігли на сцену із транспарантами "Кремлівський рашизм – геть за Дон" та вигуками "Лапи геть від України!". Поляки також тримали транспарант "Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу".
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При цьому один з активістів, вибігаючи на сцену, перекинув російський прапор, поміщений на стенд біля трохи меншого польського стягу. Жоден з близько 100 військових хористів на це не відреагував. За кілька секунд активістів зі сцени вивела охорона.
Відео: активісти зірвали концерт росіян у Польщі
Протести "жовтих жилетів" у Парижі не зменшують обертів
8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери.
На вулицях Парижа перебувають значні сили правоохоронців зі щитами і палицями. Адже у суботу "жовтих жилетів" на вулицях французької столиці додалось – їх близько 8 тисяч. Це на 3 тисячі більше, аніж під час протестних рухів попереднього тижня.
Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.
Вранці близько 1500 осіб пройшли по Єлисейських полях. Поліція продовжує проводити профілактичні перевірки та затримувати протестувальників. Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп повідомив про 481 затриманого для перевірок, 211 осіб взято під варту в Парижі.
Також на вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева.
Під час сутичок протестувальників з правоохоронцями отримали поранення 55 осіб, серед яких троє поліцеських.
Крім того, під час демонстрації "жовтих жилетів" двоє поплічників російських окупантів на Донбасі Фабріс Сорлін та Ксав'єр Моро розгорнули "прапор" псевдореспубліки "ДНР". Обидва французи внесені до бази "Миротворця".
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До слова, Моро приїжджав на окупований Донбас у листопаді 2018 року. Він брав участь у псевдовиборах на Донбасі як спостерігач. Живе та працює у Москві. Моро є автором низки книг, зокрема, "Україна. Чому помилилась Франція" та "Нова велика Росія".