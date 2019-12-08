Главные новости 8 декабря: митинги перед "Нормандией" и смерть героя Волынца

В Украине и мире прошел ряд акций, которые касались предстоящей встречи "нормандской четверки". Умер известный экс-боец 95-й отдельной аэромобильной бригады Игорь Волынец. На Донбассе попрощались с активистом Артемом Мирошниченко, которого до смерти избили за язык. Новые жертвы пожара в колледже Одессы. Высыхает самый большой водопад мира. Такими были главные новости 8 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:​

"Красные линии" на улицах украинских городов

Встреча "нормандской четверки": известен график Зеленского в Париже

Вече под названием "Красные линии" накануне саммита в нормандском формате состоялись в ряде украинских городов. Самое масштабное было на Майдане Незалежности в Киеве. Впоследствии активисты подошли к Офису Президента, где состоялась акция "Варта на Банковой".

На вече людей призывали выйти три политические фракции: "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность". В частности, пятый президент Петр Порошенко отметил, что вече на Майдане не имело протестного характера.

Так, на акцию в столице пришли около 5 тысяч активистов.

Вече "Красные линии" в Киеве: видео

Организаторы отметили, что этим митингом призывают президента Владимира Зеленского не пересечь красные линии с президентом России по урегулированию войны на Донбассе.

А вот некоторые активисты, пришедшие под Офис Президента вечером 8 декабря, заявили, что останутся там ночевать и даже разбили несколько палаток. Они будут ждать финала переговоров Зеленского, Путина, Макрона и Меркель в Париже там.

Больше о митингах "Красные линии" и "Варта на Банковой" в Киеве – читайте здесь.

В Париже украинцы тоже собрались на мирную акцию, которой к завтрашней встрече хотели привлечь дополнительное внимание Эммануэля Макрона. Они предостерегли французского лидера: Украине не нужен мир любой ценой.



Акция в Париже / фото из соцсетей

Смерть Народного Героя

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Ушел из жизни бывший военный 95-й отдельной аэромобильной бригады Игорь Волынец с позывным Енот. По предварительным данным мужчина совершил самоубийство.

Побратимы и волонтеры, которые знали военного, шокированы новостью о его смерти. Они отмечают, что Игорь был мужественным бойцом и прошел настоящий ад.

Высококлассный был водитель и человек положительный. Жаль. Ребята в шоке... Войну пережил, жизнь "на гражданке" – нет. Не осилил,

– написал волонтер Алексей Мочанов.

Что известно об Игоре Волынце?

Бывший военный. Ушел на войну в 2014 году, был водителем разведвзвода, участник обороны Донецкого аэропорта. Он обеспечивал ротацию личного состава, подвозил бойцам боеприпасы, воду, продукты, забирал раненых. Пережил подрыв на мине, в Песках четыре раза его контузило.



Награжден орденом "За мужество" III степени и негосударственным орденом "Народный Герой Украины".

Прощание с Мирошниченко

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В Бахмуте в Донецкой области простились с активистом и волонтером Артемом Мирошниченко. Его еще 29 ноября избили двое несовершеннолетних. Сделали они это, потому что Мирошниченко говорил на украинском. Мужчина попал в больницу, ему сделали операцию, но, к сожалению, он умер. Похоронят активиста в Ямполе, где лежат большинство его близких родственников.





Прощание с Мирошниченко в Бахмуте / фото "Свободное радио"

Прощание с Мирошниченко состоялось утром 8 декабря. По такому трагическому случаю собрались родственники, друзья и знакомые Артема, а также просто неравнодушные люди. В общем пришли около 200 человек. Некоторые принесли с собой национальные флаги.

По словам жены брата погибшего, местной активистки Екатерины Мирошниченко, Артем – один из самых добрых людей, кого она знала.

Он помогал буквально всем: котика достать, в госпитале помочь, в бытовых вещах. Есть активисты, которые что-то доказывают, а он никому ничего агрессивно не насаждал. Его избили ни за что, потому что просто захотелось,

– говорит она.

Сергей Мирошниченко, брат Артема, добавляет, что погибший был очень щедрым ко всем, не жалел ничего. Также старался на армию отдавать все.



Мирошниченко похоронят в Ямполе, где покоятся другие его родные / фото "Свободное радио"

Что известно о нападении на Мирошниченко?На Артема Мирошниченко напали 29 ноября в Бахмуте в Донецкой области. Одним из нападавших оказался 16-летний боец ММА, непрофессиональный спортсмен Николай Барабаш.



По данным полиции, Барабаш был пьян и решил испытать известные ему приемы. Нападавшие хотели также ограбить мужчину, но не смогли забрать сумку. Тогда злоумышленники оставили без сознания активиста и пошли домой. Поводом для нападения стало то, что Артем говорил на украинском.

Еще двое жертв одесского пожара

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Еще утром 8 декабря спасатели обнаружили в Одессе на Троицкой под завалами колледжа еще 2 тела. Соответственно, жертвами трагедии стали уже 10 человек, еще нескольких ищут.

Сейчас личности погибших в пожаре устанавливаются. Спасатели также предупреждают, что ситуация с конструкциями здания – нестабильна. По-прежнему существует угроза обрушения внутренней части дома.

Из-за трагедии в Одессу со специальным визитом приехал премьер-министр страны Алексей Гончарук. Глава правительства рассказал, что последний раз колледж проверяли в июне 2014 года.

По его словам, правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Он добавил, что результаты расследования будут опубликованы до 20 декабря.

Прощание: Под вой сирен и со снятыми шлемами: в ГСЧС почтили спасателя, погибшего в Одессе

Премьер-министр также прокомментировал сообщение, что во время тушения пожара в Одесском колледже спасатели имели проблемы с необходимым оборудованием.

Я допускаю, что чего-то не было. Но я не думаю, что они были голые и босые и голыми руками разбирали завалы. Я в это не верю,

– заявил премьер.

Кроме того, Гончарук анонсировал увольнение руководителя департамента образования Одесской облгосадминистрации, "который не смог организовать финансирование учебного заведения, где был пожар". Правительство обратилось к ГСЧС, чтобы отстранить и уволить руководителя и первого заместителя ГСЧС в Одесской области.

Все о страшной трагедии со многими жертвами в Одессе – читайте по ссылке.

Всемирно известная Виктория засыхает

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В Южной Африке практически исчез самый масштабный в мире водопад Виктория. Из-за сильной засухи вода в реке Замбези снизилась до рекордного уровня. По словам экспертов, в это время года река всегда мелеет. Однако такой низкий уровень воды здесь зафиксировали впервые за последние 25 лет.

Виктория до и после засухи

Чем уникален водопад Виктория?

Самый масштабный водопад в мире, который впадает в узкое ущелье. Его ширина простирается на 1800 метров, а высота – 128 метров. Ранее водопад был известен среди местного населения как "Гремящий Дым".



Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки, относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО.