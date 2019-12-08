Головні новини 8 грудня: мітинги перед "Нормандією" та смерть героя Волинця

В Україні та світі пройшла низка акцій, що стосувалися майбутньої зустрічі "нормандської четвірки". Помер відомий ексбоєць 95-тої окремої аеромобільної бригади Ігор Волинець. На Донбасі попрощалися з активістом Артемом Мирошниченком, якого до смерті побили за мову. Нові жертви пожежі у коледжі Одеси. Висихає наймасштабніший водоспад світу. Такими були головні новини 8 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

"Червоні лінії" на вулицях українських міст

Зустріч "нормандської четвірки": відомий графік Зеленського у Парижі

Віча під назвою "Червоні лінії" напередодні саміту у нормандському форматі відбулися у низці українських міст. Наймасштабніше мало місце на Майдані Незалежності у Києві. Згодом, активісти підійшли до Офісу Президента, де відбулася акція "Варта на Банковій".

На віче людей закликали вийти три політичні фракції: "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність". Зокрема, п'ятий президент Петро Порошенко відзначив, що віче на Майдані не мало протестного характеру.

Так, на акцію у столиці прийшли близько 5 тисяч активістів.

Віче "Червоні лінії" у Києві: відео

Організатори відзначили, що цим мітингом закликають президента Володимира Зеленського не перетнути червоні лінії з президентом Росії щодо врегулювання війни на Донбасі.

А ось деякі активісти, які прийшли під Офіс Президента ввечері 8 грудня, заявили що залишаться там ночувати і навіть розбили декілька наметів. Вони очікуватимуть фіналу переговорів Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель у Парижі там.

Більше про мітинги "Червоні лінії" та "Варта на Банковій" у Києві – читайте тут.

В Парижі українці теж зібрались на мирну акцію, якою до завтрашньої зустрічі хотіли привернути додаткову увагу Еммануеля Макрона. Вони застерегли французького лідера: Україні не потрібен мир будь-якою ціною.



Акція у Парижі/ фото з соцмереж

Смерть Народного Героя

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Пішов з життя колишній військовий 95-тої окремої аеромобільної бригади Ігор Волинець з позивним Єнот. За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство.

Побратими та волонтери, які знали військового, шоковані новиною про його смерть. Вони відзначають, що Ігор був мужнім бійцем і пройшов справжнє пекло.

Висококласний був водій і людина позитивна. Шкода. Хлопці шоковані… Війну пережив, життя "на гражданці" – ні. Не подужав,

– написав волонтер Олексій Мочанов.

Що відомо про Ігоря Волинця?Колишній військовий. Пішов на війну у 2014 році, був водієм розвідвзводу, учасник оборони Донецького аеропорту. Він забезпечував ротацію особового складу, підвозив бійцям боєприпаси, воду, харчі, забирав поранених. Пережив підрив на міні, у Пісках чотири рази його контузило.



Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та недержавним орденом "Народний Герой України".

Прощання з Мирошниченком

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У Бахмуті на Донеччині попрощалися з активістом і волонтером Артемом Мирошниченком. Його ще 29 листопада побили двоє неповнолітніх. Зробили вони це, бо Мирошниченко говорив українською. Чоловік потрапив до лікарні, йому зробили операцію, але, на жаль, він помер. Поховають активіста у Ямполі, де лежать більшість його близьких родичів.





Прощання з Мирошниченком у Бахмуті/ фото "Вільне радіо"

Прощання з Мирошниченком відбулися уранці 8 грудня. З такої трагічної нагоди зібралися родичі, друзі та знайомі Артема, а також просто небайдужі люди. Загалом прийшли близько 200 людей. Дехто мав із собою національні прапори.

За словами дружини брата загиблого, місцевої активістки Катерини Мирошниченко, Артем – одна з найдобріших людей, кого вона знала.

Він допомагав буквально всім: котика витягти, у шпиталі допомогти, у побутових речах. Є активісти, які щось доказують, а він нікому нічого агресивно не насаджував. Його побили нізащо, бо просто захотілося,

– каже вона.

Сергій Мирошниченко, брат Артема, додає, що загиблий був дуже щедрим до всіх, не шкодував нічого. Також старався на армію віддавати все.



Мирошниченка поховають у Ямполі, де спочивають інші його рідні/ фото "Вільне радіо"

Що відомо про напад на Мирошниченка?На Артема Мирошниченка напали 29 листопада у Бахмуті на Донеччині. Одним із нападників виявився 16-річний боєць ММА, не професійний спортсмен, Микола Барабаш.



За даними поліції, Барабаш був напідпитку та вирішив випробувати відомі йому прийоми. Нападники хотіли також пограбувати чоловіка, але не змогли забрати сумку. Тоді зловмисники залишили непритомного активіста та пішли додому. Приводом для нападу стало те, що Артем говорив українською.

Ще двоє жертв одеської пожежі

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Вранці 8 грудня рятувальники виявили в Одесі на Троїцькій під завалами коледжу ще 2 тіла. Відтак, жертвами трагедії вже стали 10 осіб, ще кількох шукають.

Наразі особи загиблих у пожежі встановлюють. Рятувальники також попереджають, що ситуація з конструкціями будівлі – нестабільна. Як і раніше, існує загроза обвалення внутрішньої частини будинку.

Через трагедію до Одеси зі спеціальним візитом приїхав прем’єр-міністр країни Олексій Гончарук. Глава уряду розповів, що востаннє коледж перевіряли у червні 2014 року.

За його словами, уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Він додав, що результати розслідування опублікують до 20 грудня.

Прощання: Під виття сирен і зі знятими шоломами: у ДСНС вшанували рятувальника, який загинув в Одесі

Прем'єр-міністр також прокоментував повідомлення, що під час гасіння пожежі в Одеському коледжі рятувальники мали проблеми з необхідним обладнанням.

Я допускаю, що чогось не було. Але я не думаю, що вони були голі й босі і голими руками розбирали завали. Я в це не вірю,

– заявив прем'єр.

Окрім того, Гончарук анонсував звільнення керівника департаменту освіти Одеської облдержадміністрації, "який не зміг організувати фінансування навчального закладу, де була пожежа". Уряд звернувся до ДСНС, щоб відсторонити і звільнити керівника та першого заступника ДСНС в Одеській області.

Все про страшну трагедію з багатьма жертвами в Одесі – читайте за посиланням.

Всесвітньо відома Вікторія засихає

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У Південній Африці практично зник наймасштабніший у світі водоспад Вікторія. Через сильну посуху вода у річці Замбезі знизилась до рекордного рівня. За словами експертів, у цю пору року річка завжди міліє. Проте, такий низький рівень води тут зафіксували вперше за останні 25 років.

Вікторія до та після посухи

Чим унікальний водоспад Вікторія?Наймасштабніший водоспад у світі, який впадає у вузьку ущелину. Його ширина тягнеться на 1800 метрів, а висота – 128 метрів. Раніше водоспад був відомий серед місцевого населення як "Гримлячий Дим".



Вікторія є однією з головних визначних пам'яток Південної Африки, відноситься до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.