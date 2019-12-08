"Путін іди на …": білоруси другий день протестують проти приєднання до Росії – фото
Сотні людей вийшли на вулиці Мінська та інших білоруських міст, аби висловити свій протест проти інтеграції Білорусі та Росії. Вони об’єдналися у "ланцюг солідарності".
У Мінську, своєю чергою, пройшла мирна хода центральними вулицями, яка завершилась протестом під стінами російського посольства. Про це інформує Belsat.
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Люди вигукували гасла "Хай живе Білорусь!", "Незалежність!". Більшість тримали у руках плакати "Боронимо своє", "Путін, іди на…".
Протести у Мінську/ фото Белсат
Білоруси не хочуть інтеграції з Росією/ фото Белсат
Ланцюг солідарності/ фото Белсат
За порядком у місті слідкують підрозділи ОМОНу. Зокрема, журналісти запримітили спецпризначенців у автомобілях "швидкої допомоги". Окрім того, біля посольства Росії у Мінську чергували автозаки з правоохоронцями.
Люди ходою пройшли до російського посольства/ фото Белсат
Масштабна протестна акція завершилась у Мінську біля 16 години. Проте опозиційні політики, присутні на заході, заявили: люди вийдуть знову, якщо ситуація не зміниться. Наступний протест запланований на 20 грудня, акція має розпочатися о 18 годині.
Наступна акція запланована на 20 грудня/ фото Белсат
Чому білоруси вийшли на протест
- Білорусь і Росія ще наприкінці 2018 року вирішили створити робочу групу з врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції. Раніше прем'єр-міністри двох країн говорили про те, що програму інтеграції та "дорожні карти" до неї представлять президентам на початку грудня. Це може бути 8 грудня.
- Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав.
- Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю.
- Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки.
- Планують створити єдиний регулятор ринків нафти, газу і електроенергії.
- Планують частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.
Водночас, президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що незалежність країни не здасть, а також не підпише документи, які "принесуть шкоду державі".
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