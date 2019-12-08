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      "Путін іди на …": білоруси другий день протестують проти приєднання до Росії – фото

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      Протести у Білорусі / Белсат

      Сотні людей вийшли на вулиці Мінська та інших білоруських міст, аби висловити свій протест проти інтеграції Білорусі та Росії. Вони об’єдналися у "ланцюг солідарності".

      У Мінську, своєю чергою, пройшла мирна хода центральними вулицями, яка завершилась протестом під стінами російського посольства. Про це інформує Belsat.

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      Люди вигукували гасла "Хай живе Білорусь!", "Незалежність!". Більшість тримали у руках плакати "Боронимо своє", "Путін, іди на…".

      протест Білорусь Мінськ
      Протести у Мінську/ фото Белсат

      протести Білорусь Мінськ
      Білоруси не хочуть інтеграції з Росією/ фото Белсат

      протести Мінськ Білорусь
      Ланцюг солідарності/ фото Белсат

      За порядком у місті слідкують підрозділи ОМОНу. Зокрема, журналісти запримітили спецпризначенців у автомобілях "швидкої допомоги". Окрім того, біля посольства Росії у Мінську чергували автозаки з правоохоронцями.


      Люди ходою пройшли до російського посольства/ фото Белсат

      Масштабна протестна акція завершилась у Мінську біля 16 години. Проте опозиційні політики, присутні на заході, заявили: люди вийдуть знову, якщо ситуація не зміниться. Наступний протест запланований на 20 грудня, акція має розпочатися о 18 годині.


      Наступна акція запланована на 20 грудня/ фото Белсат

      Чому білоруси вийшли на протест

      • Білорусь і Росія ще наприкінці 2018 року вирішили створити робочу групу з врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції. Раніше прем'єр-міністри двох країн говорили про те, що програму інтеграції та "дорожні карти" до неї представлять президентам на початку грудня. Це може бути 8 грудня.
      • Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав.
      • Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю.
      • Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки.
      • Планують створити єдиний регулятор ринків нафти, газу і електроенергії.
      • Планують частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

      Водночас, президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що незалежність країни не здасть, а також не підпише документи, які "принесуть шкоду державі".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Протести Новини Білорусі
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