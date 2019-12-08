Помер колишній боєць 95-ї бригади і Народний Герой Ігор Волинець: фото

Пішов з життя колишній військовий 95-тої окремої аеромобільної бригади Ігор Волинець з позивним Єнот. За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство.

Волинець самостійно пішов з життя у ніч на 7 грудня, пише військовий Сергій Сердюк у фейсбуці.

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Поховають військового 8 грудня у рідному селі Голубівка, Ружинського району на Житомирщині.



Нагородження Волинця відзнакою "Народний герой України"

Побратими та волонтери, які знали військового, шоковані новиною про його смерть. Вони відзначають, що Ігор був мужнім бійцем і пройшов справжнє пекло.

Висококласний був водій і людина позитивна. Шкода. Хлопці шоковані і я – не виключення… Війну пережив, життя "на гражданці" – ні. Не подужав,

– написав волонтер Олексій Мочанов.

Що відомо про Ігоря Волинця? Колишній військовий. Пішов на війну у 2014 році, був водієм розвідвзводу, учасник оборони Донецького аеропорту. Він забезпечував ротацію особового складу, підвозив бійцям боєприпаси, воду, харчі, забирав поранених. Пережив підрив на міні, у Пісках чотири рази його контузило.



Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та недержавним орденом "Народний Герой України".