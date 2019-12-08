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      Пасажирку американського літака вкусив скорпіон: як він опинився на борту – загадка

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      У літаку жінку вкусив скорпіон / колаж 24 каналу

      Тварина ужалила жінку декілька разів, коли та летіла з Сан-Франциско в Атланту. Після цього скорпіон випав зі штанини пасажирки.

      Основна загадка полягає у тому, як тварина потрапила на борт літака. Про інцидент інформує USA Today.

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      Відомо, що жінка мандрувала літаком авіакомпанії United Airlines.

      Дізнавшись, що одна з наших клієнток на рейсі 1554 з Сан-Франциско в Атланту була ужалена під час польоту, наша команда негайно відреагувала і проконсультувалася з лікарем MedLink на місці, який забезпечив медичний супровід. Клієнтку доправили до місцевої лікарні,
      – заявили в авіакомпанії.

      Там додають: із жінкою контактували, вона у нормі.

      Втім, найцікавіше те, що це вже третій подібний випадок у 2019 році. Так, студент, який летів в Індонезію в літаку авіакомпанії Lion Air, зміг зафіксувати скорпіона, який вилазить з багажного відсіку. Інший випадок закінчився не дуже приємно: пасажира літака, що летів з Торонто в Калгарі, теж вкусив скорпіон.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Світ тварин Новини США авіація
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