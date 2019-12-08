Пассажирку американского самолета укусил скорпион: как он оказался на борту – загадка

Животное ужалило женщину несколько раз, когда та летела из Сан-Франциско в Атланту. После этого скорпион выпал из штанины пассажирки.

Основная загадка заключается в том, как животное попало на борт самолета. Об инциденте сообщает USA Today.

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Известно, что женщина путешествовала самолетом авиакомпании United Airlines.

Узнав, что одна из наших клиенток на рейсе 1554 из Сан-Франциско в Атланту была ужалена во время полета, наша команда немедленно отреагировала и проконсультировалась с врачом MedLink на месте, который обеспечил медицинское сопровождение. Клиентку доставили в местную больницу,

– заявили в авиакомпании.

Там добавляют: с женщиной контактировали, она в норме.

Впрочем, самое интересное, что это уже третий подобный случай в 2019 году. Так, студент, летевший в Индонезию в самолете авиакомпании Lion Air, увидел скорпиона, который вылезает из багажного отсека. Другой случай закончился не очень приятно: пассажира самолета, летевшего из Торонто в Калгари, тоже укусил скорпион.