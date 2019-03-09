Главные новости 9 марта: Акции против Гладковских и и "русский поэт Шевченко" в Крыму

Члены Нацкорпуса устроили акции в Киеве и Черкассах, требуя справедливого расследования по делу хищений в "Укроборонпроме" и наказание для Гладковских. В оккупированном Крыму почтили память Тараса Шевченко с триколорами. Дмитрию Подручному не хватило 0,3 секунды, чтобы вырвать "бронзу" на Чемпионате мира по биатлону. Такими были главные новости субботы, 9 марта, в Украине и мире.

Акции Нацкорпусу

Представители Нацкорпуса вышли на акцию в Черкассах, которую "приурочили" к визиту президента Петра Порошенко на совет регионального развития в Черкасской области. Однако прорваться к гаранту так и не удалось.

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Сначала "Национальный Корпус" пришел во дворец "Дружбы народов", где выступал Порошенко. Националисты хотели подойти ближе к сцене, но помешали правоохранители. Именно тогда произошли столкновения с полицией, в результате чего пострадали 15 полицейских. Пятерым из них медицинскую помощь оказали на месте, десять обратились в больницы.



В столкновениях с националистами пострадали 15 полицейских

"Президент от нас не уйдет. Мы заставим его пойти на диалог с народом. Мы поехали за ним в Черкассы, чтобы все-таки спросить Порошенко, когда посадят мародеров военного бюджета страны", - прокомментировали в Нацкорпусе.

"На замечания правоохранителей о недопустимости таких действий (прорываться на сцену во время выступления президента - 24 канал) около 30 активистов не реагировали. В дальнейшем они стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и в конце концов попытались заблокировать кортеж первого лица государства", - рассказали в полиции.

В конце концов, представителей Нацкорпуса удалось оттеснить.

Столкновения во время визита Порошенко в Черкассы: видео

Правоохранители открыли уголовное производство против представителей Нацкорпуса по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Глава МВД Арсен Аваков назвал действия Нацкорпуса недопустимыми.

Но этим все не закончилось. Когда к Порошенко добраться не получилось, Нацкорпус пошел в здание Черкасской ОГА "требовать объяснений от губернатора".

Президент не захотел разговаривать с народом и низко бежал из города. Поэтому "Национальный Корпус" пришел к губернатору Черкасс Александру Вельбивцу требовать объяснений,

- отметили националисты.

Что Нацкорпус хотел от Порошенко? Честного расследования по громкому коррупционному делу "Укроборнпрома". В частности, бросить за решетку Гладковских, которые являются фигурантами дела.

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме":

• В начале войны группа людей вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти в российских контрабандистов, а также со складов украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

• В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза - мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, а также бывший завод гаранта "Кузница на Рыбацком".

• Центром сделок становится подставное компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший утверждает, что ничего об этом не знал.

Смотрите первую и вторую часть расследования про "Укроборонпром".

Акция в Черкассах происходила на фоне более масштабных протестов в Киеве. 9 марта члены Нацкорпуса совместно с ветеранами войны на Востоке пришли на Майдан Независимости в Киеве. Целью ставилось - привлечь внимание общества к скандалу с хищением в "Укроборонпроме". Всего на акцию пришло около двух тысяч человек.

"Мы хотим увидеть отрубленные руки всех тех, кто обворовывал нашу страну. Сейчас мы хотим видеть этого человека, который воровал деньги на ту технику, которой нам не хватало в 2014-15 годах. Наши требования предъявляются в ультимативном характере", - заявил один из пикетчиков.

Дивіться фото: у центрі Києва Нацкорпус проводить акцію проти сім'ї Гладковських

Протестующие отправились на Банковую к Администрации Президента. Здесь для охраны порядка, выстроились несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии в полной амуниции.



Беспорядки под АП в Киеве / Все фото - "РБК-Украина" Беспорядки под АП в Киеве / Все фото - "РБК-Украина"

По информации Нацполии в Киеве, участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы правоохранителей, применили дымовые шашки и слезоточивый газ, а также попытались прорвать кордон правоохранителей. В полиции их, со своей стороны, призвали не нарушать порядок.

Нацкорпус штурмует Администрацию Президента: смотрите видео

В полиции добавили, что в результате столкновения возле Администрации Президента пострадали два полицейских и один нацгвардиец. Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, а другим оказали медицинскую помощь на месте.

По факту инцидента следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Напомним, после того, как разгорелся скандал о коррупции в "Укроборонпроме", несколько сотен активистов "Нацкопуса" провели пикет здания сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. Участники акции выкрикивали: "Мародерам - смерть!" и "Мародеров - за решетку!" У них с собой были баллончики с краской и файеры.

Шевченко с триколором

9 марта Украина отмечает 205 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. И делают это в нашей стране круто и с уважением - читают стихи Кобзаря под электронную музыку или устанавливают бандурорекорды. И все это происходит на родном языке поэта (и нашем тоже) - украинском. А вот оккупанты в Крыму решили выделиться.

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В Симферополе тоже прошли мероприятия ко дню рождения Шевченко. Проводить их взялись соратники оккупантов со своей привычной риторикой, с собой не забыли прихватить триколоры.

Первыми возле памятника Кобзарю свой митинг провели пророссийские активисты - они принесли с собой российские флаги и баннер "русской общины Крыма".



Оккупанты в Крыму отметили 205 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

Взамен председатель подконтрольной Кремлю "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина заявила, что "бандеровцы используют имя Шевченко в корыстных целях" и что он "не был русофобом". Соучастница оккупантов также считает, что Шевченко - это "объединительный образ трех славянских народов". Некоторые из ораторов называли Шевченко "русским писателем" (простите, но вот здесь должен быть смайлик "рукалицо"). Участники пророссийского митинга возложили цветы к памятнику Шевченко и прочитали посвященные ему стихи.

За всем наблюдал наряд российской полиции и два бойца "самообороны" Крыма.



Приспешники оккупантов пришли к памятнику Шевченко / Источник: krymr.com

После пророссийского митинга возле памятника Шевченко собрались украинцы Симферополя, которые положили букеты в цветах государственного украинского флага, декламировали любимые стихи Кобзаря.

Кроме того, они экспромтом спели "Реве та стогне Дніпр широкий".



Украинцы Крыма возложили цветы к памятнику Шевченко / Источник: krymr.com

Возложили цветы к памятнику Шевченко и в Ялте - на акцию пришли около 30 человек. Среди них - школьники, которые учат украинский, а также их учителя и местные писатели.

Присутствующие читали стихи на украинском, а еще - звучали украинские песни.



Память Шевченко также почтили украинцы в Ялте / Источник: krymr.com

Отметим, год назад в день рождения Шевченко его память в оккупированном Крыму также отметили - крымчане принесли цветы к памятникам в Севастополе, Ялте, Керчи и Симферополе.

Подручный - почти на пьедестале

Украинскому биатлонисту Дмитрию Подручному не хватило 0,3 секунды, чтобы выхватить "бронзу" на Чемпионате мира. Он стал четвертым в гонке, но показал лучший результат среди украинцев.

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Украинский биатлонист идеально отработал на стрельбе, закрыв все 10 мишеней. Кроме того Дмитрий продемонстрировал великолепную скорость, что позволило ему финишировать на 4 позиции.

Руслан Ткаленко с одним промахом на стрельбе стоя финишировал на 42 месте. Два промаха на стрельбе стоя помешали Артему Тищенко претендовать на попадание в топ-50. Украинец завершил спринт на 81 месте. Худшим из украинцев оказался Виталий Труш, который не закрыл три мишени. Труш финишировал 94-м.

Выиграл же спринтерскую гонку норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Он допустил один промах при стрельбе, но компенсировал ошибку невероятной скоростью. Норвежец преодолел 10 км за 24 минуты 37 секунд.

Почти 14 секунд Йоханнесу проиграл россиянин Александр Логинов, который не допустил ни одного промаха. Третье место занял представитель Франции Кентен Фийон Майе.

Чемпионат мира по биатлону стартовал 7-го марта и продлится до 17 марта. Первой гонкой была смешанная эстафета, которую выиграла Норвегия. Украинская команда заняла только седьмое место. В пятницу, 8 марта, состоялся женский спринт, который выиграла Анастасия Кузьмина.