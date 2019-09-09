Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ

Известна точная дата визита президента Зеленского в США: поездка состоится в сентябре. Сколько украинцев Россия удерживает в своем плену: назвали цифру. Смертельное ДТП с участием брата мэра Ивано-Франковска. Украинская авиакомпания МАУ выбрала нового президента. Признание после долгого плена. Такими были главные новости понедельника, 9 сентября.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 9 сентября.

Когда в США?

Еще одна встреча: Президент Финляндии приедет в Украину и встретится с Зеленским: дата

Президент Зеленский вместе с украинской делегацией приедет в США еще до конца сентября. Визит украинского лидера запланирован на 23 сентября. Гарант собирается принять участие в Генассамблее ООН.

Кроме того, Зеленский имеет официальное приглашение на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Правда, эта дата пока не согласована. Дипломаты обеих стран работают над графиками лидеров, чтобы согласовать встречу.

Больше о предстоящем визите президента в США – читайте здесь.

Наши в плену

Освобожденные пленники: Сенцов завел страницу в фейсбуке и пожаловался на фейковый твиттер: фотодоказательство

В плену врага находятся почти 350 украинцев. По меньшей мере, 115 украинцев (в том числе крымских татар) находятся в заключении на территории России. Такую цифру назвала украинская омбудсмен Людмила Денисова.

А вот на территории ОРДЛО незаконно удерживают по меньшей мере 227 украинцев. Это уже информация от СБУ.

И в офисе уполномоченной, и в спецслужбе отмечают: это только те, о ком известно. В свою очередь, президент Зеленский надеется, что Украине удастся провести с Россией еще один обмен пленными до конца этого года.



Украинцы в российском плену: цифры/ Инфографика 24 канала

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен между Украиной и Россией в формате 35 на 35. Домой вернулись 24 пленных моряка и 11 узников Кремля. Подробнее о том, как они себя чувствуют, какие планы имеют на будущее – здесь.

Кстати, российские оккупанты в Крыму продолжают задерживать на полуострове украинцев. В частности, 9 июня стало известно о двух таких случаях. Случилось это на админгранице полуострова с Херсонщиной. Оккупанты говорят: украинцы находились в федеральном розыске.

ДТП с участием депутата Марцинкива

Покушение на тернопольского ректора: кого разыскивает полиция

На Прикарпатье случилась смертельная авария. Брат мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и депутат горсовета областного центра на пешеходном переходе сбил 68-летнего мужчину. Тот от полученных травм умер в карете "скорой". Инцидент произошел утром 9 сентября в селе Марковцы, в Тисменицком районе Прикарпатья.

Осторожно! Фото 18+



ДТП с участием брата Марцинкива / Пресс-служба Нацполиции

Вероятному виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 5 лет или без такого.

А вот, что пишет об аварии с участием родственника Руслан Марцинкив:

Больше о резонансном ДТП – здесь.

В МАУ – новый президент

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Новым президентом авиакомпании стал Евгений Дыхне. Он сменил на посту Юрия Мирошникова. Этот шаг, в частности, обусловлен тем, что МАУ переживает тяжелые времена. Так, в 2018 году убытки авиакомпании перевалили за 100 миллионов долларов при выручке примерно в 1 миллиард долларов. МАУ терпит убытки уже второй год подряд.



Новый президент МАУ – Евгений Дыхне/ Фото из соцсетей

Предыдущий президент из компании не уходит, остается работать в управленческом звене. Новый приступает к работе с 18 сентября. У компании в отношении него – амбициозные планы: там надеются, Дыхне вернет МАУ в зону доходности при устойчивом сбалансированном развитии сетевой модели бизнеса.

Почему у МАУ особые надежды на нового руководителя и кто он – здесь.

Трогательное предложение руки и сердца моряка Эйдера

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Освобожденный из российского плена 19-летний моряк Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке Марине. Предложение парень сделал сразу после возвращения в Украину, в госпитале.

Предложить руку и сердце любимой Эйдер хотел сразу по прилету, возле самолета, где пленников встречали родные. Но девушка, которая о планах парня ничего не знала, опоздала на официальную встречу. Поэтому Андрей Эйдер сделал ей предложение уже в больнице.

В планах было сначала, что он выйдет из самолета и сразу сделает предложение. Но я об этом не знала, меня не было возле самолета, я тогда еще не прилетела. Я прилетела уже в госпиталь – и он сделал предложение уже там. Говорит: "Будешь моей женой?". Я говорю: "Буду, куда я денусь",

– рассказала девушка.

Самой сложной оказалась покупка обручального кольца для девушки. Моряк попросил об этом родных через адвоката еще находясь за решеткой в России.



Андрей Эйдер со своей возлюбленной Мариной/ Фото из соцсетей