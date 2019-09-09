Головні новини 9 вересня: Зеленський збирається до США і новий президент МАУ

Відома точна дата візиту президента Зеленського до США: поїздка відбудеться у вересні. Скільки українців утримує Росія у своєму полоні: назвали цифру. Смертельна ДТП за участю брата мера Івано-Франківська. Українська авіакомпанія МАУ обрала нового президента. Освідчення після довгого полон. Такими були головні новини понеділка, 9 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 9 вересня.

Коли до США?

Ще одна зустріч: Президент Фінляндії приїде до України та зустрінеться із Зеленським: дата

Президент Зеленський разом із українською делегацією навідається до США ще до кінця вересня. Візит українського лідера запланований на 23 вересня. Гарант збирається взяти участь у Генасамблеї ООН.

Окрім того, Зеленський має офіційне запрошення на зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом. Щоправда, ця дата поки не узгоджена. Дипломати обох країн працюють над графіками лідерів, аби погодити зустріч.

Більше про майбутній візит президента до США – читайте тут.

Наші в полоні

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У полоні ворога перебувають майже 350 українців. Щонайменше, 115 українців (в тому числі кримських татар) перебувають в ув’язненні на території Росії. Таку цифру назвала українська омбудсвумен Людмила Денісова.

А ось на території ОРДЛО незаконно утримують щонайменше 227 українців. Це вже інформація від СБУ.

І в офісі Уповноваженої, і у спецслужбі наголошують: це лише ті, про кого відомо. Своєю чергою, президент Зеленський сподівається, що Україні вдасться провести з Росією ще один обмін полоненими до кінця цього року.



Українці в російському полоні: цифри/ інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, що 7 вересня відбувся обмін між Україною у форматі 35 на 35. Додому повернулися 24 полонені моряки і 11 бранців Кремля. Детальніше про те, як вони себе почувають, які плани мають на майбутнє – тут.

До речі, російські окупанти в Криму продовжують затримувати на півострові українців. Зокрема, 9 червня стало відомо про два такі випадки. Трапилось це на адмінмежі півострова з Херсонщиною. Окупанти кажуть: українці перебували у федеральному розшуку.

ДТП за участю депутата Марцінківа

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На Прикарпатті трапилася смертельна аварія. Брат мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа й депутат міськради обласного центру на пішохідному переході збив 68-річного чоловіка. Той від отриманих травм помер у кареті "швидкої". Інцидент трапився вранці 9 вересня у селі Марківці, що в Тисменицькому районі Прикарпаття.

Обережно! Фото 18+



ДТП за участю брата Марцінківа/ пресслужба Нацполіції

Ймовірному винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 5 років або без такого.

А ось, що пише про аварію за участю родича Руслан Марцінків:

Більше про резонансну ДТП – тут.

В МАУ – новий президент

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Новим президентом авіакомпанії став Євгеній Дихне. Він змінив на посаді Юрія Мірошникова. Цей крок, зокрема, зумовлений тим, що МАУ переживає важкі часи. Так, 2018 році збитки авіакомпанії перевалили за 100 мільйонів доларів при виторгу приблизно в 1 мільярд доларів. МАУ зазнає збитків вже другий рік поспіль.



Новий президент МАУ – Євген Дихне/ фото з соцмереж

Попередній президент з компанії не йде, залишається працювати в управлінській ланці. Новий приступає до роботи з 18 вересня. У компанії щодо нього – амбітні плани: там сподіваються, Дихне поверне МАУ в зону прибутковості при стійкому збалансованому розвитку мережевої моделі бізнесу.

Чому в МАУ особливі сподівання на нового очільника та хто він – тут.

Зворушливе освідчення моряка Ейдера

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Звільнений з російського полону 19-річний моряк Андрій Ейдер освідчився своїй дівчині Марині. Пропозицію хлопець зробив одразу після повернення в Україну, у госпіталі.

Запропонувати руку і серце коханій Ейдер хотів відразу по прильоту, біля літака, де бранців зустрічали рідні. Але дівчина, яка про плани хлопця нічого не знала, запізнилася на офіційну зустріч. Тож Андрій Ейдер освідчився їй вже у лікарні.

У планах було спочатку, що він вийде з літака і одразу зробить пропозицію. Але я про це не знала, мене не було біля літака, я тоді ще не прилетіла. Я прилетіла вже в госпіталь – і він зробив пропозицію вже там. Каже: "Будеш моєю дружиною?". Я кажу: "Буду, куди я подінуся",

– розповіла дівчина.

Найскладнішою виявилась покупка заручальної обручки для дівчини. Моряк попросив про це рідних через адвоката ще перебуваючи за ґратами у Росії.



Андрій Ейдер зі своєю коханою Мариною/ фото з соцмереж