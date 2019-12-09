Главные новости 9 декабря: встреча Зеленского с Путиным, резолюция Генассамблеи ООН по Крыму

В Париже состоялась долгожданная нормандская встреча при участии президентов Украины, Франции, Германии и России. Генассамблея ООН приняла "крымскую" резолюцию по безопасности и призвала РФ вывести свои войска из оккупированного Крыма. WADA отстранила Россию от Олимпиады 2020 и чемпионатов мира на 4 года. Суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича. Такими были главные новости 9 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 9 декабря:

Нормандская встреча

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Продолжается нормандский саммит, участие в котором 9 декабря 2019 года во Франции принимают лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

Переговоры с участием 4 лидеров уже завершились. Теперь Зеленский должен провести отдельный разговор с Путиным.

Отметим, что в составе украинской делегации вместе с Зеленским прибыли: глава Офиса Президента Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава МИД Вадим Пристайко, помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Также известно, что в делегацию вошли Путина:

министр энергетики России Александр Новак;

глава правления "Газпрома" Алексей Миллер;

помощник президента РФ Юрий Ушаков;

помощник президента РФ Владислав Сурков.

Переговоры "нормандской четверки"

Что интересно, во время самой нормандской встречи президента Путина посадили напротив Зеленского. Слева от Путина сидит Меркель, а справа – Макрон.

Смотрите видео, как стартовали переговоры "нормандской четверки":

Ход переговоров

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Зеленский, Путин, Макрон и Меркель сели за стол переговоров в закрытом формате. Лидеры "нормандской четверки" не выступили перед прессой до начала переговоров.

Заметим, что Зеленский с Путиным не пожали друг другу руки. По крайней мере, этого не было видно ни на одной видеотрансляции. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убеждает, что рукопожатие было.

Внимание! По предварительным планам, совместная пресс-конференция четырех лидеров должна была начаться в 18:45 по местному времени. Но лидеры решили не выходить к прессе до тех пор, пока не завершится последняя двусторонняя встреча – между Зеленским и Путиным. Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина, и обсудят обусловленное.

Итоговая прессконференция должна начаться после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени). Но эти планы могут измениться, ведь все предыдущие двусторонние встречи затянулись, как и главная нормандская встреча.

Какие вопросы Зеленский планировал поднять на саммите

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Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопросы разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.

Зеленский хотел договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года. По последним данным, в плену в ОРДЛО остаются 227 украинцев, а в России – еще 115.

Президент Украины анонсировал, что потребует на саммите, чтобы предстоящие местные выборы в ОРДЛО состоялись по украинскому законодательству, а границы были под контролем государства. При этом еще до выборов с оккупированных территорий должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования.

Относительно Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.

Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа. В частности, что Путин будет шантажировать Украину, ведь предыдущий контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря, а заключение нового проходит с трудностями.

Важная для Украины резолюция Генассамблеи ООН

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Генеральная Ассамблея ООН приняла "крымскую" резолюцию по безопасности. В документе, в частности, содержится пункт о захваченных Кремлем ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории. В то же время, согласно резолюции, Кремль должен вывести свои войска из Крыма, а также остановить временную оккупацию территории Украины.

За принятие соответствующей резолюции проголосовали 63 страны, против выступили 19 и 66 воздержались.

Заметим, что среди тех, кто воздержался, можно увидеть Кубу, Сирию, Беларусь, Венесуэлу и другие страны-друзья Кремля.

Также дипломаты обнародовали основные положения документа:

Требование к России, как государству-оккупанту вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Призыв к России вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с трех кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" при агрессии Кремля на Азове, что произошла в прошлом году в ноябре.

Положительная оценка освобождения Россией 24 членов экипажей трех украинских кораблей;

Акцент на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения на родину всех незаконно задержанных граждан Украины.

Осуждение проведения Россией военных учений в Крыму и использование захваченных ею военных предприятий.

Ударение на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове.

Фиксация факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе.

Запрет России призывать в армию лиц с оккупированных территорий, в частности путем давления или пропаганды, направленных на обеспечение добровольного призыва.

Осуждение использования образования для привлечения к службе в армии и призыв Кремлю "прекратить эту незаконную деятельность".

Рекомендация иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов к временно оккупированных Крыма и Севастополя без согласования с Украиной.

Осуждение строительства моста через Керченский пролив, который способствует милитаризации Крыма и "ограничивает размер судов, которые могут добраться до украинских портов на побережье Азовского моря".

Призыв всем государствам-членам сотрудничать с ООН "для скорейшего прекращения российской оккупации Крыма и воздерживаться от каких-либо соглашений с РФ по Крыму, которые не соответствуют этой цели".

Однако заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на эту резолюцию ответил так: "Ложь на лжи, ложь на лжи. Для справки – проблемы милитаризации Крыма не существует".

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Что известно о "крымской" резолюции по безопасности?

Полное название документа – "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Документ разработала группа государств. Кроме Украины, это сделали страны ЕС, США, Канада, Турция. Всего 42 государства присоединились к числу соавторов.



Это уже второй раз Генассамблея ООН принимает резолюцию с таким названием, правда нынешний документ дополнен принципиально новыми положениями. Предыдущую резолюцию приняли в декабре 2018 года. Тогда авторы документа отмечали угрозы безопасности, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия, в частности самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Также прозвучал прямой призыв к России немедленно вывести из Крыма свои войска и безотлагательно прекратить его временную оккупацию.

К слову, в середине ноября, Генассамблея ООН поддержала проект обновленной резолюции по защите прав человека в оккупированном Россией Крыму. Эта резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.

Россию оставили без Олимпиады и чемпионатов мира

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Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных соревнованиях. Причиной стало подозрение, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали течение 18 месяцев. Россию отстранили на четыре года.

О чем говорится в решении антидопингового комитета насчет России

По решению WADA, российским спортсменам не разрешается участвовать в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Юношеских олимпийских играх и Чемпионатах мира. Комитет Всемирного антидопингового агентства лишает Россию возможности проводить любые международные соревнования в течении четырех лет, если ранее Россия получила право на проведение мероприятия, то оно должно быть отозвано. А также структура WADA не позволяет РФ претендовать на проведение Летней Олимпиады в 2032 году.

Запрет на проведение относится к:

Олимпийских игр;

Паралимпийский игр;

Юношеских олимпийских игр;

Чемпионатов мира.

С чего начался скандал

В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA. Такое решение всемирное антидопинговое агентство приняло после того как, появилась информация о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014, а также нашлись доказательства фабрикации Россией результатов анализов.

20 сентября 2018 года исполком WADA вернул статус соответствия РУСАДА. Эксперты WADA получили возможность доступа к данным проб, хранящимся в Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года.

В январе 2019 года специалисты WADA скопировали 24 терабайта базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

В апреле команда экспертов всемирного агентства получила доступ к 2262 образцам проб в 4524 емкостях и вытащила их из лаборатории. Комиссия, которая анализировала данные, установила: в базу вносили изменения за несколько дней до передачи. Информация, которая оказалась в WADA, не была ни полной, ни на 100% достоверной.

23 сентября 2019 года на заседании исполкома WADA было объявлено об инициировании процедуры лишения РУСАДА статуса. Такое решение приняли из-за подозрений, что россияне манипулировали материалами Московской антидопинговой лаборатории, которые передали в WADA в январе.



Санкции WADA против России / Фото: инфографика 24 канал

WADA запрещает допускать к большим соревнованиям тех, кто фигурировал в специальном докладе Ричарда Макларена, подготовленном после Олимпиады в Сочи, а также тех, чьими допинг-пробами манипулировали. То есть, только "чистые" российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, любых чемпионатах мира, организованных стороной, подписавшей антидопинговый кодекс WADA, и в других крупных соревнованиях.

По данным WADA, российским спортсменам, допущенным к соревнованиям, разрешается выступать под нейтральным флагом, а в случае победы атлетов – гимн РФ звучать не будет. Также, запрещается поднимать флаг Российской Федерации на любом крупном соревновании в течение четырех лет.



Россию не допускают к участию и проведению крупных соревнований / Фото: Getty images

Согласно решению WADA, Россию не допустят на Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, российские спортсмены не выступят на Универсиаде-2021 и Универсиаде-2023. А также на всех других чемпионатах мира, которые происходят каждый год или через год – по биатлону, легкой атлетике, шахматам и других.

Кстати, табу не касается чемпионатов Европы, этапов Кубка мира. Там даже разрешено выступать под флагом РФ и использовать национальную атрибутику.

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Кроме того, российские чиновники не могут быть членами советов или комитетов, или любых других подразделений международных спортивных федераций, которые подписали кодекс WADA.

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Добавим, что Россия настроена обжаловать это решение. Кроме того, РУСАДА должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Также российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предыдущий счет России составляет чуть менее 5 миллионов долларов.

Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть

Обратите внимание! Уместно ли проводить референдум о переименовании улиц Киева: объяснение эксперта

Апелляционный суд Киева отменил решение Окружного админсуда Киева о признании незаконным переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Таким образом, в Киеве и в дальнейшем будут оставаться проспекты с такими названиями.

О соответствующем решении суда в фейсбуке сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. В свое время он возглавлял Украинский институт национальной памяти.



Апелляционный суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича / Соцсети

Что предшествовало такому решению суда