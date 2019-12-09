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      Главные новости 9 декабря: встреча Зеленского с Путиным, резолюция Генассамблеи ООН по Крыму

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      Главные новости 9 декабря в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      В Париже состоялась долгожданная нормандская встреча при участии президентов Украины, Франции, Германии и России. Генассамблея ООН приняла "крымскую" резолюцию по безопасности и призвала РФ вывести свои войска из оккупированного Крыма. WADA отстранила Россию от Олимпиады 2020 и чемпионатов мира на 4 года. Суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича. Такими были главные новости 9 декабря.

      Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 9 декабря:

      Нормандская встреча

      К теме: Нормандская встреча: все, что важно знать

      Продолжается нормандский саммит, участие в котором 9 декабря 2019 года во Франции принимают лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

      Переговоры с участием 4 лидеров уже завершились. Теперь Зеленский должен провести отдельный разговор с Путиным.

      Отметим, что в составе украинской делегации вместе с Зеленским прибыли: глава Офиса Президента Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава МИД Вадим Пристайко, помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

      Также известно, что в делегацию вошли Путина:

      • министр энергетики России Александр Новак;
      • глава правления "Газпрома" Алексей Миллер;
      • помощник президента РФ Юрий Ушаков;
      • помощник президента РФ Владислав Сурков.

      Переговоры "нормандской четверки"

      Что интересно, во время самой нормандской встречи президента Путина посадили напротив Зеленского. Слева от Путина сидит Меркель, а справа – Макрон.

      Смотрите видео, как стартовали переговоры "нормандской четверки":

       

      Ход переговоров

      Актуально: Чего ждут украинцы от нормандского саммита: опрос

      Зеленский, Путин, Макрон и Меркель сели за стол переговоров в закрытом формате. Лидеры "нормандской четверки" не выступили перед прессой до начала переговоров.

      Заметим, что Зеленский с Путиным не пожали друг другу руки. По крайней мере, этого не было видно ни на одной видеотрансляции. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убеждает, что рукопожатие было.

      Внимание! По предварительным планам, совместная пресс-конференция четырех лидеров должна была начаться в 18:45 по местному времени. Но лидеры решили не выходить к прессе до тех пор, пока не завершится последняя двусторонняя встреча – между Зеленским и Путиным. Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина, и обсудят обусловленное.

      Итоговая прессконференция должна начаться после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени). Но эти планы могут измениться, ведь все предыдущие двусторонние встречи затянулись, как и главная нормандская встреча.

      Какие вопросы Зеленский планировал поднять на саммите

      Стоит знать: Невыгодные условия для украинцев в Минских договоренностях: заданча для Зеленского

      Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопросы разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.

      Зеленский хотел договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года. По последним данным, в плену в ОРДЛО остаются 227 украинцев, а в России – еще 115.

      Президент Украины анонсировал, что потребует на саммите, чтобы предстоящие местные выборы в ОРДЛО состоялись по украинскому законодательству, а границы были под контролем государства. При этом еще до выборов с оккупированных территорий должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования.

      Относительно Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.

      Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа. В частности, что Путин будет шантажировать Украину, ведь предыдущий контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря, а заключение нового проходит с трудностями.

      Важная для Украины резолюция Генассамблеи ООН

      К теме: Генассамблея ООН призвала Россию забрать свои войска из Крыма

      Генеральная Ассамблея ООН приняла "крымскую" резолюцию по безопасности. В документе, в частности, содержится пункт о захваченных Кремлем ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории. В то же время, согласно резолюции, Кремль должен вывести свои войска из Крыма, а также остановить временную оккупацию территории Украины.

      За принятие соответствующей резолюции проголосовали 63 страны, против выступили 19 и 66 воздержались.

      Заметим, что среди тех, кто воздержался, можно увидеть Кубу, Сирию, Беларусь, Венесуэлу и другие страны-друзья Кремля.

      Также дипломаты обнародовали основные положения документа:

      • Требование к России, как государству-оккупанту вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
      • Призыв к России вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с трех кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" при агрессии Кремля на Азове, что произошла в прошлом году в ноябре.
      • Положительная оценка освобождения Россией 24 членов экипажей трех украинских кораблей;
      • Акцент на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения на родину всех незаконно задержанных граждан Украины.
      • Осуждение проведения Россией военных учений в Крыму и использование захваченных ею военных предприятий.
      • Ударение на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове.
      • Фиксация факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе.
      • Запрет России призывать в армию лиц с оккупированных территорий, в частности путем давления или пропаганды, направленных на обеспечение добровольного призыва.
      • Осуждение использования образования для привлечения к службе в армии и призыв Кремлю "прекратить эту незаконную деятельность".
      • Рекомендация иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов к временно оккупированных Крыма и Севастополя без согласования с Украиной.
      • Осуждение строительства моста через Керченский пролив, который способствует милитаризации Крыма и "ограничивает размер судов, которые могут добраться до украинских портов на побережье Азовского моря".
      • Призыв всем государствам-членам сотрудничать с ООН "для скорейшего прекращения российской оккупации Крыма и воздерживаться от каких-либо соглашений с РФ по Крыму, которые не соответствуют этой цели".

      Однако заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на эту резолюцию ответил так: "Ложь на лжи, ложь на лжи. Для справки – проблемы милитаризации Крыма не существует".

       

      Советуем ознакомиться! ООН нуждается в реформировании: что это значит для Украины

      Что известно о "крымской" резолюции по безопасности?
      Полное название документа – "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Документ разработала группа государств. Кроме Украины, это сделали страны ЕС, США, Канада, Турция. Всего 42 государства присоединились к числу соавторов.

      Это уже второй раз Генассамблея ООН принимает резолюцию с таким названием, правда нынешний документ дополнен принципиально новыми положениями. Предыдущую резолюцию приняли в декабре 2018 года. Тогда авторы документа отмечали угрозы безопасности, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия, в частности самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Также прозвучал прямой призыв к России немедленно вывести из Крыма свои войска и безотлагательно прекратить его временную оккупацию.

      К слову, в середине ноября, Генассамблея ООН поддержала проект обновленной резолюции по защите прав человека в оккупированном Россией Крыму. Эта резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.

      Россию оставили без Олимпиады и чемпионатов мира

      К теме: WADA отстранила Россию от Олимпиады 2020 и чемпионатов мира на 4 года: что известно

      Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных соревнованиях. Причиной стало подозрение, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали течение 18 месяцев. Россию отстранили на четыре года.

      О чем говорится в решении антидопингового комитета насчет России

      По решению WADA, российским спортсменам не разрешается участвовать в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Юношеских олимпийских играх и Чемпионатах мира. Комитет Всемирного антидопингового агентства лишает Россию возможности проводить любые международные соревнования в течении четырех лет, если ранее Россия получила право на проведение мероприятия, то оно должно быть отозвано. А также структура WADA не позволяет РФ претендовать на проведение Летней Олимпиады в 2032 году.

      Запрет на проведение относится к:

      • Олимпийских игр;
      • Паралимпийский игр;
      • Юношеских олимпийских игр;
      • Чемпионатов мира.

      С чего начался скандал

      В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA. Такое решение всемирное антидопинговое агентство приняло после того как, появилась информация о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014, а также нашлись доказательства фабрикации Россией результатов анализов.

      • 20 сентября 2018 года исполком WADA вернул статус соответствия РУСАДА. Эксперты WADA получили возможность доступа к данным проб, хранящимся в Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года.
      • В январе 2019 года специалисты WADA скопировали 24 терабайта базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
      • В апреле команда экспертов всемирного агентства получила доступ к 2262 образцам проб в 4524 емкостях и вытащила их из лаборатории. Комиссия, которая анализировала данные, установила: в базу вносили изменения за несколько дней до передачи. Информация, которая оказалась в WADA, не была ни полной, ни на 100% достоверной.
      • 23 сентября 2019 года на заседании исполкома WADA было объявлено об инициировании процедуры лишения РУСАДА статуса. Такое решение приняли из-за подозрений, что россияне манипулировали материалами Московской антидопинговой лаборатории, которые передали в WADA в январе.


      Санкции WADA против России / Фото: инфографика 24 канал

      WADA запрещает допускать к большим соревнованиям тех, кто фигурировал в специальном докладе Ричарда Макларена, подготовленном после Олимпиады в Сочи, а также тех, чьими допинг-пробами манипулировали. То есть, только "чистые" российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, любых чемпионатах мира, организованных стороной, подписавшей антидопинговый кодекс WADA, и в других крупных соревнованиях.

      По данным WADA, российским спортсменам, допущенным к соревнованиям, разрешается выступать под нейтральным флагом, а в случае победы атлетов – гимн РФ звучать не будет. Также, запрещается поднимать флаг Российской Федерации на любом крупном соревновании в течение четырех лет.


      Россию не допускают к участию и проведению крупных соревнований / Фото: Getty images

      Согласно решению WADA, Россию не допустят на Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, российские спортсмены не выступят на Универсиаде-2021 и Универсиаде-2023. А также на всех других чемпионатах мира, которые происходят каждый год или через год – по биатлону, легкой атлетике, шахматам и других.

      Кстати, табу не касается чемпионатов Европы, этапов Кубка мира. Там даже разрешено выступать под флагом РФ и использовать национальную атрибутику.

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      Кроме того, российские чиновники не могут быть членами советов или комитетов, или любых других подразделений международных спортивных федераций, которые подписали кодекс WADA.

      Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Добавим, что Россия настроена обжаловать это решение. Кроме того, РУСАДА должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Также российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предыдущий счет России составляет чуть менее 5 миллионов долларов.

      Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть

      Обратите внимание! Уместно ли проводить референдум о переименовании улиц Киева: объяснение эксперта

      Апелляционный суд Киева отменил решение Окружного админсуда Киева о признании незаконным переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Таким образом, в Киеве и в дальнейшем будут оставаться проспекты с такими названиями.

      О соответствующем решении суда в фейсбуке сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. В свое время он возглавлял Украинский институт национальной памяти.


      Апелляционный суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича / Соцсети

      Что предшествовало такому решению суда

      • Московский проспект переименовали в честь Степана Бандеры в 2016 году решением Киевского городского совета (87 депутатов голосовали "за").
      • Проспект Ватутина стал проспектом Шухевича в 2017 году при поддержке 69 депутатов горсовета.
      • Оба проспекты переименовывали в контексте декоммунизации.
      • 25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.
      • В суде заявили, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы в Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры. Кроме того, решение отменили в связи с "отсутствием надлежащего обоснования принятия соответствующих решений".
      • В июне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева. Впоследствии Украинский институт национальной памяти подал соответствующую апелляционную жалобу.
      Нормандский саммит в Париже: с Путиным уже произошел конфуз – видео
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Владимир Зеленский Владимир Путин Олимпиада-2020 Новости Спорта Декоммунизация Допинг скандал в России
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