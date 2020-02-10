Главные новости 10 февраля: мера пресечения для Звиробий и победители премии Оскар-2020

Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения по делу об угрозах президенту Зеленскому. Непогода в Украине и мире наделала беды. Русское командование заставляет боевиков менять гражданство на Донбассе. Андрей Богдан вскоре может уйти в отставку. Кто получил заветную статуэтку Оскар в 2020 году. Такими были главные новости понедельника, 10 февраля.

Главные новости за сегодня, 10 февраля, в Украине и мире:

Мера пресечения для Звиробий

Печерский районный суд Киева 10 февраля избрал меру пресечения волонтерке Марусе Звиробий в виде личного обязательства. Ее также обязали носить электронный браслет в течение 2 месяцев. Все потому, что она является одной из подозреваемых по делу об угрозах президенту Зеленскому.

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В чем обвиняют Звиробий: коротко

Маруся Звиробий является участницей скандального видеоролика, который транслировался в прямом эфире на фейсбук-странице народного депутата Софии Федины 26 октября 2019 года.

В вызывающей манере и с использованием ненормативной лексики женщины прокомментировали визит главы государства в Золотое и его сверхэмоциональную беседу с добровольцем.

В обращении Звиробий и Федыны к президенту прозвучали такие слова: "Ты там чаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы".

После этого ГБР открыло уголовное производство против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны. Маруся Звиробий была сначала свидетелем по этому делу.

Однако 6 февраля в ГБР ей вручили подозрение в совершении преступления.

Кроме личного обязательства и ношения электронного браслета, Звиробий должна сдать свои паспорта, а также не покидать территорию Киева и Киевской области. Мера пресечения будет действовать до 9 апреля.

Больше о ходе заседания – в материале 24 канала.

Интересно, что в день суда со Звиробий пообщался пранкер Джокер. Он вел переписку с волонтером от имени Ирины Геращенко.

В соответствии с выложенной перепиской, Звиробий продолжает называть президента Зеленского нецензурными словами. Также она отмечает, что будет "валить его по отводу войск". Кроме того, она просит называть ее не волонтером, а женщиной-воином.

Непогода в Европе и Украине

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На Европу обвалился шторм Киара. Впоследствии он перерос в ураган Сабина. Накрыла непогода в основном западноевропейские страны, в частности Германию. На немецких возвышенностях в Шварцвальде утром 10 февраля была зафиксирована скорость ветра 177 км в час.

По меньшей мере 6 человек погибли в результате стихии. Жертвами стали жители Чехии, Словении, Британии, Швеции и Польши.

Шквальный ветер в Мюнхене: видео

Так, в Великобритании мощные ливни затопили улицы Йорка. Власти отменили футбольные матчи, фермерские ярмарки и культурные мероприятия. Из-за сильного ветра самолеты либо не могли приземлиться, либо наоборот осуществляли аварийные посадки. Обесточены 62 тысячи домов.

Ураган в Европе: видео 24 канала

Кроме того, стихия унесла жизнь британца. На его машину упало дерево. Еще двое людей погибли на горнолыжном курорте в Польше. В помещении из-за непогоды сорвало крышу. Она упала на четырех человек. Двое из них погибли, еще двое – получили травмы. Известно, что погибшие – женщина и ребенок.

Больше о мощной непогоде в Европе – в материале.

На Украину тоже обрушился штормовой ветер.

Так, сильный ветер повалил деревья и заблокировал движение железнодорожного транспорта на Львовщине. Укразализныця работала над ликвидацией последствий непогоды, а в движении задержались следующие пассажирские поезда: № 357 Киев – Рахов, № 146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.



Дерево упало на электричку на Львовщине/ фото из соцсетей

На Прикарпатье было не лучше: сильный ветер в горах буквально сбивал людей с ног, а также срывал деревья и крыши в населенных пунктах. В горах ветер с порывами достигает скорости 33 метров в секунду. Но спасатели предупреждают, что может быть еще хуже – до 30 метров за секунду в низинах, а на высокогорьях – до 40 метров за секунду.

Мощные ветры на Прикарпатье: видео

Внимание: штормовое предупреждение! 11 февраля в большинстве областей – порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах будет значительный снег, порывы ветра 20-25 метров в секунду, метель – 1 уровня опасности (желтый).

Принудительная паспортизация

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Украинская разведка раздобыла информацию о том, что российское командование боевиков на Донбассе заставляет подчиненных получать гражданство РФ. За невыполнение таких требований угрожают увольнением и невыплатой денег. На принудительную паспортизацию украинцев на Донбассе уже отреагировали в Офисе генпрокурора.

Так, прокуратура Луганской области уже открыла уголовное производство в связи с этой ситуацией.

Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны,

– отмечают там.

Согласно материалам СБУ, первые лица администрации так называемой "ЛНР" насильно заставляют граждан Украины получать на временно оккупированной территории Луганщины российские паспорта.

Эти действия имеют именно принудительный характер и вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Кроме того, они ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан,

– добавляют в Офисе генпрокурора.

Расследование этого дела поручили следователям СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Снова отставка Богдана

Биография: Андрей Богдан – глава Офиса Президента: что о нем известно

Вероятно, что в ближайшее время глава Офиса Президента Андрей Богдан подаст в отставку.

По крайней мере, эту информацию одному авторитетному украинскому СМИ подтверждают 4 не связанные между собой источники как из окружения президента, так и из окружения самого Богдана. Однако, официальной информации пока нет.

Кроме того, экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на инсайды сообщил, что вечером 10 февраля из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи.

"А я не верю, что президент Зеленский спилит сук, на котором только что устроился", – добавил он.

К информации следует относиться критически, поскольку не так давно Украину уже интриговали увольнением главы Офиса Президента. Тогда сетью даже "гуляло" его заявление с соответствующей подписью.

Больше о резонансной ситуации – в материале 24 канала.

Кто они – обладатели Оскара?

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В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла самая престижная кинопремия года – Оскар-2020. Традиционно самые известные и талантливые звезды получают свои награды в Dolby Theatre. Так, Американская академия киноискусства назвала первые имена победителей.

Американская академия киноискусства еще 22 января назвала главных номинантов премии Оскар-2020. Кто получил главные кинопремии года – смотрите в нашей инфографике.



Кто получил Оскар/ инфографика 24 канала

Как проходило самое масштабное мероприятие кино – смотрите по ссылке.