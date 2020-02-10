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      Главные новости 10 февраля: мера пресечения для Звиробий и победители премии Оскар-2020

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      Главные новости 10 февраля / коллаж 24 канала

      Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения по делу об угрозах президенту Зеленскому. Непогода в Украине и мире наделала беды. Русское командование заставляет боевиков менять гражданство на Донбассе. Андрей Богдан вскоре может уйти в отставку. Кто получил заветную статуэтку Оскар в 2020 году. Такими были главные новости понедельника, 10 февраля.

      Главные новости за сегодня, 10 февраля, в Украине и мире:

      Мера пресечения для Звиробий

      Печерский районный суд Киева 10 февраля избрал меру пресечения волонтерке Марусе Звиробий в виде личного обязательства. Ее также обязали носить электронный браслет в течение 2 месяцев. Все потому, что она является одной из подозреваемых по делу об угрозах президенту Зеленскому.

      Смотрите также: "Я Зеленскому покажу": Джокер обнародовал переписку с Марусей Звиробий

      В чем обвиняют Звиробий: коротко

      • Маруся Звиробий является участницей скандального видеоролика, который транслировался в прямом эфире на фейсбук-странице народного депутата Софии Федины 26 октября 2019 года.
      • В вызывающей манере и с использованием ненормативной лексики женщины прокомментировали визит главы государства в Золотое и его сверхэмоциональную беседу с добровольцем.
      • В обращении Звиробий и Федыны к президенту прозвучали такие слова: "Ты там чаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы".
      • После этого ГБР открыло уголовное производство против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны. Маруся Звиробий была сначала свидетелем по этому делу.
      • Однако 6 февраля в ГБР ей вручили подозрение в совершении преступления.

      Кроме личного обязательства и ношения электронного браслета, Звиробий должна сдать свои паспорта, а также не покидать территорию Киева и Киевской области. Мера пресечения будет действовать до 9 апреля.

      Больше о ходе заседания – в материале 24 канала.

      Интересно, что в день суда со Звиробий пообщался пранкер Джокер. Он вел переписку с волонтером от имени Ирины Геращенко.

      В соответствии с выложенной перепиской, Звиробий продолжает называть президента Зеленского нецензурными словами. Также она отмечает, что будет "валить его по отводу войск". Кроме того, она просит называть ее не волонтером, а женщиной-воином.

       

      Непогода в Европе и Украине

      Это интересно: Когда в Украине выпадет снег: прогноз

      На Европу обвалился шторм Киара. Впоследствии он перерос в ураган Сабина. Накрыла непогода в основном западноевропейские страны, в частности Германию. На немецких возвышенностях в Шварцвальде утром 10 февраля была зафиксирована скорость ветра 177 км в час.

      По меньшей мере 6 человек погибли в результате стихии. Жертвами стали жители Чехии, Словении, Британии, Швеции и Польши.

      Шквальный ветер в Мюнхене: видео

      Так, в Великобритании мощные ливни затопили улицы Йорка. Власти отменили футбольные матчи, фермерские ярмарки и культурные мероприятия. Из-за сильного ветра самолеты либо не могли приземлиться, либо наоборот осуществляли аварийные посадки. Обесточены 62 тысячи домов.

      Ураган в Европе: видео 24 канала

      Кроме того, стихия унесла жизнь британца. На его машину упало дерево. Еще двое людей погибли на горнолыжном курорте в Польше. В помещении из-за непогоды сорвало крышу. Она упала на четырех человек. Двое из них погибли, еще двое – получили травмы. Известно, что погибшие – женщина и ребенок.

      Больше о мощной непогоде в Европе – в материале.

      На Украину тоже обрушился штормовой ветер.

      Так, сильный ветер повалил деревья и заблокировал движение железнодорожного транспорта на Львовщине. Укразализныця работала над ликвидацией последствий непогоды, а в движении задержались следующие пассажирские поезда: № 357 Киев – Рахов, № 146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.


      Дерево упало на электричку на Львовщине/ фото из соцсетей

      На Прикарпатье было не лучше: сильный ветер в горах буквально сбивал людей с ног, а также срывал деревья и крыши в населенных пунктах. В горах ветер с порывами достигает скорости 33 метров в секунду. Но спасатели предупреждают, что может быть еще хуже – до 30 метров за секунду в низинах, а на высокогорьях – до 40 метров за секунду.

      Мощные ветры на Прикарпатье: видео

      Внимание: штормовое предупреждение! 11 февраля в большинстве областей – порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах будет значительный снег, порывы ветра 20-25 метров в секунду, метель – 1 уровня опасности (желтый).

      Принудительная паспортизация

      Смотрите также: Скандал вокруг перезахоронения спецагента НКВД: РФ хочет выкупить у Украины останки Кузнецова

      Украинская разведка раздобыла информацию о том, что российское командование боевиков на Донбассе заставляет подчиненных получать гражданство РФ. За невыполнение таких требований угрожают увольнением и невыплатой денег. На принудительную паспортизацию украинцев на Донбассе уже отреагировали в Офисе генпрокурора.

      Так, прокуратура Луганской области уже открыла уголовное производство в связи с этой ситуацией.

      Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны,
      – отмечают там.

      Согласно материалам СБУ, первые лица администрации так называемой "ЛНР" насильно заставляют граждан Украины получать на временно оккупированной территории Луганщины российские паспорта.

      Эти действия имеют именно принудительный характер и вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Кроме того, они ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан,
      – добавляют в Офисе генпрокурора.

      Расследование этого дела поручили следователям СБУ в Донецкой и Луганской областях.

      Снова отставка Богдана

      Биография: Андрей Богдан – глава Офиса Президента: что о нем известно

      Вероятно, что в ближайшее время глава Офиса Президента Андрей Богдан подаст в отставку.

      По крайней мере, эту информацию одному авторитетному украинскому СМИ подтверждают 4 не связанные между собой источники как из окружения президента, так и из окружения самого Богдана. Однако, официальной информации пока нет.

      Кроме того, экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на инсайды сообщил, что вечером 10 февраля из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи.

      "А я не верю, что президент Зеленский спилит сук, на котором только что устроился", – добавил он.

      К информации следует относиться критически, поскольку не так давно Украину уже интриговали увольнением главы Офиса Президента. Тогда сетью даже "гуляло" его заявление с соответствующей подписью.

      Больше о резонансной ситуации – в материале 24 канала.

      Кто они – обладатели Оскара?

      Актуально: Что будет с эвакуированными украинцами из Уханя: комментарий замглавы Минздрава

      В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла самая престижная кинопремия года – Оскар-2020. Традиционно самые известные и талантливые звезды получают свои награды в Dolby Theatre. Так, Американская академия киноискусства назвала первые имена победителей.

      Американская академия киноискусства еще 22 января назвала главных номинантов премии Оскар-2020. Кто получил главные кинопремии года – смотрите в нашей инфографике.


      Кто получил Оскар/ инфографика 24 канала

      Как проходило самое масштабное мероприятие кино – смотрите по ссылке.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Маруся Зверобой Погода Андрей Богдан Оскар 2020
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