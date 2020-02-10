Головні новини 10 лютого: запобіжний захід для Звіробій і переможці премії Оскар-2020

Волонтерці Марусі Звіробій обрали запобіжний захід у справі про погрози президенту Зеленському. Негода в Україні та світі наробила лиха. Російське командування змушує бойовиків змінювати громадянство на Донбасі. Андрій Богдан невдовзі може піти у відставку. Хто отримав заповітну статуетку Оскар у 2020-му. Такими були головні новини понеділка, 10 лютого.

Найголовніші новини за сьогодні, 10 лютого, в Україні та світі:

Запобіжний захід для Звіробій

Печерський районний суд Києва 10 лютого обрав запобіжний захід волонтерці Марусі Звіробій у вигляді особистого зобов'язання. Її також зобов’язали носити електронний браслет протягом 2 місяців. Все тому, що вона є однією з підозрюваних у справі про погрози президенту Зеленському.

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У чому звинувачують Звіробій: коротко

Маруся Звіробій є учасницею скандального відеоролика, що транслювався у прямому ефірі на фейсбук-сторінці народної депутатки Софії Федини 26 жовтня 2019 року.

У зухвалій манері та з використанням ненормативної лексики жінки прокоментували візит глави держави до Золотого та його надемоційну бесіду з добровольцем.

У зверненні Звіробій та Федини до президента пролунали такі слова: "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли".

Після цього ДБР відкрило кримінальне провадження проти народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини. Маруся Звіробій була спочатку свідком у цій справі.

Однак 6 лютого у ДБР їй вручили підозру у вчиненні злочину.

Окрім особистого зобов’язання та носіння електронного браслета, Звіробій має здати свої паспорти, а також не залишати територію Києва і Київської області. Запобіжний захід діятиме до 9 квітня.

Більше про перебіг засідання – у матеріалі 24 каналу.

Цікаво, що у день суду зі Звіробій поспілкувався пранкер Джокер. Він вів листування із волонтеркою від імені Ірини Геращенко.

Відповідно до викладених листів, Звіробій продовжує називати президента Зеленського нецензурними словами. Також вона наголошує, що буде "валить його по відводу військ". Крім того, вона просить називати її не волонтером, а жінкою-воїном.

Негода в Європі та Україні

Це цікаво: Коли в Україні випаде сніг: прогноз

На Європу обвалився шторм Кіара. Згодом він переріс в ураган Сабіна. Накрила негода здебільшого західноєвропейські країни, зокрема Німеччину. На німецьких височинах у Шварцвальді вранці 10 лютого було зафіксовано швидкість вітру 177 кілометри за годину.

Щонайменше 6 людей загинули внаслідок стихії. Жертвами стали жителі Чехії, Словенії, Британії, Швеції та Польщі.

Шквальний вітер у Мюнхені: відео

Так, у Великій Британії потужні зливи затопили вулиці Йорку. Влада скасувала футбольні матчі, фермерські ярмарки та культурні заходи. Через сильний вітер літаки або не могли приземлитися, або навпаки здійснювали аварійні посадки. Знеструмлені 62 тисячі будинків.

Ураган в Європі: відео 24 каналу

Окрім того, стихія забрала життя британця. На його автівку впало дерево. Ще двоє людей загинули на гірськолижному курорті в Польщі. У приміщенні через негоду зірвало дах. Він впав на чотирьох людей. Двоє з них загинули, ще двоє – отримали травми. Відомо, що загиблі – жінка та дитина.

Більше про потужну негоду у Європі – у матеріалі.

Україну теж штурмував штормовий вітер.

Так, сильний вітер повалив дерева та заблокував рух залізничного транспорту на Львівщині. Укразалізниця працювала над ліквідацією наслідків негоди, а в русі затрималися такі пасажирські поїзди: № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських потягів.



Дерево впало на електричку на Львівщині/ фото з соцмереж

На Прикарпатті було не краще: сильний вітер у горах буквально збивав людей з ніг, а також зривав дерева та дахи у населених пунктах. У горах вітер з поривами досягає швидкості 33 метрів за секунду. Та рятувальники попереджають, що може бути ще гірше – до 30 метрів за секунду на низинах, а на високогір'ях – до 40 метрів за секунду.

Потужні вітри на Прикарпатті: відео

Увага: штормове попередження! 11 лютого у більшості областей – пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. У Карпатах буде значний сніг, пориви вітру 20 – 25 метрів за секунду, хуртовина – 1 рівня небезпеки (жовтий).

Примусова паспортизація

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Українська розвідка роздобула інформацію про те, що російське командування бойовиків на Донбасі примушує підлеглих отримувати громадянство РФ. За невиконання таких вимог погрожують звільненням і невиплатою грошей. На примусову паспортизацію українців на Донбасі вже відреагували в Офісі генпрокурора.

Так, прокуратура Луганської області вже відкрила кримінальне провадження у зв’язку з цією ситуацією.

Вказані дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни,

– наголошують там.

Відповідно до матеріалів СБУ, перші особи адміністрації так званої "ЛНР" насильно примушують громадян України отримувати на тимчасово окупованій території Луганщини російські паспорти.

Ці дії мають саме примусовий характер та всупереч вимогам Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Окрім того, вони ведуть до порушення конституційних прав та свобод громадян,

– додають в Офісі генпрокурора.

Розслідування цієї справи вже доручили слідчим СБУ у Донецькій і Луганській областях.

Знову відставка Богдана

Біографія: Андрій Богдан – голова Офісу Президента: що про нього відомо

Імовірно, що найближчим часом очільник Офісу Президента Андрій Богдан подасть у відставку.

Принаймні, цю інформацію одному авторитетному українському ЗМІ підтверджують 4 не пов’язані між собою джерела як з оточення президента, так і з оточення самого Богдана. Однак, офіційної інформації наразі немає.

Крім того, екснардеп Ігор Мосійчук з посиланням на інсайди повідомив, що увечері 10 лютого з кабінету Богдана почали виносити його особисті речі.

"А я не вірю, що президент Зеленський спиляє гілку, на якій щойно вмостився", – додав він.

До інформації слід ставитись критично, оскільки не так давно Україну вже інтригували звільненням глави Офісу Президента. Тоді мережею навіть "гуляла" його заява з відповідним підписом.

Більше про резонансну ситуацію – у матеріалі 24 каналу.

Хто вони – володарі Оскара?

Актуально: Що буде з евакуйованими українцями з Уханю: коментар заступника голови МОЗ

У ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі пройшла найпрестижніша кінопремія року – Оскар-2020. Традиційно найвідоміші та найталановитіші зірки отримують свої нагороди у Dolby Theatre. Тож, Американська академія кіномистецтва назвала перші імена переможців.

Американська академія кіномистецтва ще 22 січня назвала головних номінантів премії Оскар-2020. Хто отримав головні кінопремії року – дивіться у нашій інфографіці.



Хто отримав Оскар/ інфографіка 24 каналу

Як відбувалося наймасштабніше кінодійство – дивіться за посиланням.