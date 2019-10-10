Главные новости 10 октября: рекордный пресс-марафон Зеленского и громкое задержание в США

Президент Владимир Зеленский провел однодневный пресс-марафон: говорил о формуле Штайнмайера, аннексии Крыма, коммуналке, экономике, политике. Пресс-марафон оказался самым продолжительным в мире. В США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса – близких к адвокату Дональда Трампа бизнесменов. В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе. Такими были главные новости 10 октября.

Главные новости за сегодня в Украине:

Пресс-марафон Владимира Зеленского

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На пресс-марафон с президентом Зеленским собрались несколько сотен журналистов. По 10 журналистов садились за стол с главой государства и ставили ему по 1 вопросу. Продолжался марафон с 10:00 до самого вечера и даже был зафиксирован Нацреестром рекордов как самый продолжительный в мире.

Главное, о чем говорил Зеленский



Фото с пресс-марафона Зеленского / president.gov.ua

Своей главной миссией Зеленский назвал прекращение войны, при этом исключил автономию Донбасса в будущем законе об особом статусе региона. Для прекращения войны нужна встреча с президентом России Владимиром Путиным, однако покас что о ней речь не идет. Сейчас – только встреча в нормандском формате. Зеленский также заявил, что не готов опубликовать стенограмму своих разговоров с Путиным, потому что такие действия могли бы иметь серьезные последствия и сорвать процесс переговоров.

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Встреча в нормандском формате может произойти в ноябре. На ней Зеленский планирует поднять такие вопросы: разведение войск в Станице Луганской, обмен пленными, подтверждение текста формулы Штайнмайера, отвод войск в Золотом и Петровском, вопрос Крыма, порядок выполнения минских соглашений. Президент подчеркнул, что если во время разговора в нормандском формате почувствует, что Россия и оккупанты не собираются отводить войска, то откажется от плана по формуле Штайнмайера.

Зеленский подтвердил курс Украины на евроинтеграцию.

Судьба "ФОПов". Зеленский поддерживает позицию правительства по ликвидации "налоговых схем" физических лиц-предпринимателей (запуск РРО). Это поможет экономике Украины выйти на новый уровень. Президент подчеркнул, что все должны платить налоги.

Посмотрите на пресс-марафон Зеленского глазами журналистов:

Коломойский и "Приватбанк". Зеленский в вопросе с "Приватбанком" будет защищать позицию государства, но допускает проигрыш в судебных спорах с Игорем Коломойским по банку. Президент сказал, что хотел переговорить с Коломойским, однако такое решение раскритиковало и общество, и международные партнеры Украины.

А как я могу решать вопросы, не общаясь с людьми, с которыми должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста, – НБУ, Коломойский, суд ... Пусть сами занимаются,

– добавил глава государства.

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Тайная встреча с Хорошковским. Зеленский заявил, что провел личную встречу с Валерием Хорошковским – руководителем СБУ и вице-премьером времен президента Януковича, который выехал из Украины в 2012 году. На встрече обсудили один важный вопрос, однако президент не уточнил, какой именно.

Скандал с Мендель. Зеленский заявил, что журналист Сергей Андрушко, которого оттолкнула пресс-секретарь президента Юлия Мендель, повел себя не как мужчина. Однако и Мендель не имела права так реагировать, отметил глава государства.

Разговор с Трампом. Зеленский сказал, что в его июльском телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом не было коррупционной составляющей и американский лидер не давил на него. Зеленский также пообещал расследовать возможное вмешательство Украины в выборы США 2016 года, если Трамп предоставит какие-то доказательства.

Если строительство скандального газопровода "Северный поток-2" в обход Украины таки завершат, Россия сможет увеличить свое давление на Украину.

И Нидерланды, и мировые лидеры понимают – Украина была вынуждена передать России главного свидетеля и подозреваемого по делу катастрофы MH17 Владимира Цемаха в обмен на политзаключенных и моряков.

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Зеленский на пресс-марафоні / president.gov.ua

Зеленский сказал, что депутаты от "Слуги народа" не голосовали за последние важные законопроекты из-за "влияния и запугивания нардепов из других партий".

Зеленский предлагает временно запретить продавать сельскохозяйственную землю иностранцам после отмены моратория на продажу земли. А еще необходимо разработать новый закон о рынке сельхозземель – этот "нести в Раду нельзя".

Вода для Крыма и уголь из России. Вопрос восстановления водоснабжения в оккупированный Крыму не поднимается. А российский уголь, который в сентябре блокировали на Львовщине, очень необходим Украине, чтобы не сорвался отопительный сезон.

Комуслуги. МВФ требует введения в Украине рыночных цен на коммунальные услуги, что означает увеличение тарифов. Однако правительство будет уменьшать процент от дохода семьи на оплату комуслуг.

Человек никогда не будет платить 50-70% или 80% за коммуналку от дохода семьи. Это я могу гарантировать,

– пообещал Зеленский.

Легализация каннабиса, вопрос украинского языка, Института национальной памяти и отмены праздника 8 марта – пока что не актуальны.

Громкое задержание в США

В США задержали Игоря Фруман и Льва Парнаса – близких к адвокату Дональда Трампа бизнесменов – по обвинению в нарушении финансирования предвыборной кампании. Оба задержанных помогали Рудольфу Джулиани в связанных с Украиной делах, добиваясь отставки посла США Мари Йованович и встречи с Зеленским.

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Именно Фруман и Парнас свели бывшего генпрокурора Юрия Луценко с Джулиани в январе 2019 года. После этого окружения Трампа стало продвигать "теорию заговора", связанную с Украиной. В результате это привело к началу процедуры импичмента президента США.



Фруман, Парнас, Трамп и Джулиани / Радіо Свобода

Фруман и Парнас также пытались организовать встречу Джулиани с Зеленским весной 2019 года, посетив для этого Коломойского, а также будущего помощника президента Сергея Шефира. Коломойский назвал Фрумана и Парнаса "аферистами".

Они (Фруман и Парнас) приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал – я не имею отношения к Зеленскому,

– рассказывал ранее Коломойский.

После этого Джулиани обвинил Коломойского в клевете на Фрумана и Парнаса и заявил, что посоветовал своим клиентам подать в суд.

Нобелевская премия по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук. А за 2019 год был награжден австриец Петер Хандке.

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Токарчук получила награду за выдуманный рассказ, который с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формы жизни.

Хандке был удостоен премии за влиятельное произведение, которое с языковой изобретательностью исследовало периферию и специфику человеческого опыта.