Головні новини 10 жовтня: рекордний пресмарафон Зеленського та гучне затримання у США

Президент Володимир Зеленський провів цілоденний пресмарафон: говорив про формулу Штайнмаєра, анексію Криму, комуналку, економіку та політику. Цей пресмарафон виявився найтривалішим у світі. У США затримали Ігоря Фрумана та Льва Парнаса – близьких до адвоката Дональда Трампа бізнесменів. У Стокгольмі оголосили імена володарів Нобелівської премії з літератури. Такими були головні новини 10 жовтня.

Головні новини за сьогодні в Україні:

Пресмарафон Володимира Зеленського

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На пресмарафон із президентом Зеленським зібралися кілька сотень журналістів. По 10 журналістів сідали за стіл з главою держави і ставили йому по 1 питанню. Тривав марафон з 10:00 до самісінького вечора і навіть був зафіксований Нацреєстром рекордів як найтриваліший у світі.

Головне, про що говорив Зеленський



Фото з пресмарафону Зеленського / president.gov.ua

Своєю головною місією Зеленський назвав припинення війни, при цьому виключив автономію Донбасу в майбутньому законі про особливий статус регіону. Задля припинення війни потрібна зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, проте поки що про неї не мовиться. Наразі – тільки зустріч у нормандському форматі. Зеленський також заявив, що не готовий опублікувати стенограму своїх розмов з Путіним, бо такі дії могли б мати серйозні наслідки і зірвати процес переговорів.

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Зустріч у нормандському форматі може відбутися в листопаді. На ній Зеленський планує підняти такі питання: розведення військ у Станиці Луганській, обмін полоненими, підтвердження тексту формули Штайнмаєра, відведення військ у Золотому та Петрівському, питання Криму, порядок виконання мінських угод. Президент наголосив, що якщо на розмові в нормандському форматі відчує, що Росія та окупанти не збираються відводити війська, то відмовиться від плану за формулою Штайнмаєра.

Зеленський підтвердив курс України на євроінтеграцію.

Доля ФОПів. Зеленський підтримує позицію уряду щодо ліквідації "податкових схем" фізичних осіб-підприємців (запуск РРО). Це допоможе економіці України вийти на новий рівень. Президент наголосив, що усі повинні платити податки.

Подивіться на пресмарафон Зеленського очима журналістів:

Коломойський і "Приватбанк". Зеленський у питанні з "Приватбанком" захищатиме позицію держави, але допускає програш у судових спорах з Ігорем Коломойським щодо банку. Президент сказав, що хотів переговорити з Коломойським, однак таке рішення розкритикувало і суспільство, і міжнародні партнери України.

А як я можу вирішувати питання, не спілкуючись з людьми, з якими повинен вирішувати це питання? Тоді, будь ласка, – НБУ, Коломойський, суд... Нехай самі займаються,

– додав глава держави.

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Таємна зустріч з Хорошковським. Зеленський заявив, що мав особисту зустріч з Валерієм Хорошковським – керівником СБУ та віцепрем'єром часів президента Януковича, який виїхав з України у 2012 році. На зустрічі обговорили одне важливе питання, проте президент не уточнив, яке саме.

Скандал з Мендель. Зеленський заявив, що журналіст Сергій Андрушко, якого відштовхнула прессекретарка президента Юлія Мендель, повівся не, як чоловік. Проте й Мендель не мала права так реагувати, зауважив глава держави.

Розмова з Трампом. Зеленський сказав, що в його липневій телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом не було корупційної складової і американський лідер не тиснув на українського. Зеленський також пообіцяв розслідувати ймовірне втручання України у вибори США 2016 року, якщо Трамп надасть якісь докази цього.

Якщо будівництво скандального газопроводу в обхід України "Північний потік-2" таки завершать, Росія зможе збільшити свій тиск на Україну.

І Нідерланди, і світові лідери розуміють – Україна була змушена передати Росії головного свідка та підозрюваного у справі збиття MH17 Володимира Цемаха в обмін на політв’язнів та моряків.

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Зеленський на пресмарафоні / president.gov.ua

Зеленський сказав, що депутати від "Слуги народу" не голосували за останні важливі законопроєкти через "вплив та залякування нардепів з інших партій".

Зеленський пропонує тимчасово заборонити продавати сільськогосподарську землю іноземцям після скасування мораторію на продаж землі. А ще необхідно розробити новий закон про ринок сільгоспземель – цей "нести до Ради не можна".

Вода для Криму і вугілля з Росії. Питання відновлення водопостачання до окупованого Криму не піднімається. А російське вугілля, яке у вересні блокували на Львівщині, дуже необхідне Україні, щоб не зірвався опалювальний сезон.

Компослуги. МВФ вимагає введення в Україні ринкових цін на комунальні послуги, що означає збільшення тарифів. Проте уряд зменшуватиме відсоток від доходу сім'ї на сплату компослуг.

Людина ніколи не платитиме 50-70% чи 80% за комуналку від доходу сім’ї. Це я можу гарантувати,

– пообіцяв Зеленський.

Легалізація канабісу, питання української мови, Інституту національної пам’яті та скасування свята 8 березня – зараз не на часі.

Гучне затримання у США

У США затримали Ігоря Фрумана та Льва Парнаса – близьких до адвоката Дональда Трампа бізнесменів – за звинуваченням у порушенні фінансування передвиборної кампанії. Обоє затриманих допомагали Рудольфу Джуліані у пов'язаних з Україною справах, домагаючись відставки посла США Марі Йованович і зустрічі з Зеленським.

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Саме Фруман і Парнас звели колишнього генпрокурора Юрія Луценка з Джуліані в січні 2019 року. Після цього оточення Трампа стало просувати "теорію змови", пов'язану з Україною. В результаті це призвело до початку процедури імпічменту президента США.



Фруман, Парнас, Трамп і Джуліані / Радіо Свобода

Фруман і Парнас також намагалися організувати зустріч Джуліані з Зеленським навесні 2019 року, відвідавши для цього Коломойського, а також майбутнього помічника президента Сергія Шефіра. Коломойський назвав Фрумана і Парнаса "аферистами".

Вони (Фруман і Парнас) приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав – я не маю відношення до Зеленського,

– розповідав раніше Коломойський.

Після цього Джуліані звинуватив Коломойського у наклепі щодо Фрумана і Парнаса і заявив, що порадив своїм клієнтам cудитись.

Нобелівська премія з літератури

Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця українського походження Ольга Токарчук. А за 2019 рік був нагороджений австрієць Петер Гандке.

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Токарчук отримала нагороду за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя.

Гандке був удостоєний премії за впливовий твір, який з мовною винахідливістю досліджував периферію та специфіку людського досвіду.