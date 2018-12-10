Новости Украины сегодня 10 декабря 2018 - новости Украины и мира

Главные новости 10 декабря: санкции ЕС против оккупантов на Донбассе и письма украинских моряков
Евросоюз ввел санкции против организаторов "выборов" в псевдореспубликах на Донбассе. Олега Сенцова перевели из медчасти в отряд. Украинские моряки в плену, написали письма домой. В Армении на парламентских выборах победила партия Пашиняна. Львов оказался в "ТОП-100 самых посещаемых городов 2018 года". Такими были главные новости понедельника, 10 декабря, в Украине и мире.
Санкции против оккупантов
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Министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Решение и список опубликованы в официальном журнале ЕС.
После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике" Рада считает, что девять человек следует добавить в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры,
– говорится в решении.
В санкционный список попали:
- Ольга Позднякова – председатель так называемой Центральной избирательной комиссии "ДНР"
- Елена Кравченко – председатель так называемой Центральной избирательной комиссии "ЛНР"
- Леонид Пасечник - "избранный главарь" так называемой" ЛНР"
- Владимир Бидевка - председатель так называемого "Народного совета ДНР"
- Денис Мирошниченко - председатель так называемого "Народного совета" в "ЛНР"
- Алексей Найденко – заместитель председателя так называемой ЦИК "ДНР"
- Владимир Высоцкий – секретарь так называемой ЦИК "ДНР"
- Максим Свидченко - заместитель председателя так называемой ЦИК в "ЛНР"
- Екатерина Терещенко – секретарь так называемой ЦИК в "ЛНР"
Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов всех организаторов псевдовыборов. Решение вступило в силу с момента публикации списка.
Напомним, что псевдовибори глав оккупационных администраций на Донбассе состоялись 11 ноября 2018 года. Победу на них одержали Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
Сенцова перевели в отряд
Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова перевели из медчасти колонии в отряд, несмотря на не слишком утешительное состояние здоровья.
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Так, накануне адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что врачи обнаружили у его подзащитного "органическое поражение" сердца, печени и почек.
В управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу мгновенно отреагировали на это сообщение правозащитника. Они заявили, что его информация является ложной и, что состояние здоровья заключенного удовлетворительное, поэтому его переводят в отряд.
По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей, состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. Согласно рекомендациям врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания,
– отметили российские тюремщики.
В свою очередь, украинская омбудсвумен Людмила Денисова обратилась к российской стороне с просьбой предоставить ей четкую информацию о состоянии Сенцова.
Пленные моряки написали письма домой
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Украинские моряки Андрей Ейдер и Андрей Артеменко, которых незаконно удерживают в московском СИЗО "Матросская тишина", написали письма из российского плена. В них ребята рассказали о своем состоянии и об условиях, в которых находятся.
Так, Ейдер и Артеменко написали, что находятся в полной информационной изоляции и совершенно ничего не знают о состоянии своих собратьев.
Операцию перенес нормально, не могу из-за ранения сгибать левое колено, правое бедро, чуть распотрошило. Туда пару осколков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться. На правой руке царапина, поэтому мажу бумагу зеленкой и прочим во время написания,
– отметил Ейдер.
Парень, кстати, самый молодой из всех пленных моряков, также выразил свои надежды относительно скорого освобождения. Он надеется, что попадет домой еще до Нового года.
Письмо Ейдера
Артеменко, в свою очередь, написал, что уже выздоравливает и очень надеется, что он и другие моряки скоро окажутся дома у своих родных.
Добавим, что 10 декабря волонтеры сообщили о том, что украинские моряки, которых удерживают в СИЗО "Матросская тишина", отправили из плена письма своим родным.
На выборах в Армении победила партия Пашиняна
В воскресенье, 9 декабря, в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Победу вырвал политический блок Николы Пашиняна "Наш шаг".
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Согласно результатам ЦИК, блок лидера армянской революции получил 70.43% голосов.
"Наш шаг" сильно оторвался от конкурентов. Так, за партию "Процветающая Армения" проголосовали 8.27% избирателей, за "Просветленную Армению" – 6,37% голосов.
Партия Пашиняна победила на досрочных парламентских выборах в Армении
А вот представители предыдущей власти не преодолели даже проходной барьер.
Вместе с тем, явка избирателей на участки стала рекордно низкой – всего 48,63%.
Львов попал в ТОП-100 самых посещаемых городов в 2018 году
В этом году впервые в отчете аналитической компании Euromonitor International "Топ-100 посещаемых городов 2018 года" фигурирует Украина.
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Львов занял 80-ю позицию в рейтинге самых популярных городов мира по оценке численности притока международных туристов. В первой пятерке рейтинга – Гонконг, Бангкок, Лондон, Сингапур и Макао.
Львов
По данным рейтинга, ожидается, что до конца текущего года Львов посетит более 2 миллионов 700 тысяч туристов. За последние годы город показывает устойчивый рост количества туристов: в 2017 прирост составил 0,2%, а уже в 2018 – 4%.