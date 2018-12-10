Новости Украины сегодня 10 декабря 2018 - новости Украины и мира

Евросоюз ввел санкции против организаторов "выборов" в псевдореспубликах на Донбассе. Олега Сенцова перевели из медчасти в отряд. Украинские моряки в плену, написали письма домой. В Армении на парламентских выборах победила партия Пашиняна. Львов оказался в "ТОП-100 самых посещаемых городов 2018 года". Такими были главные новости понедельника, 10 декабря, в Украине и мире.

Санкции против оккупантов

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Министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Решение и список опубликованы в официальном журнале ЕС.

После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике" Рада считает, что девять человек следует добавить в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры,

– говорится в решении.

В санкционный список попали:

Ольга Позднякова – председатель так называемой Центральной избирательной комиссии "ДНР" Елена Кравченко – председатель так называемой Центральной избирательной комиссии "ЛНР" Леонид Пасечник - "избранный главарь" так называемой" ЛНР" Владимир Бидевка - председатель так называемого "Народного совета ДНР" Денис Мирошниченко - председатель так называемого "Народного совета" в "ЛНР" Алексей Найденко – заместитель председателя так называемой ЦИК "ДНР" Владимир Высоцкий – секретарь так называемой ЦИК "ДНР" Максим Свидченко - заместитель председателя так называемой ЦИК в "ЛНР" Екатерина Терещенко – секретарь так называемой ЦИК в "ЛНР"

Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов всех организаторов псевдовыборов. Решение вступило в силу с момента публикации списка.

Напомним, что псевдовибори глав оккупационных администраций на Донбассе состоялись 11 ноября 2018 года. Победу на них одержали Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Сенцова перевели в отряд

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова перевели из медчасти колонии в отряд, несмотря на не слишком утешительное состояние здоровья.

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Так, накануне адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что врачи обнаружили у его подзащитного "органическое поражение" сердца, печени и почек.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу мгновенно отреагировали на это сообщение правозащитника. Они заявили, что его информация является ложной и, что состояние здоровья заключенного удовлетворительное, поэтому его переводят в отряд.

По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей, состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. Согласно рекомендациям врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания,

– отметили российские тюремщики.

В свою очередь, украинская омбудсвумен Людмила Денисова обратилась к российской стороне с просьбой предоставить ей четкую информацию о состоянии Сенцова.

Пленные моряки написали письма домой

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Украинские моряки Андрей Ейдер и Андрей Артеменко, которых незаконно удерживают в московском СИЗО "Матросская тишина", написали письма из российского плена. В них ребята рассказали о своем состоянии и об условиях, в которых находятся.

Так, Ейдер и Артеменко написали, что находятся в полной информационной изоляции и совершенно ничего не знают о состоянии своих собратьев.

Операцию перенес нормально, не могу из-за ранения сгибать левое колено, правое бедро, чуть распотрошило. Туда пару осколков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться. На правой руке царапина, поэтому мажу бумагу зеленкой и прочим во время написания,

– отметил Ейдер.

Парень, кстати, самый молодой из всех пленных моряков, также выразил свои надежды относительно скорого освобождения. Он надеется, что попадет домой еще до Нового года.



Письмо Ейдера

Артеменко, в свою очередь, написал, что уже выздоравливает и очень надеется, что он и другие моряки скоро окажутся дома у своих родных.

Добавим, что 10 декабря волонтеры сообщили о том, что украинские моряки, которых удерживают в СИЗО "Матросская тишина", отправили из плена письма своим родным.

На выборах в Армении победила партия Пашиняна

В воскресенье, 9 декабря, в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Победу вырвал политический блок Николы Пашиняна "Наш шаг".

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Согласно результатам ЦИК, блок лидера армянской революции получил 70.43% голосов.

"Наш шаг" сильно оторвался от конкурентов. Так, за партию "Процветающая Армения" проголосовали 8.27% избирателей, за "Просветленную Армению" – 6,37% голосов.