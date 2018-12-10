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      Главные новости 10 декабря: санкции ЕС против оккупантов на Донбассе и письма украинских моряков

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      Новости Украины сегодня 10 декабря 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 10 декабря / коллаж 24 канала

      Евросоюз ввел санкции против организаторов "выборов" в псевдореспубликах на Донбассе. Олега Сенцова перевели из медчасти в отряд. Украинские моряки в плену, написали письма домой. В Армении на парламентских выборах победила партия Пашиняна. Львов оказался в "ТОП-100 самых посещаемых городов 2018 года". Такими были главные новости понедельника, 10 декабря, в Украине и мире.

      Санкции против оккупантов

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      Министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

      Решение и список опубликованы в официальном журнале ЕС.

      После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике" Рада считает, что девять человек следует добавить в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры,
      – говорится в решении.

      В санкционный список попали:

      1. Ольга Позднякова – председатель так называемой Центральной избирательной комиссии "ДНР"
      2. Елена Кравченко – председатель так называемой Центральной избирательной комиссии "ЛНР"
      3. Леонид Пасечник - "избранный главарь" так называемой" ЛНР"
      4. Владимир Бидевка - председатель так называемого "Народного совета ДНР"
      5. Денис Мирошниченко - председатель так называемого "Народного совета" в "ЛНР"
      6. Алексей Найденко – заместитель председателя так называемой ЦИК "ДНР"
      7. Владимир Высоцкий – секретарь так называемой ЦИК "ДНР"
      8. Максим Свидченко - заместитель председателя так называемой ЦИК в "ЛНР"
      9. Екатерина Терещенко – секретарь так называемой ЦИК в "ЛНР"

      Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов всех организаторов псевдовыборов. Решение вступило в силу с момента публикации списка.

      Напомним, что псевдовибори глав оккупационных администраций на Донбассе состоялись 11 ноября 2018 года. Победу на них одержали Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

      Сенцова перевели в отряд

      Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова перевели из медчасти колонии в отряд, несмотря на не слишком утешительное состояние здоровья.

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      Так, накануне адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что врачи обнаружили у его подзащитного "органическое поражение" сердца, печени и почек.

      В управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу мгновенно отреагировали на это сообщение правозащитника. Они заявили, что его информация является ложной и, что состояние здоровья заключенного удовлетворительное, поэтому его переводят в отряд.

      По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей, состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. Согласно рекомендациям врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания,
      – отметили российские тюремщики.

      В свою очередь, украинская омбудсвумен Людмила Денисова обратилась к российской стороне с просьбой предоставить ей четкую информацию о состоянии Сенцова.

      Пленные моряки написали письма домой

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      Украинские моряки Андрей Ейдер и Андрей Артеменко, которых незаконно удерживают в московском СИЗО "Матросская тишина", написали письма из российского плена. В них ребята рассказали о своем состоянии и об условиях, в которых находятся.

      Так, Ейдер и Артеменко написали, что находятся в полной информационной изоляции и совершенно ничего не знают о состоянии своих собратьев.

      Операцию перенес нормально, не могу из-за ранения сгибать левое колено, правое бедро, чуть распотрошило. Туда пару осколков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться. На правой руке царапина, поэтому мажу бумагу зеленкой и прочим во время написания,
      – отметил Ейдер.

      Парень, кстати, самый молодой из всех пленных моряков, также выразил свои надежды относительно скорого освобождения. Он надеется, что попадет домой еще до Нового года.

      Ейдер моряки полон
      Письмо Ейдера

      Артеменко, в свою очередь, написал, что уже выздоравливает и очень надеется, что он и другие моряки скоро окажутся дома у своих родных.

      Добавим, что 10 декабря волонтеры сообщили о том, что украинские моряки, которых удерживают в СИЗО "Матросская тишина", отправили из плена письма своим родным.

      На выборах в Армении победила партия Пашиняна

      В воскресенье, 9 декабря, в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Победу вырвал политический блок Николы Пашиняна "Наш шаг".

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      Согласно результатам ЦИК, блок лидера армянской революции получил 70.43% голосов.

      "Наш шаг" сильно оторвался от конкурентов. Так, за партию "Процветающая Армения" проголосовали 8.27% избирателей, за "Просветленную Армению" – 6,37% голосов.

      Вірменія Пашинян вибори
      Партия Пашиняна победила на досрочных парламентских выборах в Армении

      А вот представители предыдущей власти не преодолели даже проходной барьер.

      Вместе с тем, явка избирателей на участки стала рекордно низкой – всего 48,63%.

      Львов попал в ТОП-100 самых посещаемых городов в 2018 году

      В этом году впервые в отчете аналитической компании Euromonitor International "Топ-100 посещаемых городов 2018 года" фигурирует Украина.

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      Львов занял 80-ю позицию в рейтинге самых популярных городов мира по оценке численности притока международных туристов. В первой пятерке рейтинга – Гонконг, Бангкок, Лондон, Сингапур и Макао.

      Львів рейтинг міст
      Львов

      По данным рейтинга, ожидается, что до конца текущего года Львов посетит более 2 миллионов 700 тысяч туристов. За последние годы город показывает устойчивый рост количества туристов: в 2017 прирост составил 0,2%, а уже в 2018 – 4%.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Конфликт в Азовском море Санкции Никол Пашинян Новости Армении Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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