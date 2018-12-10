Новини України сьогодні 10 грудня 2018 - новини України і світу

Євросоюз ввів санкції проти організаторів "виборів" у псевдореспубліках на Донбасі. Олега Сенцова перевели із медчастини у загін. Українські моряки в полоні написали листи додому. У Вірменії на парламентських виборах перемогла партія Пашиняна. Львів опинився у "ТОП-100 найвідвідуваніших міст 2018 року". Такими були головні новини понеділка, 10 грудня, в Україні та світі.

Санкції проти окупантів

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Міністри закордонних справ країн ЄС 10 грудня затвердили рішення про запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Рішення та список опубліковані в офіційному журналі ЄС.

Після організації 11 листопада 2018 року так званих "виборів" у так званих "Донецькій Народній Республіці" та "Луганській Народній Республіці" Рада вважає, що дев'ять осіб слід додати до списку осіб та організацій, на які поширюються обмежувальні заходи,

– йдеться у рішенні.

До санкційного списку потрапили:

Ольга Позднякова – голова так званої Центральної виборчої комісії "ДНР" Олена Кравченко – голова так званої Центральної виборчої комісії "ЛНР" Леонід Пасічник – "обраний ватажок" так званої "ЛНР" Володимир Бідьовка – голова так званої "Народної ради" "ДНР" Денис Мірошниченко – голова так званої "Народної ради" у "ЛНР" Олексій Найденко – заступник голови так званої ЦВК у "ДНР" Володимир Висоцький – секретар так званої ЦВК у "ДНР" Максим Свідченко – заступник голови так званої ЦВК у "ЛНР" Катерина Терещенко – секретар так званої ЦВК у "ЛНР"

Санкції Євросоюзу передбачають заборону на в'їзд до Європейського Союзу і заморожування активів усіх організаторів псевдовиборів. Рішення набуло чинності з моменту публікації списку.

Нагадаємо, що псевдовибори очільників окупаційних адміністрацій на Донбасі відбулися 11 листопада 2018 року. Перемогу на них здобули Леонід Пасічник та Денис Пушилін.

Сенцова перевели у загін

Незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова перевели з медчастини колонії до загону, попри не надто втішний стан здоров'я.

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Так, напередодні адвокат режисера Дмитро Дінзе заявив, що лікарі виявили у його підзахисного "органічне ураження" серця, печінки і нирок.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу миттєво відреагували на це повідомлення правозахисника. Вони заявили, що його інформація є неправдивою і, що стан здоров'я у політв'язня задовільний, тому його переводять у загін.

За результатами позапланових медичних оглядів, обстежень та лабораторних показників, стан здоров'я засудженого Сенцова оцінюється як задовільний, негативної динаміки не спостерігається. Відповідно до рекомендацій лікаря його буде переведено з медичної частини установи до загону для подальшого відбування покарання,

– зазначили російські тюремники.

Своєю чергою, українська омбудсвумен Людмила Денісова звернулась до російської сторони із проханням надати їй чітку інформацію про стан Сенцова.

Полонені моряки написали листи додому

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Українські моряки Андрій Ейдер і Андрій Артеменко, яких незаконно утримують у московському СІЗО "Матроська тиша", написали листи із російського полону. У них хлопці розповіли про свій стан та про умови, в яких перебувають.

Так, Ейдер та Артеменко написали, що перебувають у повній інформаційній ізоляції та геть нічого не знають про стан своїх побратимів.

Операцію переніс нормально, не можу через поранення згинати ліве коліно, праве стегно трохи розпотрошило. Туди пару уламків влетіло, спочатку можна було в рани палець всунути, боляче на ногу праву спиратись. На правій руці подряпина, тому мажу папір зеленкою та іншим під час написання,

– зазначив Ейдер.

Хлопець, до речі, наймолодший зі всіх полонених моряків, також висловив свої сподівання щодо швидкого звільнення. Він сподівається, що потрапить додому ще до Нового року.



Лист Ейдера

Артеменко, своєю чергою, написав, що вже одужує та дуже сподівається, що він та інші моряки скоро опиняться вдома біля своїх рідних.

Додамо, що 10 грудня волонтери повідомили про те, що українські моряки, яких утримують у СІЗО "Матроська тиша", відправили із полону листи своїм рідним.

На виборах у Вірменії перемогла партія Пашиняна

У неділю, 9 грудня, у Вірменії відбулись дострокові парламентські вибори. Перемогу вирвав політичний блок Ніколи Пашиняна "Наш крок".

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