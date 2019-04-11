Главные новости 11 апреля: свежие рейтинги кандидатов и новый государственный праздник в Украине
Социологи обнародовали результаты опроса среди украинцев о том, за кого они будут голосовать во втором туре президентских выборов. На Донбассе неспокойно: 8 раненых военных. У Макрона прокомментировали встречу с Зеленским и Порошенко. В Украине введут новый государственный праздник. Такими были главные новости четверга, 11 апреля, в Украине и мире.
Новые рейтинги кандидатов в президенты
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Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса среди граждан Украины о том, за кого они будут голосовать во втором туре президентских выборов-2019 в Украине.
Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.
Так, среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% избирателей отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а 29% – за Петра Порошенко.
Кандидат Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Кроме того, он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. В то же время на Западе – позиции обоих кандидатов почти равны.
61% опрошенных верят, что следующим президентом станет Владимир Зеленский, лишь 1 7% думают, что главой государства будет Порошенко. Еще 22% – не определились с ответом.
Больше деталей о том, в каких регионах какую поддержку имеют кандидаты – по ссылке.
Беспокойно на Донбассе
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11 апреля на Донбассе было неспокойно. Всего было зафиксировано 11 обстрелов со стороны оккупантов, 4 из них – из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В итоге аж 8 украинских воинов получили ранения.
Мощнейший удар по украинским защитникам боевики нанесли в районе Павлополя Донецкой области. Так, бой начался в 7:20 и длился около 2,5 часа.
Карта оккупированных территорий
Отметим также, что на Донбассе погиб украинский военный Ярослав Чемный. Мужчина родом из Тернопольщины. Известно, что 31-летний Ярослав погиб от снайперской пули. Он поддерживал Революцию Достоинства, а от начала конфликта на Востоке добровольно поехал на оккупированный Донбасс. Больше о погибшем украинском герое - по ссылке.
Встреча Зеленского и Порошенко с Макроном: что говорят во Франции
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В Елисейском дворце подтвердили дату и прокомментировали встречи президента Франции Эммануэля Макрона с кандидатами в Президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Так, сначала Макрон будет разговаривать с Зеленским, после этого состоится встреча с Порошенко. Прием кандидатов будет отличаться. Встреча с Владимиром Зеленским начнется в 15:00 и состоится в достаточно неформальной атмосфере. Зато Петра Порошенко Макрон примет с участием Республиканской гвардии.
Цель встреч состоит в том, чтобы напомнить о приверженности Франции Украине, а также ее готовность видеть, как Украина движется вперед,
– заявили у президента Франции.
Новый государственный праздник в Украине
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В Украине вскоре будут отмечать новый государственный праздник. Речь идет о Дне свободы совести и вероисповедания. В этот день украинцы должны чествовать тех, кто стали жертвами по религиозному признаку.
По словам главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, коммунистический режим осуществлял репрессивную политику против украинцев. Репрессии не ограничивались только национальным или социальным факторами: был еще и религиозный фактор, их пытались уничтожить за их вероисповедания. Жертвами становились фактически все вероисповедания: говорится об Украинской православной церкви, УГКЦ, о протестантах, иудеях, мусульманах.
Он добавил, что пока конкретную дату для этого дня не выбрали, однако дискуссии продолжаются, и вскоре в Украине все же будут отмечать День свободы совести и вероисповедания.