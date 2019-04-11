Главные новости 11 апреля: свежие рейтинги кандидатов и новый государственный праздник в Украине

Социологи обнародовали результаты опроса среди украинцев о том, за кого они будут голосовать во втором туре президентских выборов. На Донбассе неспокойно: 8 раненых военных. У Макрона прокомментировали встречу с Зеленским и Порошенко. В Украине введут новый государственный праздник. Такими были главные новости четверга, 11 апреля, в Украине и мире.

Новые рейтинги кандидатов в президенты

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Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса среди граждан Украины о том, за кого они будут голосовать во втором туре президентских выборов-2019 в Украине.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

Так, среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% избирателей отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а 29% – за Петра Порошенко.

Кандидат Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Кроме того, он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. В то же время на Западе – позиции обоих кандидатов почти равны.

61% опрошенных верят, что следующим президентом станет Владимир Зеленский, лишь 1 7% думают, что главой государства будет Порошенко. Еще 22% – не определились с ответом.