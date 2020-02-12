Главные новости 12 февраля: первый брифинг Ермака и статус УБД добровольцам

Новоназначенный председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак дал первый брифинг. Правительство одобрило предоставление статуса УБД добровольцам. Народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине вручили подозрение. Украина и Россия договорились развести войска на новом участке. Такими были главные новости 12 февраля в Украине.

Главные новости за сегодня, 12 февраля, в Украине:

Брифинг Ермака

Новоназначенный председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак дал первую пресс-конференцию в новой должности.

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Ермак рассказал о принципах работы ведомства под его руководством, своих приоритетах и прокомментировал вопрос выборов на оккупированном Донбассе.

О чем говорил Ермак на брифинге: главные тезисы

Выборы на Донбассе должны провести осенью на 100% по украинскому законодательству; В Украине не примут ни одного закона, который будет ограничивать свободу слова; Самое важное сегодня - прекращение войны на Донбассе; Работа ОПУ будет честной, открытой и без интриг.

Справка. Президент Украины подписал указ об увольнении главы Офиса Президента Андрея Богдана 11 февраля. Зеленский сразу назначил на эту должность своего помощника Андрея Ермака.

Брифинг Ермака: смотрите видео

Статус УБД добровольцам

Кабинет Министров Украины определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса участника боевых действий.

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Ранее добровольцы иногда даже в судах были вынуждены доказывать, что защищали страну на Востоке. Теперь добровольцы будут иметь льготы и социальные гарантии как участники боевых действий. Кроме того, добровольцы смогут получить государственную социальную поддержку и помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы.

Закон о ветеранах боевых действий определяет ряд льгот:

пенсионное обеспечение;

лечение;

пользование общественным транспортом;

социальная и профессиональная адаптация.

Что означает статус участника боевых действий?Ранее статус участника боевых действий могли получить только те, кто участвовал во Второй мировой войне и других войнах Советского Союза, члены подполья ОУН-УПА, а также все, кто принимал участие в боевых действиях в составе воинских подразделениях Украины.

Федине вручили подозрение

Народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине в ГБР вручили подозрение. Оно касается дела об угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В случае доказательства вины подозреваемой грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

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Поддержать депутатку пришли активисты, ветераны, волонтеры и народные депутаты из фракции "Европейская солидарность".

После вручения подозрения Федина вышла из здания ГБР и отметила, что ее уже вызвали на первый допрос. Народный депутат называет дело "политическими репрессиями". Требует, чтобы международные организации обратили на это внимание.

Что известно об угрозах Зеленскому от Софии Федины?26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.



В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала как визит Зеленского, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Во время своих высказываний они применили ненормативную лексику, а также говорили об опасности пребывания президента на передовой.

Федина и Зверобой о поездке Зеленского в Золотое: смотрите видео

Очередное заседание в Минске

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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О чем договорились стороны:

Разведение сил и средств состоится на участке в районе населенного пункта Гнутово, что в Донецкой области;

Пророссийские боевики должны обеспечить полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Сейчас оккупанты постоянно его нарушают;

Представители ОБСЕ должны иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины;

К следующему заседанию ТКГ в Минске должны разработать проект дорожной карты по открытию контрольного пункта въезда - выезда в Золотом и Счастье.

Кроме того, украинские представители в гуманитарной подгруппе передали уточненный список людей, которых официальный Киев стремится освободить. Больше о договоренности - читайте здесь.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала