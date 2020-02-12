Головні новини 12 лютого: перший брифінг Єрмака і статус УБД добровольцям

Новопризначений голова Офісу Президента України Андрій Єрмак дав перший брифінг. Уряд схвалив надання статусу УБД добровольцям. Народній депутатці від "Європейської солідарності" Софії Федині вручили підозру. Україна та Росія домовились розвести війська на новій ділянці. Такими були головні новини 12 лютого в Україні.

Найважливіші новини за сьогодні, 12 лютого, в Україні:

Брифінг Єрмака

Новопризначений голова Офісу Президента України Андрій Єрмак дав першу пресконференцію на новій посаді.

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Єрмак розповів про принципи роботи відомства під його керівництвом, свої пріоритети та прокоментував питання виборів на окупованому Донбасі.

Про що говорив Єрмак на брифінгу: головні тези

Вибори на Донбасі мають провести восени на 100% за українським законодавством; В Україні не приймуть жодного закону, що обмежуватиме свободу слова; Найважливіше сьогодні – припинення війни на Донбасі; Робота ОПУ буде чесною, відкритою та без інтриг.

Довідка. Президент України підписав указ про звільнення глави Офісу Президента Андрія Богдана 11 лютого. Зеленський одразу призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака.

Брифінг Єрмака: дивіться відео

Статус УБД добровольцям

Кабінет Міністрів України визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу учасника бойових дій.

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Раніше добровольці подекуди навіть у судах були змушені доводити, що захищали країну на Сході. Тепер добровольці матимуть пільги та соціальні гарантії як учасники бойових дій. Окрім того, добровольці зможуть отримати державну соціальну підтримку та допомогу щодо соціальної та професійної адаптації після повернення з військової служби.

Закон про ветеранів бойових дій визначає низку пільг:

пенсійне забезпечення;

лікування;

користування громадським транспортом;

соціальна та професійна адаптація.

Що означає статус учасника бойових дій?Раніше статус учасника бойових дій могли отримати лише ті, хто брав участь у Другій світовій війні та інших війнах Радянського Союзу, члени підпілля ОУН-УПА, а також усі хто брали участь у бойових діях у складі військових підрозділах України.

Федині вручили підозру

Народній депутатці від "Європейської солідарності" Софії Федині у ДБР вручили підозру. Вона стосується справи про погрози Президенту України Володимирові Зеленському. У разі доведення вини підозрюваній загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

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Підтримати депутатку прийшли активісти, ветерани, волонтери та народні депутати з фракції "Європейська солідарність".

Після вручення підозри Федина вийшла з будівлі ДБР та зазначила, що її вже викликали на перший допит. Народна депутатка називає справу "політичними репресіями". Вимагає, аби міжнародні організації звернули на це увагу.

Що відомо про погрози Зеленському від Софії Федини? 26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.



Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит Зеленського, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику, а також говорили про небезпеку від перебування президента на передовій.

Федина і Звіробій про поїздку Зеленського у Золоте: дивіться відео

Чергове засідання у Мінську

У Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Про що домовились сторони:

Розведення сил і засобів відбудеться на ділянці в районі населеного пункту Гнутове, що на Донеччині;

Проросійські бойовики мають забезпечити повний та всеосяжний режим припинення вогню. Зараз окупанти постійно його порушують;

Представники ОБСЄ мають мати безперешкодний доступ до всієї території України;

​До наступного засідання ТКГ в Мінську мають розробити проєкт дорожньої карти з відкриття контрольного пункту в’їзду – виїзду в Золотому та Щасті.

Окрім того, українські представники в гуманітарній підгрупі передали уточнений список людей, яких офіційний Київ прагне звільнити. Більше про домовленості – читайте тут.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу