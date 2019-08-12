Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область

Государственное бюро расследований допросило Петра Порошенко. Зеленский приехал с визитом на Житомирщину, где назначил нового главу ОГА и устроил разборки из-за "янтарной мафии". На Донбассе обнаружили наступательную российскую технику. Украинцы ночью могут увидеть в небе настоящий звездопад. Такими были главные новости 11 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Допрос Порошенко в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований. Его допросили по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Допрос длился около 2 часов.

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Порошенко подчеркнул, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению телеканалом "Прямой".

Несмотря на это, политик обвинил ГБР в попытке рейдерского захвата "Прямого". По его словам, инициатором этого якобы является Андрей Портнов – заместитель главы Администрации Президента времен Януковича.

Также он призвал ГБР, СБУ и новую украинскую власть больше уделять внимание не "Прямому", а защите информационного пространства от вмешательства государства-агрессора России.

Сейчас Порошенко фигурирует в 11 уголовных процессах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, пятый президент проходит по всем делам как свидетель, подозрений ему не вручали.

Порошенко на допросе в ГБР: видео

В ответ на такие заявления Порошенко ГБР подчеркнуло, что ведет производство по возможному уклонению от уплаты налогов при продаже канала и не пытается его захватывать.

У ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов. У нас есть производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко,

– сказал Труба.

Директор ГБР отметил, что следователи не препятствуют работе журналистов и никогда такого не будут делать.

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Кроме того, Труба допустил, что следующий допрос Порошенко пройдет с применением полиграфа. Предыдущий президент в ответ на это заявил, что не доверяет ГБР и готов пройти допрос на полиграфе в прямом эфире "Прямого".

Во время допроса под ГБР Порошенко ожидали его сторонники, среди которых можно было заметить его детей – сына Михаила и дочерей Александру и Евгению.



Дети Порошенко под ГБР

Кроме сторонников, у бюро собрались и противники пятого президента. После допроса они пытались забросать Порошенко яйцами, однако попали преимущественно в журналистов.

Зеленский в Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки на Житомирщину назначил Виталия Бунечко председателем Житомирской областной государственной администрации.



Зеленский назначил Бунечко председателем Житомирской ОГА

Что известно о Виталии Бунечко?

В 2014-2015 годах был заместителем начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. В 2016 году защитил диссертацию кандидата юридических наук на тему "Служба безопасности Украины как субъект административно-деликтного процесса".



За 2018 год задекларировал 365 тысяч 409 гривен зарплаты, еще 39 тысяч долларов и 32 тысячи евро держит наличными.

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Не обошлось и без традиционных кадровых разборок президента. Он устроил совещание из-за "янтарной мафии" на Житомирщине и призвал руководителей силовых органов области сложить свои полномочия. По словам Зеленского, они не могут оставаться на должностях, поскольку не способны бороться против незаконной добычи янтаря.

Я вам очень рекомендую покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с "янтарными пиратами" Житомирской области,

– сказал Зеленский главе Нацполиции Житомирщины.

Гарант также обратился к руководителю Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрею Куринскому и заставлял его написать заявление об увольнении. Президент пояснил, что Куринский "не полезен для государства", а за 5 лет его дел на должности в области процветает коррупция и "крышуется" незаконная добыча янтаря.

Смотрите видео: Зеленский советует главе Нацполиции Житомирщины уволиться с должности

Кроме того, Зеленский обратился к и.о. главы СБУ Бакановe с призывом уволить руководителей спецслужбы в Волынской, Ровyенской и Житомирской областях.

Наступательная техника РФ на Донбассе

На оккупированном Донбассе дроны ОБСЕ зафиксировали российскую наступательную технику – разградитель ИМР-3. И это несмотря на все заявления России, что она не имеет никакого отношения к войне на Востоке Украины, там нет ее военных и техники.

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Российский разградитель ИМР-3 используют для прокладывания путей в завалах во время наступления военной колонны. Его производят на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле.

Бульдозер ИМР-3 еще называют "терминатором на гусеницах", – он оснащен защитой от последствий ядерного удара, техногенной катастрофы, имеет тяжелую броню, пулемет, а также может самостоятельно преодолевать минные поля.

В украинской армии такой техники на вооружении никогда не было. Следовательно, это четкое доказательство поставки Россией военной техники пророссийским боевикам.



Российский разградитель ИМР-3

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Кроме того, несмотря на "хлебное перемирие", которое продолжается на Донбассе, 12 августа оккупационные войска России в очередной раз обстреляли позиции украинских военных 5 раз.

Боевики били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Из-за враждебных действий подконтрольных России оккупантов, один боец ВСУ получил ранения.



Откуда Россия может атаковать Украину: карта / инфографика 24 канала

Звездопад в Украине

Украинцам очень повезло, ведь сейчас мы имеем возможность наблюдать пик звездопада Персеиды. Метеоритный дождь начался 2-4 августа, а пик приходится на 11, 12 и 13 августа.

Поэтому не упустите шанс увидеть это небесное чудо. Чтобы лучше разглядеть звездопад, специалисты рекомендуют уехать подальше от городских огней и найти место с темным и чистым небом.