Головні новини 12 серпня: допит Порошенка у ДБР і поїздка Зеленського на Житомирщину

Державне бюро розслідувань допитало Петра Порошенка. Зеленський приїхав з візитом на Житомирщину, де призначив нового голову ОДА та влаштував розбірки через "бурштинову мафію". На Донбасі виявили наступальну російську техніку. Українці вночі можуть побачити у небі справжній зорепад. Такими були головні новинии 12 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Допит Порошенка у ДБР

П'ятий президент Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань. Його допитали у справі щодо можливого ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий". Допит тривав близько 2 годин.

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Порошенко наголосив, що не має жодного відношення до власності або до управління телеканалом "Прямим".

Попри це, політик звинуватив ДБР у спробі рейдерського захоплення "Прямого". За його словами, ініціатором цього нібито є Андрій Портнов – заступник голови Адміністрації президента часів Януковича.

Також вінзакликав ДБР, СБУ і нову українську владу більше приділяти увагу не "Прямому", а захисту інформаційного простору від втручання держави-агресора Росії.

Наразі Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях. Як зазначив генпрокурор Юрій Луценко, п'ятий президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали.

Порошенко на допиті у ДБР: відео

У відповідь на такі заяви Порошенка, ДБР наголосило, що має провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу каналу і не намагається його захоплювати.

У ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу "Прямий", тим паче, його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів тощо. У нас є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимиру Макеєнку,

– сказав Труба.

Директор ДБР наголосив, що слідчі не перешкоджають роботі журналістів і ніколи такого не робитимуть.

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Окрім того, Труба допустив, що наступний допит Порошенка пройде із застосуванням поліграфа. Попередній президент у відповідь на це заявив, що не довіряє ДБР і готовий пройти допит на поліграфі у прямому ефірі "Прямого".

Під час допиту під ДБР на Порошенка очікували його прихильники, серед яких можна було помітити його дітей - сина Михайла і дочок Олександру та Євгенію.



Діти Порошенка під ДБР

Окрім прихильників, біля Бюро зібралися й противники п'ятого президента. Після допиту вони намагалися закидати Порошенка яйцями, проте влучили переважно в журналістів.

Зеленський на Житомирщині

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Житомирщину призначив Віталія Бунечка головою Житомирської обласної державної адміністрації.



Зеленський призначив Бунечка головою Житомирської ОДА

Що відомо про Віталія Бунечка? У 2014-2015 роках був заступником начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. У 2016 році захистив дисертацію кандидата юридичних наук на тему "Служба безпеки України як суб'єкт адміністративно-деліктного процесу".



За 2018 рік задекларував 365 тисяч 409 гривень зарплати, ще 39 тисяч доларів та 32 тисячі євро тримає готівкою.

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Не обійшлося і без традиційних кадрових розбірок президента. Він влаштував нараду через "бурштинову мафію" на Житомирщині та закликав керівників силових органів області скласти свої повноваження. За словами Зеленського, вони не можуть залишатися на посадах, оскільки не здатні боротися проти незаконного видобутку бурштину.

Я вам дуже рекомендую покинути свій пост. Буду говорити з паном Аваковим і паном Князєвим. Може, ви нормальна людина і в схемі не були, але ви не можете зробити нічого з "бурштиновими піратами" Житомирської області,

– сказав Зеленський главі Нацполіції Житомирщини.

Гарант також звернувся до керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського та змушував його написати заяву про звільнення. Президент пояснив, що Курінський "не корисний для держави", а за 5 років його робити на посаді в області процвітає корупція і "кришується" незаконний видобуток бурштину.

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Окрім того, Зеленський звернувся до в.о. глави СБУ Баканова із закликом звільнити очільників спецслужби у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

Наступальна техніка РФ на Донбасі

На окупованому Донбасі дрони ОБСЄ зафіксували наступальну російську техніку – розгороджувач ІМР-3. І це попри усі заяви Росії, що вона не має жодного стосунку до війни на Сході України, там немає її військових та техніки.

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Російський розгороджувач ІМР-3 використовують для прокладання шляхів у завалах під час наступу військової колони. Його виробляють на "Уралвагонзаводі", що у Нижньому Тагілі.

Бульдозер ІМР-3 ще називають "термінатором на гусеницях", – він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, техногенної катастрофи, має важку броню, кулемет, а також може самостійно долати мінні поля.

В української армії такої техніки на озброєнні ніколи не було. Відтак, це чіткий доказ постачання Росією військової техніки проросійським бойовикам.



Російський розгороджувач ІМР-3

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Окрім того, попри "хлібне перемир'я", яке триває на Донбасі, 12 серпня окупаційні війська Росії вкотре обстріляли позиції українських військових 5 разів.

Бойовики гатили по захисниках України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Через ворожі дії підконтрольних Росії окупантів, один боєць ЗСУ отримав поранення.



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Зорепад в Україні

Українцям дуже пощастило, адже зараз маємо можливість спостерігати пік зорепаду Персеїди. Метеоритний дощ почався 2-4 серпня, а досяг свого піку 11, 12 і 13 серпня.

Тому, не пропустіть шанс побачити це небесне диво. Аби краще розгледіти зорепад, фахівці рекомендують виїхати якнайдалі від міських вогнів та знайти місце з темним та чистим небом.