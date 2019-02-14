Главные новости 14 февраля: Супрун восстановили в должности, корабли НАТО зайдут в Черное море
Суд восстановил в должности и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Корабли НАТО вскоре войдут в Черное море. Епископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Украину из-за проблем с документами. Украинцам будут отказывать в субсидии из-за задолженности. Украина и мир отметили самый романтичный праздник года – День Святого Валентина. Такими были главные новости 14 февраля в Украине и мире.
Супрун восстановили в должности
Окружной административный суд Киева отменил временный запрет на выполнение обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун. Иск против нее подавал нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
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Во время оглашения приговора судья отметил, что Супрун и его адвокат не предоставили доказательств о наличии или отсутствии у нее иностранного гражданства, а оперировали тем, что ее поддерживает правительство, президент и прочее.
Суд принял в удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров и Супрун Ульяны об отмене мер обеспечения иска отказа,
– отметил судья Сергей Каракашьян во время оглашения приговора.
Сам Мосийчук заявил, что вполне доволен решением о возврате Супрун полномочий.
"Все мои аргументы приняты, все аргументы Супрун и правительства отклонены, но постановление отменено, потому что в нем нет необходимости", – сказал депутат.
Радикал отметил, что требовал запретить Супрун быть членом Кабинета министров и внедрять государственную политику в сфере здравоохранения.
Правительство еще 13 февраля приняло распоряжение, согласно которому Супрун не может осуществлять эти полномочия, то в его заявлении о ее отстранении не было нужды. Ведь его фактические требования – удовлетворили.
Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун до сих пор имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом же деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.
11 февраля в Окружном админсуде Киева началось заседание, на котором рассматривается ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную главу Минздрава. Судья в целом находился в совещательной комнате 25 часов.
Что успела сделать Ульяна Супрун? Она была на должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.
Одни из главных достижений:
– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.
Смотрите видео об Ульяне Супрун:
В Черное море войдут корабли НАТО
Группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составляющей наращивания присутствия сил НАТО в регионе.
Мы сейчас смотрим на то, каким образом мы можем увеличить наше присутствие в Черном море. Через несколько дней корабли НАТО войдут в Черное море для участия в учениях. Поэтому мы существенно повысили наше присутствие. Это важно, чтобы поддержать Украину и региональную безопасность,
– подчеркнул Столтенберг.
Министры обороны стран-членов НАТО выразили поддержку Украине и призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре. В Альянсе отметили, что агрессия Кремля неприемлема, как и незаконная аннексия Крыма и присутствие ее войск на Донбассе.
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На встрече министров обороны стран НАТО также присутствовал глава Минобороны Украины Степан Полторак. По итогам встречи, он рассказал, что страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянные группировка кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлено на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины.
Епископа УПЦ МП не пустили в Украину
В аэропорту "Борисполь" 13 февраля не пропустили в Украину архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата епископа Макаровского Гедеона (в миру – Юрия Харона). Священнослужителя не впустили из-за проблем с документами.
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Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сказал, что у епископа не было с собой действующего украинского паспорта, а его заграничный паспорт, по которому он выезжал из страны, не действителен.
У него изъяли недействительный загранпаспорт. Недействительный документ не дает права на пересечение границы,
– отметил Слободян.
Гедеон на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию протокола изъятия (задержания) документа. Там указано, что пограничники обнаружили у него загранпаспорт, который числится как утерянный. В протоколе указано, что епископ прибыл в Украину рейсом Франкфурт – Киев из Германии, где находился транзитом. В нейтральной зоне Гедеон провел ночь и уже утром вылетел обратно в США, откуда прибыл в Украину.
Протокол Госпогранслужбы
Епископ Гедеон уже давно проводит антиукраинскую пропаганду. Он обжалует заявление Верховной Рады о предоставлении Томоса. А недавно начал рассказывать, что в Украине притесняют православие.
В 2018 году выяснилось, что Гедеон еще и гражданин России. В российских СМИ уже устроили настоящую истерику, мол Гедеона вытурили за его религиозные взгляды.
Епископа Гедеона не впустили в Украину: видео
Что известно о епископе Гедеоне?
В миру Юрий Харон родился в Одессе. В 1991 году перебрался жить в США. В Киев приехал в конце 90-х годов. Тогда же священник получил место в элитном столичном приходе – Ильинской церкви на Подоле.
В Америку наведывался часто, последний раз ездил жаловаться конгрессменам и сенаторам на гонения, которым якобы подвергнется прокремлевская православная церковь в Украине.
Гедеон не мог автоматически получить украинское гражданство, поскольку еще в 1991 году эмигрировал из России в США.
Украинцам могут отказать в субсидиях
Субсидии назначаются до конца отопительного периода. То есть срок действия назначенных сейчас субсидий – до 30 апреля 2019 года.
Однако, украинцам будут отказывать в субсидиях при наличии задолженности за отопительный период более 340 гривен и сроком больше одного месяца. В органах соцпомощи уже предусмотрели определенную систему контроля за уплатой гражданами жилищно-коммунальных услуг.
В мае при обращении граждан по оформлению субсидий на следующий год, или при определении права на получение субсидий в автоматическом режиме, органы соцзащиты населения будут получать данные от поставщиков услуг о наличии просроченной задолженности,
– рассказал директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.
Минсоцполитики также рассматривает возможность переводить субсидиантов-должников за коммунальные услуги на денежную безналичную форму получения субсидий, а тем, кто оплачивает вовремя - оставить субсидии в наличной форме.
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В то же время, "Укрпочта" запускает пилотный проект по доставке субсидий деньгами. С марта по май субсидии в денежной форме будут доставлять для нужд около 1,1 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии через почтальонов или отделения "Укрпочты". Все другие получатели субсидии будут получать эту государственную помощь на банковский счет.
День Валентина в Украине
14 февраля влюбленные пары празднуют День Святого Валентина. В столице Украины в этот день поженились почти две сотни пар. Всего по всей стране стали на семейное полотенце 1800 пар.
Политики Владимир Гройсман, Павел Петренко и Станислав Куценко также решили поздравить молодоженов, а потому приехали на церемонии в киевский ЗАГС.
Первая пара, которая поженилась в День Святого Валентина
Пару, которая поженилась первой, поздравил и вручил свидетельство о браке сам министр юстиции Павел Петренко. Приехал, чтобы поздравить влюбленных и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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Минюст также ввел новый вид свадьбы - так называемая "юбилейная свадьба", когда влюбленные свою круглую дату бракосочетания могут отпраздновать в ЗАГСе.
Владимир Гройсман поздравляет пары с "юбилейной свадьбой"
К поздравлениям в честь праздника присоединились первые лица государства и министры. Они рассказали, что для них означает слово "любовь".
Президент Украины Петр Порошенко выложил фото с женой. Мол, любить – это вместе смотреть в одном направлении.
В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман опубликовал видеоролик, в котором украинские политики говорят о любви.