Главные новости 14 февраля: Супрун восстановили в должности, корабли НАТО зайдут в Черное море

Суд восстановил в должности и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Корабли НАТО вскоре войдут в Черное море. Епископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Украину из-за проблем с документами. Украинцам будут отказывать в субсидии из-за задолженности. Украина и мир отметили самый романтичный праздник года – День Святого Валентина. Такими были главные новости 14 февраля в Украине и мире.

Супрун восстановили в должности

Окружной административный суд Киева отменил временный запрет на выполнение обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун. Иск против нее подавал нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

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Во время оглашения приговора судья отметил, что Супрун и его адвокат не предоставили доказательств о наличии или отсутствии у нее иностранного гражданства, а оперировали тем, что ее поддерживает правительство, президент и прочее.

Суд принял в удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров и Супрун Ульяны об отмене мер обеспечения иска отказа,

– отметил судья Сергей Каракашьян во время оглашения приговора.

Сам Мосийчук заявил, что вполне доволен решением о возврате Супрун полномочий.

"Все мои аргументы приняты, все аргументы Супрун и правительства отклонены, но постановление отменено, потому что в нем нет необходимости", – сказал депутат.

Радикал отметил, что требовал запретить Супрун быть членом Кабинета министров и внедрять государственную политику в сфере здравоохранения.

Правительство еще 13 февраля приняло распоряжение, согласно которому Супрун не может осуществлять эти полномочия, то в его заявлении о ее отстранении не было нужды. Ведь его фактические требования – удовлетворили.

Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун до сих пор имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом же деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.



11 февраля в Окружном админсуде Киева началось заседание, на котором рассматривается ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную главу Минздрава. Судья в целом находился в совещательной комнате 25 часов.

Что успела сделать Ульяна Супрун? Она была на должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

Одни из главных достижений:

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Смотрите видео об Ульяне Супрун: