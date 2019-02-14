Головні новини 14 лютого: Супрун поновили на посаді у МОЗ, кораблі НАТО зайдуть в Чорне море
Суд поновив на посаді в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Кораблі НАТО за кілька днів увійдуть в Чорне море. Єпископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Україну через проблеми з документами. Українцям будуть відмовляти в субсидії через заборгованість. Україна та світ відзначили найромантичніше свято року – День Святого Валентина. Такими були головні новини 14 лютого в Україні та світі.
Супрун поновили на посаді
Окружний адміністративний суд Києва скасував тимчасову заборону на виконання обов'язків міністра охорони здоров'я для Уляни Супрун. Позов проти неї подавав нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук.
Читайте також: Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
Під час оголошення вироку, суддя зазначив, що Супрун та її адвокат не надала доказів про наявність чи відсутність у неї іноземного громадянства, а оперували тим, що її підтримує уряд, президент тощо.
Суд ухвалив в задоволенні клопотань представників Кабінету міністрів та Супрун Уляни про скасування заходів забезпечення позову відмовити,
– зазначив суддя Сергій Каракашьян під час оголошення вироку.
Сам Мосійчук заявив, що цілком задоволений рішенням щодо повернення Супрун повноважень.
"Усі мої аргументи прийняті, усі аргументи Супрун та уряду відхилені, але постанова скасована, бо в ній нема потреби", – сказав депутат.
Радикал зауважив, що вимагав заборонити Супрун бути членом Кабінету міністрів і впроваджувати державну політику у сфері охорони здоров'я.
Уряд ще 13 лютого прийняв розпорядження, відповідно до якого Супрун не може здійснювати ці повноваження, то в його заяві про її відсторонення не було потреби. Адже його фактичні вимоги – задовольнили.
Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.
11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ. Суддя загалом перебував у нарадчій кімнаті 25 годин.
Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді з 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.
Одні з головних досягнень:
– запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
– підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
– старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.
Дивіться відео про Уляну Супрун:
У Чорне море увійдуть кораблі НАТО
Група кораблів НАТО через кілька днів увійде в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні.
Ми зараз дивимося на те, яким чином ми можемо збільшити нашу присутність у Чорному морі. За кілька днів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море для участі в навчаннях. Тож ми суттєво підвищили нашу присутність. Це важливо, щоб підтримати Україну і регіональну безпеку,
– наголосив Столтенберг.
Міністри оборони країн-членів НАТО висловили підтримку Україні та закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, що були захоплені у листопаді. В Альянсі відзначили, що агресія Кремля є неприйнятною, як і незаконна анексія Криму та присутність її військ на Донбасі.
Читайте також: Бійці ЗСУ знищили вогневу точку окупантів на Донбасі: яскраве відео
На зустрічі міністрів оборони країн НАТО також був присутній глава Міноборони України Степан Полторак. За підсумками зустрічі, він розповів, країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України.
Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.
Єпископа УПЦ МП не пустили в Україну
В аеропорту "Бориспіль" 13 лютого не пропустили в Україну архієрея Української православної церкви Московського патріархату єпископа Макарівського Гедеона (в миру – Юрія Харона). Священнослужителя не впустили через проблеми з документами.
Читайте також: Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)
Речник Держприкордонслужби Олег Слободян сказав, що у єпископа не було з собою чинного українського паспорта, а його закордонний паспорт, по якому він виїжджав з країни, не дійсний.
У нього вилучили недійсний закордонний паспорт. Недійсний документ не дає права на перетин кордону,
– зазначив Слободян.
Гедеон на своїй сторінці у Facebook опублікував фотокопію протоколу вилучення (затримання) документа. Там вказано, що прикордонники виявили у нього закордонний паспорт, який числиться як загублений. У протоколі вказано, що єпископ прибув до України рейсом Франкфурт – Київ з Німеччини, де перебував транзитом. У нейтральній зоні Гедеон провів ніч і вже зранку вилетів назад, до США, звідки прибув в Україну.
Протокол Держприкордонслужби
Єпископ Гедеон вже давно проводить антиукраїнську пропаганду. Він оскаржує заяву Верховної Ради щодо надання Томосу. А нещодавно почав розповідати, що в Україні притисняють православ'я.
У 2018 році з'ясувалося, що Гедеон ще й громадянин Росії. У російських ЗМІ вже влаштували справжню істерику, мовляв Гедеона витурили за його релігійні погляди.
Єпископа Гедеона не впустили в Україну: відео
Що відомо про єпископа Гедеона?В миру Юрій Харон народився в Одесі. У 1991 році перебрався жити до США. До Києва приїхав у кінці 90-х років. Тоді ж священик отримав місце в елітному столичному приході – Іллінській церкві на Подолі.
До Америки навідувався часто, останній раз їздив скаржитися конгресменам та сенаторам на гоніння, яких мовляв зазнає прокремлівська православна церква в Україні.
Гедеон не міг автоматично отримати українське громадянство, оскільки ще в 1991 році емігрував з Росії до США.
Українцям можуть відмовити у субсидіях
Субсидії призначаються до кінця опалювального періоду. Тобто термін дії призначених зараз субсидій – до 30 квітня 2019 року.
Проте, українцям будуть відмовляти в субсидіях при наявності заборгованості за опалювальний період більше 340 гривень і терміном більше одного місяця. В органах соцдопомоги вже передбачили певну систему контролю за сплатою громадянами житлово-комунальних послуг.
У травні при зверненні громадян з оформлення субсидій на наступний рік, або при визначенні права на отримання субсидій в автоматичному режимі, органи соцзахисту населення будуть отримувати дані від постачальників послуг про наявність простроченої заборгованості,
– розповів директор Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко.
Мінсоцполітики також розглядає можливість переводити субсідіантов-боржників за комунальні послуги на грошову безготівкову форму отримання субсидій, а тим, хто оплачує вчасно - залишити субсидії у готівковій формі.
Читайте також: Субсидії по-новому: коли житлову допомогу українцям надаватимуть грошима
Водночас, "Укрпошта" запускає пілотний проект з доставки субсидій грошима. З березня по травень субсидії у грошовій формі доставлятимуть для потреб близько 1,1 мільйона пенсіонерів, які отримують пенсії через листонош або відділення "Укрпошти". Усі інші отримувачі субсидії отримуватимуть цю державну допомогу на банківський рахунок.
День Валентина в Україні
14 лютого закохані пари святкують День Святого Валентина. У столиці України у цей день одружилися майже дві сотні пар. Загалом по всій країні стали на сімейний рушник 1800 пар.
Політики Володимир Гройсман, Павло Петренко та Станіслав Куценко також вирішили привітати молодят, а тому приїхали на церемонії до київського РАЦСу.
Перша пара, яка одружилася в День Святого Валентина
Пару, яка одружилася першою, привітав та вручив свідоцтво про шлюб сам міністр юстиції Павло Петренко. Приїхав, аби привітати закоханих і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Читайте також: Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
Мін'юст також запровадив новий вид весілля - так зване "ювілейне весілля", коли закохані свою круглу дату одруження можуть відсвяткувати у РАЦСі.
Володимир Гройсман вітає пари з "ювілейним весіллям"
До привітань на честь свята долучилися перші особи держави і міністри. Вони розповіли, що для них означає слово "кохання".
Президент України Петро Порошенко виклав фото з дружиною. Мовляв, кохати – це разом дивитися в одному напрямку.
Водночас, прем'єр-міністр Володимир Гройсман опублікував відеоролик, де українські політики говорять про кохання.