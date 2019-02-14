Головні новини 14 лютого: Супрун поновили на посаді у МОЗ, кораблі НАТО зайдуть в Чорне море

Група кораблів НАТО через кілька днів увійде в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні.

Ми зараз дивимося на те, яким чином ми можемо збільшити нашу присутність у Чорному морі. За кілька днів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море для участі в навчаннях. Тож ми суттєво підвищили нашу присутність. Це важливо, щоб підтримати Україну і регіональну безпеку,

– наголосив Столтенберг.

Міністри оборони країн-членів НАТО висловили підтримку Україні та закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, що були захоплені у листопаді. В Альянсі відзначили, що агресія Кремля є неприйнятною, як і незаконна анексія Криму та присутність її військ на Донбасі.

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На зустрічі міністрів оборони країн НАТО також був присутній глава Міноборони України Степан Полторак. За підсумками зустрічі, він розповів, країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України.

Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.

Єпископа УПЦ МП не пустили в Україну

В аеропорту "Бориспіль" 13 лютого не пропустили в Україну архієрея Української православної церкви Московського патріархату єпископа Макарівського Гедеона (в миру – Юрія Харона). Священнослужителя не впустили через проблеми з документами.

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