Главные новости 15 января: пленным в РФ морякам продлили арест и теракт в Кении

Лефортовский райсуд Москвы продлил срок ареста 20 украинским морякам, которых Кремль взял в плен вблизи Керченского пролива. Стало известно, кто совершил поджог в Киево-Печерской лавре. Wizz Air отменил один из рейсов из Украины. В столице Кении террористы захватили 5-звездочный отель: есть погибшие. Такими были главные новости вторника, 15 января, в Украине и мире.

Очередное судилище над украинскими моряками в РФ

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15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил срок ареста 20 украинским морякам, которых Кремль взял в плен вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года. Большинство из них будут находиться под стражей до 24 апреля 2019 года. Только 4 военнопленным продлили меру пресечения до 26 апреля. Речь идет об Олеге Мельничуке, Андрее Артеменко, Андрее Эйдере и Василии Сороке. Судья аргументировала это тем, что моряки были ранены и впервые попали в СИЗО на 2 дня позже, чем другие.

Фото из зала суда 28. Судья Канева.

Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий. pic.twitter.com/v92FLzGIWT — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Еще перед заседанием украинских моряков разделили на шесть четверок, решение над которыми принимали три судьи.

Сначала московские судьи определили судьбу Сергея Цыбизова, Андрея Оприско, Евгения Семидоцкого, Романа Мокряка. Во вторую четверку вошли Андрей Шевченко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко, а в третью – Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко.

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Вечером 15 января очередь дошла до Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Ейдера и Василия Сороки.

Впоследствии суд оставил под стражей еще одну четверку: Юрия Будзила, Богдана Небылицу, Сергея Чулибу и Юрия Безъязычного. Их срок пребывания в СИЗО должен сплыть также 24 апреля.

Еще одной четверке моряков московский суд изберет меру пресечения 16 января.

В отношении моряков Лисового, Беспальченко, Варимеза и Костышина судебное заседание отложено до 9:00 16 января.

На сегодня наблюдение ОГОН окончено. — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Добавим, защита во время заседаний, которые уже состоялись, просила суд отказать в ходатайстве следствия о продлении ареста. Как убеждало посольство Украины в РФ, в случае изменения меры пресечения военнопленным они были готовы предоставить им жилье.

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Пожар в Киево-Печерской лавре – это поджог: кого задержали

15 января правоохранители задержали 24-летнего мужчину без постоянного места жительства, которого подозревают в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры.

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Подозреваемого задержали. Это – 24-летний мужчина без постоянного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрацы, которые были в здании,

– рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, во время пожара никто не пострадал. Огонь повредил 400 квадратных метров площади, однако церковные ценности не получили повреждений.

"Мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", – добавил Крищенко.

Полиция возбудила по факту пожара уголовное производство. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Wizz Air отменил рейс Харьков – Лондон

Венгерская авиакомпания Wizz Air решила приостановить рейсы Харьков – Лондон. После 9 февраля 2019 года билеты в этом направлении не будут продавать.

Как отметили в администрации аэропорта Харьков, причиной отмены рейсов лоукоста Wizz-Air по направлению Харьков – Лондон является небольшой спрос.

Поэтому на зимний период авиакомпания делает паузу для вышеупомянутого маршрута, добавили представители аэропорта.

К слову, рейс Харьков – Лондон от Wizz Air стартовал только с 13 ноября 2018 года.

Теракт в столице Кении

В столице Кении Найроби группа террористов атаковала комплекс, где расположен отель DusitD2, а также офисные помещения. Ответственность за атаку на комплекс взяла на себя сомалийская военизированная группировка "Харакат аш-Шабаб".

AT LEAST 5 died at Secret Garden restaurant in the Dusit complex attack; elite police forces continue to comb the area to neutralise terrorists and evacuate people. #RiversideAttack pic.twitter.com/WoS4vMMWLY — NationBreakingNews (@NationBreaking) 15 января 2019 г.

Как сообщил 24 каналу начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, консул еще проверяет информацию о том, были ли среди пострадавших граждане Украины.

В то же время посольство Украины в Кении просит граждан Украины, которые находятся в Найроби, воздержаться от проезда через район Риверсайд парк, в частности, квартала возле отеля DusitD2.

Шановні громадяни , у зв’язку з надзвичайною ситуацією утримуйтеся від проїзду через район Ріверсайд парк(Riverside park), зокрема, кварталу біля готелю Дусіт (DusitD2 Hotel).Всіх тих, хто знаходиться в цьому районі, просимо його негайно покинути. ️гарячої лінії +254733366366 — UKR Embassy in KENYA (@UKRinKEN) 15 января 2019 г.

По словам очевидцев, в комплекс вошли четыре вооруженных лица. Люди оставляют место в сопровождении хорошо вооруженных офицеров. Несколько человек были в крови.

Ситуация развивается не так хорошо. Люди умирают,

– заявил журналистам один из полицейских.

Сейчас известно, что в результате атаки погибли по меньшей мере 6 человек. Спецназовцы страны проводят антитеррористическую операцию на территории комплекса.

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Что известно о "Харакат аш-Шабаб"?

Это исламистская группировка, выступающая против сомалийского правительства, а также совершающая нападения по всей Восточной Африке.

Ученые нашли новый важный участок мозга

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Нейробиологи из научно-исследовательского университета Австралии нашли скрытый участок человеческого мозга. Его назвали Endorestiform Nucleus.

Новый участок мозга Endorestiform Nucleus

Участок находится там, где головной мозг соединяется с хребтом, внутри нижней ножки мозжечка. За что отвечает участок читайте в разделе Здоровье.