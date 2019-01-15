Головні новини 15 січня: полоненим у РФ морякам продовжили арешт і теракт у Кенії

Лефортовський райсуд Москви продовжив термін арешту 20 українським морякам, яких Кремль взяв у полон поблизу Керченської протоки. Стало відомо, хто здійснив підпал у Києво-Печерській лаврі. Wizz-Air скасував один із рейсів з України. У столиці Кенії терористи захопили 5-зірковий готель: є загиблі. Такими були головні новини вівторка, 15 січня, в Україні та світі.

Чергове судилище над українськими моряками у РФ

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15 січня Лефортовський райсуд Москви продовжив термін арешту 20 українським морякам, яких Кремль взяв у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Більшість із них перебуватимуть під вартою до 24 квітня 2019 року. Лише 4 військовополоненим продовжили запобіжний захід до 26 квітня. Йдеться про Олега Мельничука, Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку. Суддя аргументувала це тим, що моряки були поранені і вперше потрапили у СІЗО на 2 дні пізніше, аніж інші.

Фото из зала суда 28. Судья Канева.

Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий. pic.twitter.com/v92FLzGIWT — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Ще перед засіданням українських моряків поділили на шість четвірок, рішення над якими ухвалювали три судді.

Спершу московські судді визначили долю Сергія Цибізова, Андрія Оприска, Євгена Семидоцького, Романа Мокряка. До другої четвірки увійшли Андрій Шевченко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Володимир Терещенко, а до третьої – Михайло Власюк, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко.

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Увечері 15 січня черга дійшла до Олега Мельничука, Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороки.

Згодом суд залишив під вартою ще одну четвірку: Юрія Будзила, Богдана Небилицю, Сергія Чулибу та Юрія Без’язичного. Їхній термін перебування у СІЗО має сплисти також 24 квітня.

Ще одній четвірці моряків московський суд обере запобіжний захід 16 січня.

В отношении моряков Лисового, Беспальченко, Варимеза и Костышина судебное заседание отложено до 9:00 16 января.

На сегодня наблюдение ОГОН окончено. — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Додамо, захист під час засідань, що вже відбулися, просив суд відмовити у клопотанні слідства про подовження арешту. Як переконувало посольство України у РФ, у разі зміни запобіжного заходу військовополоненим вони були готовими надати їм житло.

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Пожежа у Києво-Печерській лаврі – це підпал: кого затримали

15 січня правоохоронці затримали 24-річного чоловіка без постійного місця проживання, якого підозрюють у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври.

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Підозрюваного затримали. Це – 24-річний чоловік без постійного місця проживання. Перебуваючи у стані сп’яніння, він підпалив матраци, які були у будівлі,

– розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, під час пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив 400 метрів квадратних площі, проте церковні цінності не зазнали пошкоджень.

"Мотиви злочину не повязані з релігійними переконаннями", – додав Крищенко.

Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Wizz-Air скасував рейс Харків – Лондон

Угорська авіакомпанія Wizz-Air вирішила призупинити рейси Харків – Лондон. Після 9 лютого 2019 року квитків у цьому напрямку не продаватимуть.

Як зазначили в адміністрації аеропорту Харків, причиною скасування рейсів лоукосту Wizz-Air за напрямком Харків – Лондон є невеликий попит. Тому на зимовий період авіакомпанія робить паузу для вищезазначеного маршруту, додали представники аеропорту. До слова, рейс Харків – Лондон від Wizz Air стартував лишень з 13 листопада 2018 року.

Теракт у столиці Кенії

У столиці Кенії Найробі група терористів атакувала комплекс, де розташований готель DusitD2, а також офісні приміщення. Відповідальність за атаку на комплекс взяло на себе сомалійська воєнізоване угрупування "Харакат аш-Шабаб".

AT LEAST 5 died at Secret Garden restaurant in the Dusit complex attack; elite police forces continue to comb the area to neutralise terrorists and evacuate people. #RiversideAttack pic.twitter.com/WoS4vMMWLY — NationBreakingNews (@NationBreaking) 15 января 2019 г.

Як повідомив 24 каналу начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, консул ще перевіряє інформацію щодо того, чи були серед постраждалих громадяни України.

У той же час посольство України у Кенії просить громадян України, які перебувають у Найробі, утриматися від проїзду через район Ріверсайд парк, зокрема, кварталу біля готелю DusitD2.

Шановні громадяни , у зв’язку з надзвичайною ситуацією утримуйтеся від проїзду через район Ріверсайд парк(Riverside park), зокрема, кварталу біля готелю Дусіт (DusitD2 Hotel).Всіх тих, хто знаходиться в цьому районі, просимо його негайно покинути. ️гарячої лінії +254733366366 — UKR Embassy in KENYA (@UKRinKEN) 15 января 2019 г.

За словами очевидців, в комплекс увійшли чотири озброєні особи. Люди залишають місце у супроводі добре озброєних офіцерів. Кілька людей були в крові.

Ситуація розвивається не так добре. Люди помирають,

– заявив журналістам один з поліцейських.

Наразі відомо, що внаслідок атаки загинуло щонайменше 6 осіб. Спецпризначенці країни проводять антитерористичну операцію на території комплексу.

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Що відомо про "Харакат аш-Шабаб"?Це ісламістське угруповання, яке виступає проти сомалійського уряду, але також здійснює напади по всій Східній Африці.

Вчені знайшли нову важливу ділянку мозку

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Нейробіологи з науково-дослідного університету Австралії знайшли прихований ділянку людського мозку. Його назвали Endorestiform Nucleus.



Нова ділянка мозку Endorestiform Nucleus

Ділянка знаходиться там, де головний мозок з'єднується з хребтом, всередині нижньої ніжки мозочка. За що відповідає ділянка читайте у розділі Здоров'я.