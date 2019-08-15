Главные новости 15 августа: задержание Грымчака и авария самолета в Подмосковье

Заместителя МинВОТ Юрия Грымчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов. Им объявили подозрение в мошенничестве. Российский пассажирский самолет А321 аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье, пострадали более 70 человек. В Верховной Раде IX созыва сократят количество комитетов до 23. "Динамо" Киев возглавил Алексей Михайличенко. Такими были главные новости 15 августа.

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Задержание Грымчака

НАБУ и СБУ вечером 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его "помощника" Игоря Овдиенко на взятке размером в 480 тысяч долларов.

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Правоохранители задержали Грымчака в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов, а после этого провели обыски в его доме. Его подельника Овдиенко задержали на проспекте Победы, вблизи метро Нивки. Тогда следователи нашли в его авто Range Rover 480 тысяч долларов.

Правоохранители конфискуют взятку размером в 480 тысяч долларов: видео

Во время задержания Овдиенко стало плохо и ему вызвали скорую. По словам медиков, у подозреваемого резко подскочило давление – до отметки 230/170.



Подеоьнику Грымчака Игорю Овдиенко стало плохо / Фото 24 канала

За что задержали чиновников? В НАБУ объяснили, что задержали госслужащих по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

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В НАБУ уточнили, что Грымчак дважды предлагал свои услуги представителю частного предприятия. Он должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Эти участки относятся к памятникам культурного наследия.

В Министерстве культуры Украины опровергают всю информацию о причастности к делу Грымчака.



Задержание "помощника" Грымчака на взятке в Киеве/ Фото: 24 канал

В СБУ и НАБУ добавили, что Грымчак с подельниками требовали от предпринимателя 1,1 миллиона долларов.

Первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере более 600 тысяч долларов США. Эти деньги они конвертировал в "своих" валютных обменниках. СБУ отслеживала эти операции сразу же изымая деньги из обменников, чтобы не потерять их, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строгой тайне, и руководству обменников "зашивали рты". Так продолжалось более месяца.

Во время второй передачи денег, а именно 480 тысяч долларов, правоохранители уже задержали госслужащих.



Правоохранители изъяли 480 тысяч долларов/ Фото 24 канала Правоохранители изъяли 480 тысяч долларов/ Фото 24 канала

Сам Грымчак всю информацию о получении взятки отрицает.

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Вечером 15 августа Генпрокуратура объявила Грымчаку и его приспешнику подозрение в мошенничестве. Их обвиняют именно в мошенничестве и завладении чужим имуществом в результате обмана.

В то же время, адвокат Овдиенко Татьяна Матяш заявила, что следствие где-то "потеряло" 100 тысяч долларов и теперь уже обоих подозревают в вымогательстве взятки на сумму в 1 миллион долларов.

Избирать меру пресечения чиновникам будут 16 августа.

Смотрите видео о том, как задерживали Грымчака и его "помощника": хронология событий

Авария самолета в Подмосковье

Под Москвой в поле аварийно сел российский пассажирский самолет, летевший в оккупированный Крым. В частности, он совершал рейс из Раменского в оккупированный Симферополь.

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В авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит самолет, назвали причиной инцидента стаю птиц, попавшая в двигатели авиалайнера. Через это двигатели отказали и пилоту пришлось идти на экстренную посадку фактически сразу после взлета.

В частности, после столкновения со стаей чаек, самолет смог пролететь еще 12 километров, а дальше сел в кукурузном поле в районе Подмосковья. После посадки один из двигателей авиалайнера загорелся и его оторвало.

На борту самолета находились 234 человека. Во время жесткой посадки пострадали по меньшей мере 74 человека, среди них много детей. Врачи диагностировали у пострадавших ушибы, ссадины, сотрясения мозга и переломы.

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Стоим в поле, есть пострадавшие, у парня рука сломана, у еще одного – палец. Двигатель несколько раз "хлопал". Пилоты пытались его снова запустить, но мы начали падать,

– рассказал один из пассажиров.

После инцидента на кукурузное поле сразу же приехали экстренные службы. Людей эвакуировали на спецавтобусах в другие аэропорты.



Пожар в самолете тушили сотрудники МЧС России/ фото из соцсетей Пожар в самолете тушили сотрудники МЧС России/ фото из соцсетей

Смотрите видео от 24 канала об аварийной посадке пассажирского самолета в России:

Комитетов в Раде станет меньше

Подготовительная группа первой сессии Верховного Совета 9 созыва поддержала идею о сокращении парламентских комитетов до 23.

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Так, в новоизбранном парламенте предлагают объединить с другими сразу 4 комитета:

по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;

по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

по вопросам промышленной политики и предпринимательства;

по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Поэтому, в новой Раде планируется оставить 23 комитета:

по вопросам аграрной политики и земельных отношений;

по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;

по вопросам бюджета;

по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления;

по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

по вопросам экономической политики;

по вопросам европейской интеграции;

по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;

по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;

по иностранным делам;

по вопросам информатизации и связи;

по вопросам культуры и духовности;

по вопросам науки и образования;

по вопросам национальной безопасности и обороны;

по вопросам здравоохранения;

по вопросам налоговой и таможенной политики;

по вопросам правовой политики и правосудия;

по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины;

по вопросам свободы слова и информационной политики;

по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма;

по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения;

по вопросам транспорта;

по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

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Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков впоследствии добавил, что президент Владимир Зеленский лично просил о создании в Раде отдельного комитета по делам молодежи и спорта.

Обсуждая этот вопрос сегодня и вчера, мы согласились по предметам ведения комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики выделить комитет, который будет называться комитетом по вопросам молодежи и спорта,

– рассказал лидер "Слуги народа".

Кроме того, похожие предложения звучали и от общества и представителей спорта, которые заявляли, что скоро состоится олимпиада.

Новый тренер "Динамо"

Киевское "Динамо" официально возглавил 56-летний Алексей Михайличенко. До этого он занимал должность спортивного директора клуба.

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Ранее наставником бело-синих был белорус Александр Хацкевич. Его уволили 14-го августа после того, как "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов.

В тренерский штаб Михайличенко войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. Евтушенко уже работал с Михайличенко в сборной Украины, будучи его ассистентом в 2008-2009 годах. О других ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

Уже в пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой. Он уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.