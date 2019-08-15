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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
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      Головні новини 15 серпня: затримання Гримчака та аварія літака у Підмосков'ї

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      Новини України сьогодні 15 серпня 2019 – новини України і світу
      Головні новини 15 серпня / Колаж 24 Каналу

      Заступника МінТОТ Юрія Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів. Їм оголосили підозру у шахрайстві. Російський пасажирський літак А321 аварійно сів у кукурудзяному полі в Підмосков’ї, постраждали понад 70 осіб. У Верховній Раді ІХ скликання скоротять кількість комітетів до 23. "Динамо" Київ очолив Олексій Михайличенко. Такими були головні новини четверга, 15 серпня.

      Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

      Затримання Гримчака

      НАБУ та СБУ надвечір 14 серпня затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його "помічника" Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. 

      Важливо: Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки

      Правоохоронці затримали Гримчака у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів, а після цього провели обшуки у його будинку. Його поплічника Овдієнка затримали на проспекті Перемоги, поблизу метро Нивки. Тоді слідчі знайшли в його авто Range Rover 480 тисяч доларів. 

      Правохоронці конфісковують хабар розміром у 480 тисяч доларів: відео

       

      Під час затримання Овдієнку стало погано і йому викликали швидку. За словами медиків, у підозрюваного різко підскочив тиск – до позначки 230/170.


      Поплічнику Гримчака Ігорю Овдієнку стало погано / Фото 24 каналу

      За що затримали чиновників? У НАБУ пояснили, що затримали держслужбовців за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

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      У НАБУ уточнили, що Гримчак двічі пропонував свої послуги представнику приватного підприємства. Він мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. Ці ділянки належать до пам’яток культурної спадщини. 

      У Міністерстві культури України спростовують усю інформацію про причетність до справи Гримчака.


      Затримання "помічника" Гримчака на хабарі у Києві/ Фото: 24 канал

      В СБУ та НАБУ додали, що Гримчак з поплічниками вимагали від підприємця 1,1 мільйона доларів. 

      Першу частину хабара Гримчаку та Овдієнку передали раніше у розмірі понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони конвертував у "своїх" валютних обмінниках. СБУ відстежувала ці операції та одразу ж вилучаючи гроші з обмінників, щоб не втратити їх, оскільки вони були прямим речовим доказом. Вся операція трималася у суворій таємниці, і керівництву обмінників "зашивали роти". Так тривало понад місяць.

      Під час другої передачі грошей, а саме 480 тисяч доларів, правохоронці вже затримали держслужбовців.

       

      Правохоронці вилучили 480 тисяч доларів/ Фото 24 каналу

      Сам Гримчак усю інформацію про отримання хабара заперечує. 

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      Надвечір 15 серпня Генпрокуратура оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві. Їх звичнувачують саме у шахрайстві та заволодінні чужим майном внаслідок обману.

      Водночас, адвокатка Овдієнка Тетяна Матяш заявила, що слідство десь "загубило" 100 тисяч доларів і тепер вже обох підозрюють у вимаганні хабара на суму в 1 мільйон доларів.

      Обиратимуть запобіжний захід чиновникам 16 серпня.

      Дивіться відео про те, як затримували Гримчака та його "помічника": хронологія подій

       

      Аварія літака у Підмосков'ї

      Під Москвою в полі аварійно сів російський пасажирський літак, що летів в окупований Крим. Зокрема, він здійснював рейс із Раменського до окупованого Сімферополя.

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      В авіакомпанії "Уральські авіалінії", якій належить літак, назвали причиною інциденту зграю птахів, що потрапила у двигуни авіалайнера. Через це двигуни відмовили і пілоту довелося йти на екстрену посадку фактично відразу після зльоту.

       

      Зокрема, після зіткнення зі зграєю чайок, літак зміг пролетіти ще 12 кілометрів, а далі сів в кукурудзяному полі у районі Підмосков’я. Після посадки один з його двигунів авіалайнера загорівся і його відірвало.

       

      На борту літака перебували 234 людини. Під час жорсткої посадки постраждали щонайменше 74 людини, серед них багато дітей. Лікарі діагностували у потерпілих забої, садна, струси мозку та переломи.

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      Стоїмо в полі, постраждалі є, у хлопця рука зламана, у ще одного – палець. Двигун декілька разів "хлопав". Пілоти намагалися його знову запустити, але ми почали падати,
      – розповів один із пасажирів.

      Після інциденту на кукурудзяне поле одразу ж приїхали екстрені служби. Людей евакуювали на спецавтобусах до інших аеропортів.

      Пожежу у літаку гасили працівники МНС Росії/ фото з соцмереж

      Дивіться відео від 24 каналу про аварійну посадку пасажирського літака в Росії:

       

      Комітетів у Раді стане менше

      Підготовча група першої сесії Верховної Ради 9 скликання підтримала ідею про скорочення парламентських комітетів до 23. 

      Важливо: Разумков: Створювати міністерства, керівників яких ловлять на хабарах, немає сенсу

      Так, у новообраному парламенті пропонують об'єднати з іншими одразу 4 комітети:

      • з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
      • з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
      • з питань промислової політики та підприємництва;
      • у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

      Тому, у новій Раді планується залишити 23 комітети:

      • з питань аграрної політики та земельних відносин;
      • з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства;
      • з питань бюджету;
      • з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;
      • з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
      • з питань економічної політики;
      • з питань європейської інтеграції;
      • з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
      • з питань запобігання і протидії корупції;
      • у закордонних справах;
      • з питань інформатизації та зв'язку;
      • з питань культури і духовності;
      • з питань науки і освіти;
      • з питань національної безпеки і оборони;
      • з питань охорони здоров'я;
      • з питань податкової та митної політики;
      • з питань правової політики та правосуддя;
      • з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України;
      • з питань свободи слова та інформаційної політики;
      • з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму;
      • з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення;
      • з питань транспорту;
      • з питань фінансової політики і банківської діяльності.

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      Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков згодом додав, що президент Володимир Зеленський особисто просив про створення у Раді окремого комітету у справах молоді та спорту.

      Обговорюючи це питання сьогодні та вчора, ми погодилися з предметів відання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виокремити комітет, який буде називатись комітетом з питань молоді та спорту,
      – розповів лідер "Слуги народу".

      Окрім того, схожі пропозиції лунали і від суспільства та представників спорту, які наголошували, що скоро відбудеться олімпіада.

      Новий тренер "Динамо"

      Київське "Динамо" офіційно очолив 56-річний Олексій Михайличенко. До цього він займав посаду спортивного директора клубу.

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      Раніше керманичем біло-синіх був білорус Олександр Хацкевич. Його звільнили 14-го серпня після того, як "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів.

      До тренерського штабу Михайличенка увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Євтушенко вже працював з Михайличенком у збірній України, будучи його асистентом у 2008-2009 роках. Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково.

      Уже у п’ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою. Він вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.

       

       

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      Теги: Новини України авіація Аварія літака у Підмосков’ї Верховна Рада Новини політики Новини Росії Постраждалі Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака Розслідування Новини Криму Олексій Михайличенко Дмитро Разумков Динамо Шахрайство Гроші ГПУ Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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