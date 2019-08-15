Головні новини 15 серпня: затримання Гримчака та аварія літака у Підмосков'ї

Заступника МінТОТ Юрія Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів. Їм оголосили підозру у шахрайстві. Російський пасажирський літак А321 аварійно сів у кукурудзяному полі в Підмосков’ї, постраждали понад 70 осіб. У Верховній Раді ІХ скликання скоротять кількість комітетів до 23. "Динамо" Київ очолив Олексій Михайличенко. Такими були головні новини четверга, 15 серпня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Затримання Гримчака

НАБУ та СБУ надвечір 14 серпня затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його "помічника" Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.

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Правоохоронці затримали Гримчака у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів, а після цього провели обшуки у його будинку. Його поплічника Овдієнка затримали на проспекті Перемоги, поблизу метро Нивки. Тоді слідчі знайшли в його авто Range Rover 480 тисяч доларів.

Правохоронці конфісковують хабар розміром у 480 тисяч доларів: відео

Під час затримання Овдієнку стало погано і йому викликали швидку. За словами медиків, у підозрюваного різко підскочив тиск – до позначки 230/170.



Поплічнику Гримчака Ігорю Овдієнку стало погано / Фото 24 каналу

За що затримали чиновників? У НАБУ пояснили, що затримали держслужбовців за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

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У НАБУ уточнили, що Гримчак двічі пропонував свої послуги представнику приватного підприємства. Він мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. Ці ділянки належать до пам’яток культурної спадщини.

У Міністерстві культури України спростовують усю інформацію про причетність до справи Гримчака.



Затримання "помічника" Гримчака на хабарі у Києві/ Фото: 24 канал

В СБУ та НАБУ додали, що Гримчак з поплічниками вимагали від підприємця 1,1 мільйона доларів.

Першу частину хабара Гримчаку та Овдієнку передали раніше у розмірі понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони конвертував у "своїх" валютних обмінниках. СБУ відстежувала ці операції та одразу ж вилучаючи гроші з обмінників, щоб не втратити їх, оскільки вони були прямим речовим доказом. Вся операція трималася у суворій таємниці, і керівництву обмінників "зашивали роти". Так тривало понад місяць.

Під час другої передачі грошей, а саме 480 тисяч доларів, правохоронці вже затримали держслужбовців.

Правохоронці вилучили 480 тисяч доларів/ Фото 24 каналу

Сам Гримчак усю інформацію про отримання хабара заперечує.

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Надвечір 15 серпня Генпрокуратура оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві. Їх звичнувачують саме у шахрайстві та заволодінні чужим майном внаслідок обману.

Водночас, адвокатка Овдієнка Тетяна Матяш заявила, що слідство десь "загубило" 100 тисяч доларів і тепер вже обох підозрюють у вимаганні хабара на суму в 1 мільйон доларів.

Обиратимуть запобіжний захід чиновникам 16 серпня.

Дивіться відео про те, як затримували Гримчака та його "помічника": хронологія подій

Аварія літака у Підмосков'ї

Під Москвою в полі аварійно сів російський пасажирський літак, що летів в окупований Крим. Зокрема, він здійснював рейс із Раменського до окупованого Сімферополя.

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В авіакомпанії "Уральські авіалінії", якій належить літак, назвали причиною інциденту зграю птахів, що потрапила у двигуни авіалайнера. Через це двигуни відмовили і пілоту довелося йти на екстрену посадку фактично відразу після зльоту.

Зокрема, після зіткнення зі зграєю чайок, літак зміг пролетіти ще 12 кілометрів, а далі сів в кукурудзяному полі у районі Підмосков’я. Після посадки один з його двигунів авіалайнера загорівся і його відірвало.

На борту літака перебували 234 людини. Під час жорсткої посадки постраждали щонайменше 74 людини, серед них багато дітей. Лікарі діагностували у потерпілих забої, садна, струси мозку та переломи.

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Стоїмо в полі, постраждалі є, у хлопця рука зламана, у ще одного – палець. Двигун декілька разів "хлопав". Пілоти намагалися його знову запустити, але ми почали падати,

– розповів один із пасажирів.

Після інциденту на кукурудзяне поле одразу ж приїхали екстрені служби. Людей евакуювали на спецавтобусах до інших аеропортів.

Пожежу у літаку гасили працівники МНС Росії/ фото з соцмереж

Дивіться відео від 24 каналу про аварійну посадку пасажирського літака в Росії:

Комітетів у Раді стане менше

Підготовча група першої сесії Верховної Ради 9 скликання підтримала ідею про скорочення парламентських комітетів до 23.

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Так, у новообраному парламенті пропонують об'єднати з іншими одразу 4 комітети:

з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;

з питань промислової політики та підприємництва;

у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Тому, у новій Раді планується залишити 23 комітети:

з питань аграрної політики та земельних відносин;

з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства;

з питань бюджету;

з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;

з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

з питань економічної політики;

з питань європейської інтеграції;

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

з питань запобігання і протидії корупції;

у закордонних справах;

з питань інформатизації та зв'язку;

з питань культури і духовності;

з питань науки і освіти;

з питань національної безпеки і оборони;

з питань охорони здоров'я;

з питань податкової та митної політики;

з питань правової політики та правосуддя;

з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України;

з питань свободи слова та інформаційної політики;

з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму;

з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення;

з питань транспорту;

з питань фінансової політики і банківської діяльності.

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Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков згодом додав, що президент Володимир Зеленський особисто просив про створення у Раді окремого комітету у справах молоді та спорту.

Обговорюючи це питання сьогодні та вчора, ми погодилися з предметів відання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виокремити комітет, який буде називатись комітетом з питань молоді та спорту,

– розповів лідер "Слуги народу".

Окрім того, схожі пропозиції лунали і від суспільства та представників спорту, які наголошували, що скоро відбудеться олімпіада.

Новий тренер "Динамо"

Київське "Динамо" офіційно очолив 56-річний Олексій Михайличенко. До цього він займав посаду спортивного директора клубу.

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Раніше керманичем біло-синіх був білорус Олександр Хацкевич. Його звільнили 14-го серпня після того, як "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів.

До тренерського штабу Михайличенка увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Євтушенко вже працював з Михайличенком у збірній України, будучи його асистентом у 2008-2009 роках. Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково.

Уже у п’ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою. Він вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.