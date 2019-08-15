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      Аварія літака в Підмосков’ї: врятовані пасажири нарікають, бо їм не повернули багаж – відео

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      Російський літак, що аварійно сів у Підмосков'ї
      Російський літак, що аварійно сів у Підмосков'ї / Фото із соцмереж

      Поки частина дивом врятованих пасажирів літака АН321 радіють успішному приземленню авіасудна, частина – обурюється. Люди не вдоволені тим, що їм не віддають багаж.

      Речі поки в літаку, який лежить посеред кукурудзяного поля в Підмосков’ї. Пасажирів вже повернули у початкову точку їхньої подорожі – аеропорт Жуковський", що у місті Раменське в Московській області, передає Mash.

      Основне: Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео

      З місця інциденту їх евакуювали на спецавтобусах. Людям довелося йти через велике кукурудзяне поле до найближчої дороги.

      Наразі людям пропонують відправитися в московський аеропорт "Домодєдово", а звідти наступним рейсом таки вилетіти до окупованого Криму.

      Тим часом пасажири гучно лаються і обурюються: їм потрібен багаж і документи. Паспорти, ймовірно, вони отримають найближчим часом, а от речі працівники аеропорту обіцяють повернути пізніше – наступним рейсом.

      А як же багаж: пасажири літака А321 обурюються – відео

      Поки літак, у якому – весь багаж, не можуть забрати із кукурудзяного поля. З цим виникли труднощі. На місці працює слідчий комітет РФ і екстрені служби.

      Яка причина аварії літака А321 під Москвою?В авіакомпанії "Уральські авіалінії" кажуть: причина екстреної посадки літака – зграя птахів, які потрапили у двигуни. Через це в їх роботі почалися перебої, і пілоти вирішили садити літак. Авіасудно сіло без шасі. Посадка була жорсткою, тому 23 пасажири отримали поранення. Дивом, всі вижили.

      Літак пролетів всього 12 кілометрів від аеропорту в Раменському. Сів – у кукурудзяному полі, в Підмосков'ї. Судно виконувало рейс до окупованого Сімферополя.

      blog_ava
      Двигун відразу працював з перебоями: відео жорсткої посадки пасажирського літака в Росії
      сьогодні
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      Теги: Новини Росії Аварія літака у Підмосков’ї Аварії та ДТП Постраждалі авіація Курйозні новини
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