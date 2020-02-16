Главные новости 16 февраля: задержание криминального авторитета Анисимова, Данилов в Иране
В Киеве задержали криминального авторитета Анисимова. Он 6 лет находился в розыске. Секретарь СНБО Алексей Данилов находится с рабочим визитом в Иране. Российский суд арестовал 4 украинских рыбаков, которых накануне российские пограничники задержали в Азовском море. Цукерберг заявил, что поддерживает регулирование контента в сети. Такими были главные новости 16 февраля в Украине и мире.
Важнейшие новости за воскресенье, 16 февраля в Украине:
Задержание "смотрящего" Януковича
К теме: КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно о криминальном авторитете времен Януковича
В воскресенье, 16 февраля, КОРД провел в Киеве спецоперацию по задержанию криминального авторитета Евгения Анисимова, которого 6 лет искал Интерпол.
В чем подозревают Анисимова
Задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.
Его обвиняют в нарушении сразу шести статей Уголовного кодекса Украины:
- вымогательство – наказывается лишением свободы до 12 лет с конфискацией имущества;
- присвоение и растрата чужого имущества – до 12 лет за решеткой;
- отмывание незаконных доходов – до 15 лет за решеткой;
- создание преступной организации – до 12 лет за решеткой;
- незаконное обращение с оружием – до 7 лет за решеткой;
- незаконное изготовление огнестрельного оружия – до 7 лет за решеткой.
Важно! В случае доказательства вины подозреваемого по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, предусмотренные каждой из них наказания не суммируются.
Задержание Анисимова КОРДом: смотрите видео
Что известно о Евгении Анисимове?
Евгений Анисимов родился в 1975 году (44 года) в Запорожье. Вел свою деятельность еще с 90-ых, сначала как обычный рэкетир, а впоследствии как руководитель одного из крупнейших уголовных группировок.
Псевдо "Анисимов" довольно популярно в украинских криминальных кругах, а сам Анисимов является организатором одной из крупнейших уголовных группировок.
Во времена президентства Виктора Януковича он был "смотрящим" в Запорожской области. А конкретно – занимался "крышеванием" местных бизнесменов и разбирался с неугодными.
Секретарь СНБО Данилов в Иране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов с 15 по 17 февраля находится с рабочим визитом в Иране. В воскресенье, 16 февраля, он почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.
Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложили цветы на место трагедии украинского самолета.
Данилов почтил память погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ
Алексея Данилова пригласил в Тегеран секретарь Высшего Совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, чтобы совместно расследовать сбивание украинского самолета авиаперевозчика МАУ. Данилов призвал продолжить совместную украинско-иранское сотрудничество для того, чтобы ускорить завершение дела.
Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране: главное
- Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" упал вскоре после вылета утром 8 января. На его борту были 179 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев. Никто из них не выжил.
- Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухані попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
- 19 января тела погибших украинцев вернули в Украину. В аэропорту "Борисполь" состоялась церемония прощания. 20 января жертв авиакатастрофы похоронили в их родных городах.
- 2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету от момента пуска и до того, как она попала в самолет МАУ.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
Арест украинских рыбаков в Крыму
К теме: В Крыму "суд" арестовал украинских рыбаков: что известно
Керченский городской "суд" арестовал четырех украинских рыбаков, которых накануне российские пограничники задержали в Азовском море. Их признали виновными в незаконном вылове рыбы. Украинцев задержали на 10 дней.
Таково решение подконтрольного России Керченского городского "суда". Согласно ему, украинцев арестовали за незаконный вылов рыбы.
В то же время, российские следователи утверждают, что украинцы якобы признали вину.
Захват Россией украинского судна: основное
- В западной части Азовского моря 15 февраля российские силовики задержали маломерное судно с 4 украинцами на борту.
- По данным сотрудников "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться". Украинцы также якобы не имели необходимых документов.
- Полиция уже открыла уголовное дело за "похищение и угон плавсредства" по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя лицами на борту.
- Нардеп Павел Мельник сообщил, что, вероятно, Россия задержала Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова.
- Также стало известно, что экипаж задержанного российскими пограничниками в Азовском море украинского судна якобы признал факт незаконного вылова рыбы.
Как регулировать контент в соцсетях: позиция Цукерберга
Стоит знать: Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал регулировать вредоносный контент в Интернете. Ведь ежедневно сеть удаляет миллион фейковых аккаунтов.
Более 35 тысяч человек ежедневно отслеживают контент соцсети. Об этом он заявил, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
Марк Цукерберг / Фото dw.com
По его словам, сейчас существует две модели:
- Первую применяют к традиционным СМИ.
- Другую же используют телекоммуникационные компании. Тогда "данные просто проходят сквозь вас", а значит, компания не ответственна за то, что они могут быть вредными.
Цукерберг считает, что соцсети должна регулировать система, находящаяся между СМИ и телекоммуникационными компаниями.
Как Facebook борется с российскими троллями и фейковыми новостями
К теме: Facebook заблокировал более 100 страниц разведки РФ: распространяли фейки против Украины
Недавно Facebook удалил три сети учетных записей, страницы и группы, распространявших неправдивую информацию против Украины и других стран Восточной Европы. Одна из них использовалась военной разведкой Российской Федерации.
Такая деятельность зародилась в России и была сосредоточена прежде всего на Украину и соседние страны.
В Facebook отметили, что люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность. Расследование выявило связь с российскими военными разведывательными службами.
В Facebook добавили, что владельцы страниц обычно публиковали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях. Также об общественных деятелях в Украине, военной деятельности России в Сирии. Ложную информацию распространяли и о сбитии малазийского авиалайнера в Украине в 2014 году.
Пример распространения дезинформации, которые обнаружили в Facebook