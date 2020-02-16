Главные новости 16 февраля: задержание криминального авторитета Анисимова, Данилов в Иране

В Киеве задержали криминального авторитета Анисимова. Он 6 лет находился в розыске. Секретарь СНБО Алексей Данилов находится с рабочим визитом в Иране. Российский суд арестовал 4 украинских рыбаков, которых накануне российские пограничники задержали в Азовском море. Цукерберг заявил, что поддерживает регулирование контента в сети. Такими были главные новости 16 февраля в Украине и мире.

Важнейшие новости за воскресенье, 16 февраля в Украине:

Задержание "смотрящего" Януковича

К теме: КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно о криминальном авторитете времен Януковича

В воскресенье, 16 февраля, КОРД провел в Киеве спецоперацию по задержанию криминального авторитета Евгения Анисимова, которого 6 лет искал Интерпол.

В чем подозревают Анисимова

Задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

Его обвиняют в нарушении сразу шести статей Уголовного кодекса Украины:

вымогательство – наказывается лишением свободы до 12 лет с конфискацией имущества;

присвоение и растрата чужого имущества – до 12 лет за решеткой;

отмывание незаконных доходов – до 15 лет за решеткой;

создание преступной организации – до 12 лет за решеткой;

незаконное обращение с оружием – до 7 лет за решеткой;

незаконное изготовление огнестрельного оружия – до 7 лет за решеткой.

Важно! В случае доказательства вины подозреваемого по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, предусмотренные каждой из них наказания не суммируются.

Задержание Анисимова КОРДом: смотрите видео

Что известно о Евгении Анисимове?

Евгений Анисимов родился в 1975 году (44 года) в Запорожье. Вел свою деятельность еще с 90-ых, сначала как обычный рэкетир, а впоследствии как руководитель одного из крупнейших уголовных группировок.



Псевдо "Анисимов" довольно популярно в украинских криминальных кругах, а сам Анисимов является организатором одной из крупнейших уголовных группировок.



Во времена президентства Виктора Януковича он был "смотрящим" в Запорожской области. А конкретно – занимался "крышеванием" местных бизнесменов и разбирался с неугодными.

Секретарь СНБО Данилов в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов с 15 по 17 февраля находится с рабочим визитом в Иране. В воскресенье, 16 февраля, он почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложили цветы на место трагедии украинского самолета.



Данилов почтил память погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ

Алексея Данилова пригласил в Тегеран секретарь Высшего Совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, чтобы совместно расследовать сбивание украинского самолета авиаперевозчика МАУ. Данилов призвал продолжить совместную украинско-иранское сотрудничество для того, чтобы ускорить завершение дела.

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране: главное

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" упал вскоре после вылета утром 8 января. На его борту были 179 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев. Никто из них не выжил.

Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухані попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

19 января тела погибших украинцев вернули в Украину. В аэропорту "Борисполь" состоялась церемония прощания. 20 января жертв авиакатастрофы похоронили в их родных городах.

2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету от момента пуска и до того, как она попала в самолет МАУ.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Арест украинских рыбаков в Крыму

К теме: В Крыму "суд" арестовал украинских рыбаков: что известно

Керченский городской "суд" арестовал четырех украинских рыбаков, которых накануне российские пограничники задержали в Азовском море. Их признали виновными в незаконном вылове рыбы. Украинцев задержали на 10 дней.

Таково решение подконтрольного России Керченского городского "суда". Согласно ему, украинцев арестовали за незаконный вылов рыбы.

В то же время, российские следователи утверждают, что украинцы якобы признали вину.

Захват Россией украинского судна: основное

В западной части Азовского моря 15 февраля российские силовики задержали маломерное судно с 4 украинцами на борту.

По данным сотрудников "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться". Украинцы также якобы не имели необходимых документов.

Полиция уже открыла уголовное дело за "похищение и угон плавсредства" по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя лицами на борту.

Нардеп Павел Мельник сообщил, что, вероятно, Россия задержала Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова.

Также стало известно, что экипаж задержанного российскими пограничниками в Азовском море украинского судна якобы признал факт незаконного вылова рыбы.

Как регулировать контент в соцсетях: позиция Цукерберга

Стоит знать: Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал регулировать вредоносный контент в Интернете. Ведь ежедневно сеть удаляет миллион фейковых аккаунтов.

Более 35 тысяч человек ежедневно отслеживают контент соцсети. Об этом он заявил, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.



Марк Цукерберг / Фото dw.com

По его словам, сейчас существует две модели:

Первую применяют к традиционным СМИ.

Другую же используют телекоммуникационные компании. Тогда "данные просто проходят сквозь вас", а значит, компания не ответственна за то, что они могут быть вредными.

Цукерберг считает, что соцсети должна регулировать система, находящаяся между СМИ и телекоммуникационными компаниями.

Как Facebook борется с российскими троллями и фейковыми новостями

К теме: Facebook заблокировал более 100 страниц разведки РФ: распространяли фейки против Украины

Недавно Facebook удалил три сети учетных записей, страницы и группы, распространявших неправдивую информацию против Украины и других стран Восточной Европы. Одна из них использовалась военной разведкой Российской Федерации.

Такая деятельность зародилась в России и была сосредоточена прежде всего на Украину и соседние страны.

В Facebook отметили, что люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность. Расследование выявило связь с российскими военными разведывательными службами.

В Facebook добавили, что владельцы страниц обычно публиковали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях. Также об общественных деятелях в Украине, военной деятельности России в Сирии. Ложную информацию распространяли и о сбитии малазийского авиалайнера в Украине в 2014 году.



Пример распространения дезинформации, которые обнаружили в Facebook