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      Главные новости 16 февраля: задержание криминального авторитета Анисимова, Данилов в Иране

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      Главные новости 16 февраля / колаж 24 канала

      В Киеве задержали криминального авторитета Анисимова. Он 6 лет находился в розыске. Секретарь СНБО Алексей Данилов находится с рабочим визитом в Иране. Российский суд арестовал 4 украинских рыбаков, которых накануне российские пограничники задержали в Азовском море. Цукерберг заявил, что поддерживает регулирование контента в сети. Такими были главные новости 16 февраля в Украине и мире.

      Важнейшие новости за воскресенье, 16 февраля в Украине:

      Задержание "смотрящего" Януковича

      К теме: КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно о криминальном авторитете времен Януковича

      В воскресенье, 16 февраля, КОРД провел в Киеве спецоперацию по задержанию криминального авторитета Евгения Анисимова, которого 6 лет искал Интерпол.

      В чем подозревают Анисимова

      Задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

      Его обвиняют в нарушении сразу шести статей Уголовного кодекса Украины:

      • вымогательство – наказывается лишением свободы до 12 лет с конфискацией имущества;
      • присвоение и растрата чужого имущества – до 12 лет за решеткой;
      • отмывание незаконных доходов – до 15 лет за решеткой;
      • создание преступной организации – до 12 лет за решеткой;
      • незаконное обращение с оружием – до 7 лет за решеткой;
      • незаконное изготовление огнестрельного оружия – до 7 лет за решеткой.

      Важно! В случае доказательства вины подозреваемого по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, предусмотренные каждой из них наказания не суммируются.

      Задержание Анисимова КОРДом: смотрите видео

      Что известно о Евгении Анисимове?
      Евгений Анисимов родился в 1975 году (44 года) в Запорожье. Вел свою деятельность еще с 90-ых, сначала как обычный рэкетир, а впоследствии как руководитель одного из крупнейших уголовных группировок.

      Псевдо "Анисимов" довольно популярно в украинских криминальных кругах, а сам Анисимов является организатором одной из крупнейших уголовных группировок.

      Во времена президентства Виктора Януковича он был "смотрящим" в Запорожской области. А конкретно – занимался "крышеванием" местных бизнесменов и разбирался с неугодными.

      Секретарь СНБО Данилов в Иране

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов с 15 по 17 февраля находится с рабочим визитом в Иране. В воскресенье, 16 февраля, он почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

      Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложили цветы на место трагедии украинского самолета.


      Данилов почтил память погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ

      Алексея Данилова пригласил в Тегеран секретарь Высшего Совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, чтобы совместно расследовать сбивание украинского самолета авиаперевозчика МАУ. Данилов призвал продолжить совместную украинско-иранское сотрудничество для того, чтобы ускорить завершение дела.

      Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране: главное

      • Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" упал вскоре после вылета утром 8 января. На его борту были 179 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухані попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • 19 января тела погибших украинцев вернули в Украину. В аэропорту "Борисполь" состоялась церемония прощания. 20 января жертв авиакатастрофы похоронили в их родных городах.
      • 2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету от момента пуска и до того, как она попала в самолет МАУ.


      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Арест украинских рыбаков в Крыму

      К теме: В Крыму "суд" арестовал украинских рыбаков: что известно

      Керченский городской "суд" арестовал четырех украинских рыбаков, которых накануне российские пограничники задержали в Азовском море. Их признали виновными в незаконном вылове рыбы. Украинцев задержали на 10 дней.

      Таково решение подконтрольного России Керченского городского "суда". Согласно ему, украинцев арестовали за незаконный вылов рыбы.

      В то же время, российские следователи утверждают, что украинцы якобы признали вину.

      Захват Россией украинского судна: основное

      • В западной части Азовского моря 15 февраля российские силовики задержали маломерное судно с 4 украинцами на борту.
      • По данным сотрудников "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться". Украинцы также якобы не имели необходимых документов.
      • Полиция уже открыла уголовное дело за "похищение и угон плавсредства" по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя лицами на борту.
      • Нардеп Павел Мельник сообщил, что, вероятно, Россия задержала Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова.
      • Также стало известно, что экипаж задержанного российскими пограничниками в Азовском море украинского судна якобы признал факт незаконного вылова рыбы.

      Как регулировать контент в соцсетях: позиция Цукерберга

      Стоит знать: Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция

      Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал регулировать вредоносный контент в Интернете. Ведь ежедневно сеть удаляет миллион фейковых аккаунтов.

      Более 35 тысяч человек ежедневно отслеживают контент соцсети. Об этом он заявил, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.


      Марк Цукерберг / Фото dw.com

      По его словам, сейчас существует две модели:

      • Первую применяют к традиционным СМИ.
      • Другую же используют телекоммуникационные компании. Тогда "данные просто проходят сквозь вас", а значит, компания не ответственна за то, что они могут быть вредными.

      Цукерберг считает, что соцсети должна регулировать система, находящаяся между СМИ и телекоммуникационными компаниями.

      Как Facebook борется с российскими троллями и фейковыми новостями

      К теме: Facebook заблокировал более 100 страниц разведки РФ: распространяли фейки против Украины

      Недавно Facebook удалил три сети учетных записей, страницы и группы, распространявших неправдивую информацию против Украины и других стран Восточной Европы. Одна из них использовалась военной разведкой Российской Федерации.

      Такая деятельность зародилась в России и была сосредоточена прежде всего на Украину и соседние страны.

      В Facebook отметили, что люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность. Расследование выявило связь с российскими военными разведывательными службами.

      В Facebook добавили, что владельцы страниц обычно публиковали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях. Также об общественных деятелях в Украине, военной деятельности России в Сирии. Ложную информацию распространяли и о сбитии малазийского авиалайнера в Украине в 2014 году.


      Пример распространения дезинформации, которые обнаружили в Facebook

      КОРД задержал "смотрящего" Януковича Анисимова: видео спецоперации
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Facebook СНБО Алексей Данилов Иран СМИ Интернет Новости Крыма Мюнхенская конференция Марк Цукерберг Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики Публикации
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