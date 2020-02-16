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      Головні новини 16 лютого: затримання кримінального авторитета Анісімова, Данілов в Ірані

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      Головні новини 16 лютого / колаж 24 каналу

      У Києві затримали кримінального авторитета Анісімова. Він 6 років перебував у розшуку. Секретар РНБО Олексій Данілов перебуває з робочим візитом в Ірані. Російський суд заарештував 4 українських рибалок, яких напередодні російські прикордонники затримали в Азовському морі. Цукерберг заявив, що підтримує регулювання контенту у мережі. Такими були головні новини 16 лютого в Україні та світі.

      Найважливіші новини за неділю, 16 лютого в Україні:

      Затримання "смотрящего" Януковича

      До теми: КОРД затримав Євгена Анісімова: що відомо про кримінального авторитета часів Януковича

      У неділю, 16 лютого, КОРД провів у Києві спецоперацію з затримання кримінального авторитета Євгена Анісімова, якого 6 років шукав Інтерпол.

      У чому підозрюють Анісімова

      Затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" та координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини.

      Його звинувачують у порушенні одразу шести статтей Кримінального кодексу України:

      • вимагання – карається позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна;
      • привласнення та розтрата чужого майна – до 12 років за ґратами;
      • відмивання незаконних доходів – до 15 років за ґратами;
      • створення злочинної організації – до 12 років за ґратами;
      • незаконне поводження зі зброєю – до 7 років за ґратами;
      • незаконне виготовлення вогнепальної зброї – до 7 років за ґратами.

      Важливо! У випадку доведення вини підозрюваного за кількома статтями Кримінального кодексу України, передбачені кожною з них покарання не сумуються.

      Затримання Анісімова КОРДом: дивіться відео

      Що відомо про Євгена Анісімова?Євген Анісімов народився 1975 року (44 роки) у Запоріжжі. Вів свою діяльність ще з 90-их, спочатку як звичайний рекетир, а згодом як керівник одного з найбільших в Україні кримінальних угруповань.

      Псевдо "Анісімов" доволі популярне в українських кримінальних колах, а сам Анісімов є організатором одного з найбільших в Україні кримінальних угруповань.

      У часи президентства Віктора Януковича він був "смотрящим" у Запорізькій області. А конкретно – займався "кришуванням" місцевих бізнесменів та розбирався з неугодними.

      Секретар РНБО Данілов в Ірані

      Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов з 15 по 17 лютого перебуває з робочим візитом в Ірані. У неділю, 16 лютого, він вшанував пам'ять українців, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ.

      Данілов разом з послом України в Ірані Сергієм Бурдиляком поклали квіти на місце трагедії українського літака.


      Данілов вшанував пам'ять загиблих українців в авіакатастрофі МАУ

      Олексія Данілова запросив до Тегерану секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані, аби спільно розслідувати збиття українського літака авіаперевізника МАУ. Данілов закликав продовжити спільну українсько-іранську співпрацю для того, аби прискорити завершення справи.

      Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані: головне

      • Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" впав невдовзі після вильоту вранці 8 січня. На його борту були 179 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив.
      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • 19 січня тіла загиблих українців повернули в Україну. В аеропорту "Бориспіль" відбулася церемонія прощання. 20 січня жертв авіакатастрофи поховали у їхніх рідних містах.
      • 2 лютого у мережі з'явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.


      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Арешт українських рибалок у Криму

      До теми: У Криму "суд" арештував українських рибалок: що відомо

      Керченський міський "суд" заарештував чотирьох українських рибалок, яких напередодні російські прикордонники затримали в Азовському морі. Їх визнали винними у незаконному вилові риби. Українців затримали на 10 днів.

      Таким є рішення підконтрольного Росії Керченського міського "суду". Відповідно до нього, українців арештували за незаконний вилов риби.

      Водночас, російські слідчі стверджують, що українці нібито визнали провину.

      Захоплення Росією українського судна: основне

      • У західній частині Азовського моря 15 лютого російські силовики затримали маломірне судно з 4 українцями на борту.
      • За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися". Українці також начебто не мали необхідних документів.
      • Поліція уже відкрила кримінальну справу за "викрадення і викрадення плавзасобу" за фактом захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту.
      • Нардеп Павло Мельник повідомив, що, ймовірно, Росія затримала Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова.
      • Також стало відомо, що екіпаж затриманого російськими прикордонниками в Азовському морі українського судна начебто визнав факт незаконного вилову риби.

      Як регулюватимуть контент у соцмережах: позиція Цукерберга

      Варто знати: Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція

      Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг закликав регулювати шкідливий контент в Інтернеті. Адже щодня мережа видаляє мільйон фейкових акаунтів.

      Понад 35 тисяч людей щодня відстежують контент соцмережі. Про це він заявив, виступаючи 15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.


      Марк Цукерберг / Фото dw.com

      За його словами, наразі існує дві моделі:

      • Першу застосовують до традиційних ЗМІ.
      • Іншу ж використовують телекомунікаційні компанії. Тоді "дані просто проходять крізь вас", а отже, компанія не відповідальна за те, що вони можуть бути шкідливими.

      Цукерберг вважає, що соцмережі повинна регулювати система, що перебуває між ЗМІ та телекомунікаційними компаніями.

      Як Facebook бореться з російськими тролями і фейковими новинами

      До теми: Facebook заблокував понад 100 сторінок розвідки РФ: поширювали фейки проти України

      Нещодавно Facebook видалив три мережі облікових записів, сторінки та групи, що поширювали неправдиву інформацію проти України та інших країн Східної Європи. Одна з них використовувалась військовою розвідкою Російської Федерації.

      Така діяльність зародилася в Росії та була зосереджена насамперед на Україну та сусідні країни.

      У Facebook зазначили, що люди, які стоять за цією мережею, намагалися приховати свою особистість. Розслідування виявило зв'язок з російськими військовими розвідувальними службами.

      У Facebook додали, що власники сторінок зазвичай публікували вміст російською, англійською та українською мовами про місцеві та політичні новини. Також про громадських діячів в Україні, військову діяльність Росії в Сирії. Неправдиву інформацію поширювали й про збиття малайзійського авіалайнера в Україні у 2014 році.


      Приклад поширення дезінформації, що виявили у Facebook

      У Києві оголосили штормове попередження
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Facebook РНБО Олексій Данілов Іран ЗМІ Інтернет Новини Криму Мюнхенська конференція Марк Цукерберг Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики Новини України Публікації
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