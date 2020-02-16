Головні новини 16 лютого: затримання кримінального авторитета Анісімова, Данілов в Ірані

У Києві затримали кримінального авторитета Анісімова. Він 6 років перебував у розшуку. Секретар РНБО Олексій Данілов перебуває з робочим візитом в Ірані. Російський суд заарештував 4 українських рибалок, яких напередодні російські прикордонники затримали в Азовському морі. Цукерберг заявив, що підтримує регулювання контенту у мережі. Такими були головні новини 16 лютого в Україні та світі.

Найважливіші новини за неділю, 16 лютого в Україні:

Затримання "смотрящего" Януковича

До теми: КОРД затримав Євгена Анісімова: що відомо про кримінального авторитета часів Януковича

У неділю, 16 лютого, КОРД провів у Києві спецоперацію з затримання кримінального авторитета Євгена Анісімова, якого 6 років шукав Інтерпол.

У чому підозрюють Анісімова

Затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" та координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини.

Його звинувачують у порушенні одразу шести статтей Кримінального кодексу України:

вимагання – карається позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна;

привласнення та розтрата чужого майна – до 12 років за ґратами;

відмивання незаконних доходів – до 15 років за ґратами;

створення злочинної організації – до 12 років за ґратами;

незаконне поводження зі зброєю – до 7 років за ґратами;

незаконне виготовлення вогнепальної зброї – до 7 років за ґратами.

Важливо! У випадку доведення вини підозрюваного за кількома статтями Кримінального кодексу України, передбачені кожною з них покарання не сумуються.

Затримання Анісімова КОРДом: дивіться відео

Що відомо про Євгена Анісімова?Євген Анісімов народився 1975 року (44 роки) у Запоріжжі. Вів свою діяльність ще з 90-их, спочатку як звичайний рекетир, а згодом як керівник одного з найбільших в Україні кримінальних угруповань.



Псевдо "Анісімов" доволі популярне в українських кримінальних колах, а сам Анісімов є організатором одного з найбільших в Україні кримінальних угруповань.



У часи президентства Віктора Януковича він був "смотрящим" у Запорізькій області. А конкретно – займався "кришуванням" місцевих бізнесменів та розбирався з неугодними.

Секретар РНБО Данілов в Ірані

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов з 15 по 17 лютого перебуває з робочим візитом в Ірані. У неділю, 16 лютого, він вшанував пам'ять українців, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ.

Данілов разом з послом України в Ірані Сергієм Бурдиляком поклали квіти на місце трагедії українського літака.



Данілов вшанував пам'ять загиблих українців в авіакатастрофі МАУ

Олексія Данілова запросив до Тегерану секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані, аби спільно розслідувати збиття українського літака авіаперевізника МАУ. Данілов закликав продовжити спільну українсько-іранську співпрацю для того, аби прискорити завершення справи.

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані: головне

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" впав невдовзі після вильоту вранці 8 січня. На його борту були 179 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

19 січня тіла загиблих українців повернули в Україну. В аеропорту "Бориспіль" відбулася церемонія прощання. 20 січня жертв авіакатастрофи поховали у їхніх рідних містах.

2 лютого у мережі з'явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Арешт українських рибалок у Криму

До теми: У Криму "суд" арештував українських рибалок: що відомо

Керченський міський "суд" заарештував чотирьох українських рибалок, яких напередодні російські прикордонники затримали в Азовському морі. Їх визнали винними у незаконному вилові риби. Українців затримали на 10 днів.

Таким є рішення підконтрольного Росії Керченського міського "суду". Відповідно до нього, українців арештували за незаконний вилов риби.

Водночас, російські слідчі стверджують, що українці нібито визнали провину.

Захоплення Росією українського судна: основне

У західній частині Азовського моря 15 лютого російські силовики затримали маломірне судно з 4 українцям и на борту.

и на борту. За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися". Українці також начебто не мали необхідних документів.

Поліція уже відкрила кримінальну справу за "викрадення і викрадення плавзасобу" за фактом захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту.

Нардеп Павло Мельник повідомив, що, ймовірно, Росія затримала Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова.

Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова. Також стало відомо, що екіпаж затриманого російськими прикордонниками в Азовському морі українського судна начебто визнав факт незаконного вилову риби.

Як регулюватимуть контент у соцмережах: позиція Цукерберга

Варто знати: Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг закликав регулювати шкідливий контент в Інтернеті. Адже щодня мережа видаляє мільйон фейкових акаунтів.

Понад 35 тисяч людей щодня відстежують контент соцмережі. Про це він заявив, виступаючи 15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.



Марк Цукерберг / Фото dw.com

За його словами, наразі існує дві моделі:

Першу застосовують до традиційних ЗМІ.

Іншу ж використовують телекомунікаційні компанії. Тоді "дані просто проходять крізь вас", а отже, компанія не відповідальна за те, що вони можуть бути шкідливими.

Цукерберг вважає, що соцмережі повинна регулювати система, що перебуває між ЗМІ та телекомунікаційними компаніями.

Як Facebook бореться з російськими тролями і фейковими новинами

До теми: Facebook заблокував понад 100 сторінок розвідки РФ: поширювали фейки проти України

Нещодавно Facebook видалив три мережі облікових записів, сторінки та групи, що поширювали неправдиву інформацію проти України та інших країн Східної Європи. Одна з них використовувалась військовою розвідкою Російської Федерації.

Така діяльність зародилася в Росії та була зосереджена насамперед на Україну та сусідні країни.

У Facebook зазначили, що люди, які стоять за цією мережею, намагалися приховати свою особистість. Розслідування виявило зв'язок з російськими військовими розвідувальними службами.

У Facebook додали, що власники сторінок зазвичай публікували вміст російською, англійською та українською мовами про місцеві та політичні новини. Також про громадських діячів в Україні, військову діяльність Росії в Сирії. Неправдиву інформацію поширювали й про збиття малайзійського авіалайнера в Україні у 2014 році.



Приклад поширення дезінформації, що виявили у Facebook