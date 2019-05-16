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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Главные новости 16 мая: дата инаугурации Зеленского и Вакарчук идет на выборы

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      Новости Украины сегодня 16 мая 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 16 мая / Коллаж 24 канала

      Рада определилась с датой проведения инаугурации Владимира Зеленского. Святослав Вакарчук с командой и созданной партией идет на выборы в парламент. Владельцам автомобилей с еврономерами отсрочили штрафы. Против нардепа Лещенко открыли дело за взяточничество. В Украине отметили День вышиванки. Такими были главные новости пятницы, 16 мая, в Украине и мире.

      Инаугурация Зеленского: дата

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      Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начнется торжественная церемония в 10 часов утра. За такое решение проголосовало парламентское большинство.

      Мы приняли решение о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принятию присяги на верность народу Украины новоизбранным президентом Зеленским 20 мая в 10 утра,
      – сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

      В целом во время заседания нардепы рассматривали 7 проектов постановлений, три из которых предлагали провести инаугурацию 19 мая, остальные – 17, 20, 26 и 28 мая.

      Как голосовали депутаты:

      "Блок Петра Порошенко" – 116 голосов

      "Народный фронт" – 66 голосов

      "Оппозиционный блок" – 20 голосов

      "Самопомич" – 16 голосов

      "Видродження" – 6 голосов

      "Радикальная партия Олега Ляшко" – 19 голосов

      "Батькивщина" – 18 голосов

      "Воля народа" – 16 голосов

      Внефракционные нардепы – 38 голосов

      Кстати, сам Владимир Зеленский хотел, чтобы инаугурация состоялась в воскресенье, 19 мая. Однако именно в этот день в Украине чтят память жертв политических репрессий.

      "Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек", – прокомментировал решение парламента Зеленский в Twitter.

      Этой датой инаугурации в команде Зеленского не довольны. Так, советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков считает, что таким решением часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу". Разумков утверждает, что инаугурация в понедельник создаст большой дискомфорт жителям Киева и не будет удобной для международных делегаций.

      Вакарчук идет в парламент

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      Музыкант Святослав Вакарчук 16 мая объявил о создании собственной партии "Голос", с которой примет участие в парламентских выборах осенью. С таким заявлением он выступил возле музея истории Украины перед своими поклонниками.

      Вакарчук
      Вакарчук в Киеве презентовал свою партию "Голос" и команду

      Лидер группы "Океан Эльзы" объяснил, почему решился на такой шаг, а также представил первую 5-ку своей партии.

      Мы создаем новую политическую силу. Партию настоящих перемен - "Голос". Поэтому сегодня в Украине зазвучит новый голос. Мой голос. Ваш голос. Наш с вами голос. С вашей поддержкой я поведу партию "Голос" на парламентские выборы. Потому что именно под куполом Верховной Рады принимаются главные решения, которые влияют на каждого украинца,
      – сказал Вакарчук.

      Кто попал в команду Вакарчука?

      1. Юлия Клименко – заместитель министра экономики;

      2. Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine ;

      3. Соломия Бобровская – украинский деятельница, исполняющая обязанности главы Одесской облгосадминистрации;

      4. Юрий Соколов – заслуженный врач Украины;

      5. Андрей Шараскин ("Богема") – "киборг", защитник Донецкого аэропорта.

      Программа партии "Голос" Святослава Вакарчука

      Вакарчук програма партії
      партія Вакарчук парламент вибори програма
      Программа партии "Голос" Святослава Вакарчука

      О том, как видит Вакарчук сотрудничество с Зеленским и как можно присоединиться к его политсиле – в материале.

       

      Штрафы отсрочили

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      В Украине отсрочили на 3 месяца введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах. Соответствующие правки в закон 16 мая одобрила Верховная Рада.

      Теперь штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах заработают не через 180 дней, а через – 270. Эта дата приходится на 24 августа 2019 года.

      Мне кажется, что за это время растаможится небольшое количество автомобилей. Но если их будет даже 10 или 20 тысяч, это означает, что мы в очередной раз прислушались к просьбе людей, которые об этом попросили. В связи с тем, что начался сезон весенне-летних работ, они смогут заработать средства для растаможки авто,
      – сказала глава налогового комитета парламента Нина Южанина.

      Какие штрафы будут за нарушение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита:

      • от 10 до 20 суток – 17 тысяч гривен штрафа;
      • от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен штрафа;
      • свыше 30 суток (а также за потерю или разукомплектации авто) – 170 тысяч гривен или автомобиль конфискуют по решению суда.

      Кстати, два дня подряд, 15 и 16 мая, под парламентом митинговали владельцы авто на еврономерах. Они требовали продлить льготный период для растаможки таких авто до начала 2020 года, отменить акциз на авто, отсрочить введение штрафов за нерастаможенную машину и остановить начисление повторных штрафов за растаможку в размере 8,5 тысяч гривен.

      16 мая под парламентом даже произошла стычка между владельцами авто на еврономерах и полицией.

      Что предусматривает закон об авто на еврономерах: видео

      Лещенко обвинили во взяточничестве

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      Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Лещенко по факту возможного получения им взятки.

      Лещенко якобы систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего. На эти деньги, по версии САП, он купил элитную квартиру в центре Киева.

      Политика вызвали на допрос.

      Вот, что он написал в своем Twitter.

      Больше о конфликте Луценко – Лещенко и что пишут в СМИ о нардепе, взятке и квартире – в материале.

      День вышиванки

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      Всемирный день вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая. Праздник отмечают не только в Украине, но и в более чем 50 других странах мира.

      Он призван популяризировать украинскую культуру и традиции, так как вышитая рубашка считается одним из самых старинных украинских атрибутов.

      Как отметили праздник украинские политики – смотрите здесь.

      Какими вышивками порадовали глаз звезды шоу-бизаздесь.

      Как отмечают этот праздник люди в разных городах Украиныздесь.

      Кстати, красноречиво хотели поздравить украинцев с Днем вышиванки одесские полицейские. Правоохранители устроили флешмоб: полицейские и нацгвардейцы выстроились в форме вышиванки возле Дюка. Но у них немного не получилось.

      По крайней мере, так считают пользователи соцсетей. Им такая "вышиванка" напомнила скорее мужской половой орган, чем традиционный украинский наряд.

      флеш-моб Одеса
      Флешмоб ко Дню вышиванки в Одессе

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      Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук Сергей Лещенко Авто на еврономерах Инаугурация Зеленского
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