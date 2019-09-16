Главные новости 16 сентября: визит президента Словакии и проект бюджета

Президент Словакии Зузана Чапутова совершила первый официальный визит в Украину. На сайте Верховной Рады обнародовали текст госбюджета на 2020 год. Александр Ткаченко и Виталий Кличко инициируют аудит КГГА. Народный депутат Украины Жан Беленюк стал чемпионом мира по борьбе. Такими были главные новости 16 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Визит президента Словакии Чапутовой в Украину

К слову: Зеленский объяснил, чего именно ожидает от встречи в нормандском формате

Новоизбранный президент Словакии Зузана Чапутова совершила свой первый официальный визит в Украину. Здесь она встретилась с украинскими президентом и премьером.

Во время встречи с Владимиром Зеленским состоялись переговоры делегаций Украины и Словакии под председательством президентов двух стран. Во время мероприятия стороны обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, увеличение инвестиций, борьбу с контрабандой, дальнейшее проведение реформ и совместное кинопроизводство.

Также стороны обсудили тему подготовки двустороннего соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в области трудовой миграции и сотрудничество двух государств в энергетической сфере, в частности по транзиту газа.

Особое внимание президенты уделили вопросу борьбы с контрабандой. Лидеры стран подчеркнули, что бороться с ней нужно на законодательном уровне, и это в интересах как Украины, так и Словакии. Также президенты обсудили создание нового пункта пропуска на границе.

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После встречи Зеленский и Чапутова провели совместный брифинг. На нем украинский президент, в частности, отметил, что:

Словакия была и остается хорошим другом, добрым соседом и надежным партнером Украины;

Украина рассчитывает на поддержку, дипломатическое и санкционное давление на Россию со стороны всех своих партнеров, в частности Словакии, поскольку вся Европа будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право;

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС способствует высоким показателям товарооборота между Украиной и Словакией;

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна фиксировать все нарушения и реальную ситуацию на Востоке Украины.

Со своей стороны Зузана Чапутова подчеркнула, что Словакия поддерживает продление санкций против России до того момента, пока не будут выполнены минские соглашения, а Украина не получит контроль над собственными территориями.

Встреча Зеленского и Чапутовой: смотрите фото

После встречи с Владимиром Зеленским Зузана Чапутова провела еще одну – с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Главными темами этой встречи были сотрудничество в сфере энергетики, евроатлантические устремления Украины и опять же борьба с контрабандой.

"Приоритетом украинского правительства на ближайшие годы является создание конкуренции на рынке энергетики. Будем рады, если частью этого и других украинских рынков будут и словацкие компании. Ведь Словакия – наш добрый сосед, с которым у нас есть общая история", – подчеркнул Гончарук.

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Как и на встрече Чапутовой с Зеленским, основное внимание политики уделили борьбе с контрабандой.

"Наши страны имеют и общие сложности. Мы должны вместе побороть контрабанду. Для этого можем попробовать обсудить систему обмена информацией о перемещении таможенных товаров. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда поеду на границу Украины со Словакией, это не будет связано с борьбой с контрабандой", – резюмировал Алексей Гончарук.

Встреча Чапутовой и Гончарука: смотрите фото

Что предусматривает проект госбюджета на 2020 год?

На официальном сайте Верховной Рады обнародован текст законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№2000). Его в украинском парламенте зарегистрировали 15 сентября.

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Проект госбюджета-2020: основные цифры

Как говорится в документе, на 2020 год доходы Государственного бюджета определены в сумме 1 триллиона 079 миллиардов 487 миллионов гривен, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины – в сумме 962 миллиардов 747 миллионов гривен и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины – в сумме 116 миллиардов 740 миллионов гривен.

Относительно расходов Госбюджета, то их предоставили в сумме 1 триллиона 170 миллиардов 2 миллионов гривен, в частности, расходы общего фонда Государственного бюджета Украины – в сумме 1 триллиона 44 миллиардов 356 миллионов гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины – в сумме 125 миллиардов 646 миллионов гривен.

Возврат кредитов в государственный бюджет Украины предусмотрен в сумме 10 миллиардов 763 миллионов гривен, в частности, возврат кредитов в общий фонд Государственного бюджета Украины в сумме 10 миллиардов 232 миллионов гривен и возврат кредитов в специальный фонд Государственного бюджета Украины в сумме 531,5 миллиона гривен.

Предоставление кредитов из Госбюджета предусмотрено в сумме 15 миллиардов 379 миллионов гривен, в том числе из общего фонда Госбюджета – в сумме 1 миллиарда 859 миллионов гривен, из спецфонда Госбюджета – в сумме 13 миллиардов 519 миллионов гривен.

А предельный объем дефицита Госбюджета рассчитан в сумме 95 миллиардов 130 миллионов гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета – в сумме 73 миллиардов 236 миллионов гривен и предельный объем дефицита спецфонда Госбюджета – в сумме 21 миллиарда 894 миллионов гривен.

Кроме того, документ определяет на 31 декабря 2020 года предельный объем государственного долга в сумме 2 триллионов 127 миллиардов 687 миллионов гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 335 миллиардов 567 миллионов гривен.

Также в 2020 году по решению Кабмина и на основании международных договоров Украины могут предоставлять государственные гарантии в объеме до 28 миллиардов 882 миллионов гривен.

Проект Госбюджета-2020: прожиточный минимум

В 2020 году прожиточный минимум на одно лицо в месяц составит:

– с 1 января 2020 года – 2 тысячи 27 гривен,

– с 1 июля – 2 тысячи 118 гривен,

– с 1 декабря – 2 тысячи 189 гривен.

Что касается основных социальных и демографических групп населения, то прожиточный минимум составит:

дети в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1 тысячу 779 гривен,

с 1 июля – 1 тысячу 859 гривен, с 1 декабря – 1 тысячу 921 гривну;

с 1 июля – 1 тысячу 859 гривен, с 1 декабря – 1 тысячу 921 гривну; дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2 тысячи 218 гривен,

с 1 июля – 2 тысячи 318 гривен, с 1 декабря – 2 тысячи 395 гривен;

с 1 июля – 2 тысячи 318 гривен, с 1 декабря – 2 тысячи 395 гривен; трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2 тысячи 102 гривны,

с 1 июля – 2 тысячи 197 гривен, с 1 декабря – 2 тысячи 270 гривен;

с 1 июля – 2 тысячи 197 гривен, с 1 декабря – 2 тысячи 270 гривен; лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1 тысячу 638 гривен,

с 1 июля – 1 тысячу 712 гривны, с 1 декабря – 1 тысячу 769 гривен.

Полный проект государственного бюджета можно посмотреть по ссылке.

Ткаченко и Кличко инициируют аудит КГГА

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко обратился с депутатским запросом к Премьер-министру Алексею Гончаруку, чтобы был осуществлен полный аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Так же проверку должны пройти КГГА и подчиненные ей структуры.

Необходимость масштабной проверки деятельности властей Киева назрела давно. Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно убнаруживались в ходе каждой более-менее серьезной проверки,

– заявил депутат.

При этом, по его словам, это касается как деятельности департаментов Киевской горгосадминистрации, так и столичных коммунальных предприятий.

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Резюмируя, он подчеркнул, что Киев нуждается в перезагрузке. Именно для этого в Верховной Раде и, в частности, "Слуге народа" настаивают на новом законе о столице и проведении досрочных выборов городского председателя Киева.

Не замедлил с ответом и мэр Киева Виталий Кличко. Он обратился к Государственной аудиторской службе Украины. Кличко просит о государственном финансовом аудите работы всех подразделений Киевской городской государственной администрации, причем за период с 2015 по 2019 год.

В сообщении говорится, что некоторые СМИ распространяют информацию о якобы бюджетных злоупотреблениях в Киеве. Поэтому Кличко просит проверить фактическое состояние дел по:

Законному и эффективному использованию коммунальных средств и имущества, других активов;

Правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности;

Функционирование системы внутреннего контроля.

Что известно о скандале между Кличко и властной командой?

Еще в июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.



Однако уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА 4 сентября и тогда же направил соответствующий документ в Офис Президента. В тот же день в КГГА опубликовали обращение председателей фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой снова назначить Кличко на должность главы горгосадминистрации.



На следующий день ряд депутатов заявили, что документ за подписью "глав фракций" с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях, является манипуляцией, и они его не поддерживают.



12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.



Что интересно, многие эксперты утверждают, что именно Александр Ткаченко является потенциальным кандидатом от "Слуги народа" на пост столичного городского головы.

Нардеп Жан Беленюк стал чемпионом мира по борьбе

Народный депутат Украины, борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан). Жан победил в финале весовой категории до 87 килограммов.

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В решающем поединке Беленюк встретился с венгерским борцом Виктором Леринцом, который занимает 3-ю строчку мирового рейтинга. Жан выиграл со счетом 2:1.

На пути к финалу Жан победил хорвата Ивана Хуклека и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса. В четвертьфинальном поединке Жан победил белоруса Николая Стадубу.

В полуфинале украинец встретился с немецким спортсменом Денисом Кудлой, который является бронзовым призером чемпионата Европы. Беленюк победил со счетом 2:1.

Для украинца это уже второе золото чемпионата мира. Впервые Жан выиграл мировое первенство в 2015 году в Лас-Вегасе. В 2014 году Беленюк стал бронзовым призером, а в 2018-м – серебряным.

После победного поединка Жан заявил, что он очень тяжело работал, чтобы достичь успеха. Также Жан назвал своего венгерского соперника чрезвычайно сильным, поэтому он счастлив, что смог одержать победу.

Для меня очень важно подтвердить, что несмотря на мое депутатство, я могу совмещать несовместимые вещи. С одной стороны быть спортсменом с высоким результатом – чемпиона мира, и быть эффективным депутатом. Я отвечаю за сферу спорта в Украине, поэтому мне это очень важно,

– резюмировал Жан.

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