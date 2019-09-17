Главные новости 17 сентября: сгорел дом Гонтаревой и новый глава КСУ

Под Киевом сгорел дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Бывших нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки депутата Дмитрия Шпенова. Конституционный суд возглавил Александр Тупицкий. Facebook "накрыл" мощную фабрику троллей в Украине. Такими были главные новости 17 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за вторник, 17 сентября.

Пожар в доме Гонтаревой

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Пока экс-глава НБУ Валерия Гонтарева восстанавливается после ДТП в Лондоне, неизвестные подожгли загородный дом, оформленный на ее мужа, в Гореничах, что под Киевом. К счастью, в результате масштабного пожара никто не пострадал.

По словам Гонтаревой, в ее дом бросили бутылку с зажигательной смесью. Однако следствие эту информацию уже опровергло. На месте следователи не нашли "коктейля Молотова", но обнаружили другое вещественное доказательство.

Интересным является то, что обычно за загородным домом семьи Гонтаревых следили 6 охранников. Этой же ночью на дежурство пришел только один. Мужчина уже рассказал полиции, что ночью услышал посторонний шум, а когда вышел на двор, – увидел возгорание кровли дома.

Дом Гонтаревой после пожара: смотрите фото

Тем временем в Офисе Президента называют произошедшее провокацией. В Офисе Владимира Зеленского говорят: пожар в доме Гонтаревой – брутальное преступление и его надо как можно быстрее расследовать.

Быстрое раскрытие этого преступления должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов,

– говорится в официальном сообщении.

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Разобраться с причинами пожара Владимир Зеленский поручил главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Последний отметил, что СБУ в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов.

Сама Валерия Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожают Игорь Коломойский и Андрей Портнов. Экс-глава НБУ назвала "чушью" слова, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

Пожар в доме Валерии Гонтаревой: смотрите видео

Вилкула и Колесникова отпустили

Бывших нардепов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки депутата Дмитрия Шпенова. Обоих политиков подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

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Соответствующее решение принял Октябрьский суд Днепра. Зато прокуратура просила взять под арест обоих бывших народных избранников.

Решение отпустить бывших нардепов на поруки обосновано тем, что "прокурор не доказал, что менее мягкие меры не будут обеспечивать риски, которые прокурор считает доказанными".

Спикер суда Сергей Мельниченко также добавил, что на Вилкула и Колесникова заведены уголовные производства по одной статье – злоупотребление служебным положением. Кстати, Вилкул и Колесников присутствовали на заседании суда.

В чем подозревают Вилкула и Колесникова?Александру Вилкулу вменяют злоупотребление властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, на должности главы Днепропетровской обладминистрации Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.



Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже вменяют причинение ущерба государству на более 16 миллионов гривен. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса. В частности, производило стволы реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

Тупицкий стал новым главой КСУ

Судьи Конституционного Суда Украины на специальном пленарном заседании во вторник, 17 сентября, избрали главой Александра Тупицкого. Его заместителем был избран Сергей Головатый.

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Ранее в этот же день КСУ уволил председателя суда Наталью Шапталу с должности судьи, сообщает Конституционный Суд. Согласно закона Украины о Конституционном Суде, его главу избирают только на один трехлетний срок.



Новый глава Конституционного Суда Александр Тупицкий

Что известно об Александре Тупицком?Родился в январе 1963 года на Черкасщине. Судейскую карьеру начал в 1993 году в Донецке, где и работал до 2010 года, дойдя до должности главы суда.



В 2010 – 2013 годах работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах, был председателем Львовского и Днепропетровского апелляционных хозяйственных судов.



Судьей Конституционного Суда Украины его назначил президент-беглец Виктор Янукович в мае 2013 года.

Facebook "накрыл" украинскую фабрику троллей

Соцсеть Facebook, по официальным данным, удалила 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. Все они вели скоординированные кампании по дезинформации в Украине.

Среди удаленных страниц – такие ресурсы, как Znaj.ua и Politeka. Аккаунты вышеупомянутых ресурсов удалили не только из Facebook, но и из Instagram в результате внешнего расследования в Facebook.

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Как сообщили в пресс-службе Facebook, все удаленные страницы и группы вели дезинформационную кампанию не через контент, который они публиковали, а через поведение. В частности, люди, которые за ними стоят, координировали свои действия и использовали поддельные учетные записи, и таким образом изображали себя с ложной стороны.

То есть, администраторы и владельцы этих сообществ использовали фейковые аккаунты (имена постоянно менялись), чтобы управлять группами и страницами, а также с целью увеличения вовлеченности, распространения контента и направления людей на внешние сайты, выдавали себя за информационные СМИ.



Какие страницы удалил украинский Facebook / инфографика 24 канала

Также они выдавали себя за других людей и скрывали свои личные данные, чтобы их не обнаружили и не удалили. Как правило, эти ресурсы публиковали данные об известных людях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических новостях (в частности, о выборах в Украине), политических кандидатах, а также критиковали общественных деятелей.

Как рассказал глава отдела политики по кибербезопасности соцсети Facebook Натаниэль Глейхер, все удаленные аккаунты являются связанными с киевским PR-агентством Pragmatico, "но этот факт следует проверить". На рекламу оно потратило 1,6 миллиона долларов, а ее акаунтам удалось привлечь 4 миллиона подписчиков.