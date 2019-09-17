Головні новини 17 вересня: згорів будинок Гонтаревої і новий голова КСУ

Під Києвом згорів будинок ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Колишніх нардепів Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова відпустили на поруки депутата Дмитра Шпенова. Конституційний суд очолив Олександр Тупицький. Facebook "накрив" потужну фабрику тролів в Україні. Такими були головні новини 17 вересня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 17 вересня.

Пожежа у будинку Гонтаревої

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Поки ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева відновлюється після ДТП у Лондоні, невідомі підпалили заміський будинок, оформлений на її чоловіка, у Гореничах, що під Києвом. На щастя, в результаті масштабної пожежі ніхто не постраждав.

За словами Гонтаревої, у її будинок кинули пляшку із запальною сумішшю. Проте слідство цю інформацію вже спростувало. На місці слідчі не знайшли "коктейля Молотова", але виявили інший речовий доказ.

Цікавим є те, що зазвичай заміський будинок родини Гонтаревих пильнували 6 охоронців. Цієї ж ночі на чергування прийшов лише один. Чоловік вже розповів поліції, що вночі почув сторонній шум, а коли вийшов на подвір’я, – побачив загоряння покрівлі будинку.

Будинок Гонтаревої після пожежі: дивіться фото

Тим часом в Офісі Президента називають подію провокацією. В Офісі Володимира Зеленського кажуть: пожежа у будинку Гонтаревої – брутальний злочин і його треба якнайшвидше розслідувати.

Швидке розкриття цього злочину має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів,

– мовиться в офіційному повідомленні.

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Розібратися з причинами пожежі Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України Івану Баканову. Останній наголосив, що СБУ в межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку у розслідуванні підпалу колегам з правоохоронних органів.

Сама Валерія Гонтарева заявила, що їй постійно погрожують Ігор Коломойський та Андрій Портнов. Ексголова НБУ назвала "нісенітницею" слова, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

Пожежа у будинку Валерії Гонтаревої: дивіться відео

Вілкула та Колєснікова відпустили

Колишніх нардепів від "Опоблоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєсникова відпустили на поруки депутата Дмитра Шпенова. Обох політиків підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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Відповідне рішення ухвалив Жовтневий суд Дніпра. Натомість прокуратура просила взяти під арешт обох колишніх народних обранців.

Рішення відпустити колишніх нардепів на поруки обґрунтовано тим, що "прокурор не довів, що менш м'які заходи не будуть забезпечувати ризики, які прокурор вважає доведеними".

Спікер суду Сергій Мельниченко також додав, що на Вілкула та Колєснікова заведені кримінальні провадження за однією статтею – зловживання службовим становищем. До речі, Вілкул та Колєсніков були присутні на засіданні суду.

У чому підозрюють Вілкула та Колєснікова?Олександру Вілкулу закидають зловживання владою, що спричинило державі багатомільйонні збитки. За даними прокуратури, на посаді голови Дніпропетровської обладміністрації Вілкул надавав сільськогосподарські землі гірничо-збагачувальним комбінатам.



Колєснікову, який згодом очолив область, теж закидають спричинення збитків державі у понад 16 мільйонів гривень. Він дозволив приватизацію будівель науково-дослідного підприємства, яке займалося оснащенням оборонного комплексу. Зокрема, виробляло стволи реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".

Тупицький став новим головою КСУ

Судді Конституційного Суду України на спеціальному пленарному засіданні у вівторок, 17 вересня, обрали головою Олександра Тупицького. Його заступником було обрано Сергія Головатого.

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Раніше цього ж дня КСУ звільнив голову суду Наталю Шапталу з посади судді, повідомляє Конституційний Суд. Відповідно до закону України про Конституційний Суд, його голову обирають лише на один трирічний термін.



Новий голова Конституційного Суду Олександр Тупицький

Що відомо про Олександра Тупицького?Народився у січні 1963 року на Черкащині. Суддівську кар'єру розпочав у 1993 році в Донецьку, де й працював до 2010 року, дійшовши до посади голови суду.



У 2010 – 2013 роках працював суддею у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах, був головою Львівського та Дніпропетровського апеляційних господарських судів.



Суддею Конституційного Суду України його призначив президент-утікач Віктор Янукович у травні 2013 року.

Facebook "накрив" українську фабрику тролів

Соцмережа Facebook, за офіційними даними, видалила 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп. Усі вони які вели скоординовані кампанії щодо дезінформації в Україні.

Серед видалених сторінок – такі ресурси, як Znaj.ua та Politeka. Акаунти вищезазначених ресурсів видалили не лише з Facebook, а і з Instagram у результаті зовнішнього розслідування у Facebook.

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Як повідомили у пресслужбі Facebook, усі видалені сторінки та групи вели дезінформаційну кампанію не через контент, який вони публікували, а через поведінку. Зокрема, люди, які за ними стоять, координували свої дії та використовували підроблені облікові записи, і таким чином зображували себе з хибного боку.

Тобто, адміністратори та власники цих спільнот використовували фейкові акаунти (імена постійно змінювалися), щоб управляти групами та сторінками, а також з метою збільшення залученості, поширення контенту і направлення людей на зовнішні сайти, видавали себе за інформаційні ЗМІ.



Які сторінки видалив український Facebook / інфографіка 24 каналу

Також вони видавали себе за інших людей і приховували свої особисті дані, щоб їх не виявили та не видалили. Як правило, ці ресурси публікували дані про відомих людей, шоу-бізнес, спорт, місцеві та міжнародні новини, політичні новини (зокрема, про вибори в Україні), політичних кандидатів, а також критикували громадських діячів.

Як розповів голова відділу політики з кібербезпеки соцмережі Facebook Натаніель Глейхер, усі видалені акаунти є пов'язаними з київською PR-агенцією Pragmatico, "але цей факт слід перевірити". На рекламу вона витратила 1,6 мільйона доларів, а її акаунтам вдалося залучити 4 мільйони підписників.