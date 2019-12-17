Главные новости 17 декабря: столкновения под Радой санкции против Украины и "Северного потока-2"

Под Верховной Радой устроили протест против земельной реформы, который затем перерост в столкновения. Россия ввела санкции против 9 украинцев и ряда украинских товаров. Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2". Прокуратура выяснила, кто организовал заказное убийство депутата Вячеслава Соболева в центре Киева. Такими были главные новости 17 декабря в Украине и мире.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Протесты против рынка земли и столкновения

С самого утра 17 декабря под Верховной Радой продолжался протест против земельной реформы, за которую собирался голосовать парламент во втором чтении. В частности, противники реформы выступали против того, чтобы покупать украинские земли сельскохозяйственного назначения позволили иностранцам.

Читайте также: Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона

Протестующие никого не выпускали из парламента и начали устанавливать палатки на проезжей части вблизи здания парламента. Полиция снесла эти палатки. В ответ активисты начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают нардепы, повылетали окна.

Так между митингующими и правоохранителям вспыхнули массовые беспорядки. В этих столкновениях пострадали 17 человек. Полиция задержала 26 человек.

Смотрите видео столкновений протестующих с полицией под парламентом:

В полиции также сообщили о смерти мужчины на улице Институтской. Впрочем, похоже, это не связано со столкновениями под Радой – по предварительной версии, мужчина умер от коронарного синдрома за несколько кварталов от места столкновений и задолго до их начала.

Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозах или насильственных действиях против правоохранителей. Сейчас продолжается расследование.

Впоследствии в полиции пояснили, что правоохранители решили зачистить улицу Грушевского после того, как протестующие отказались прекратить установку палаток посреди улицы. О них полицию не предупреждали.

Узнайте, что сказал о столкновениях под Радой президент Зеленский

Горячо было и в самой Раде. Юлия Тимошенко вместе с коллегами-депутатами по "Родине" заблокировала президиум парламента. Таким образом, они протестовали против принятия закона о рынке земли. Тимошенко даже заняла место Разумкова.

Смотрите видео, как Тимошенко блокировала президиум Совета:

Наконец, Совету так и не удалось 17 декабря рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении. И председатель парламента Дмитрий Разумков досрочно закрыл вечернее заседание.

Санкции России против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список граждан Украины, в отношении которых вводятся экономические санкции. Так, в список внесены еще 9 человек – чиновники и депутаты горсовета Одессы. Еще 2 украинцев из перечня исключено. Так что теперь в перечень украинцев, в отношении которых Россия ввела санкции, входят около 570 человек.

Читайте также: Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы РФ. Еще во время первого введения санкции в 2018 году Медведев объяснял, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".



Россия расширила свои экономические санкции против украинцев и украинских товаров / Фото 24 канала

Кого исключили из списка санкций

Представитель партии "оппозиционная платформа – за жизнь" Юлий Иоффе,

гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Кого внесли в санкционный список

Бывший руководитель одесской милиции Владимир Босенко,

глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак,

депутат Александр Иваницкий,

Александр Иванов,

Андрей Иванов,

Валерий Мигалатьев,

Дмитрий Танцюра,

Александр Шеремет,

Юрий Шумахер.

Санкции против украинских товаров

Российское правительство ввело запрет на поставки из Украины в РФ:

кукурузного крахмала,

глюкозы,

фруктозы,

глюкозно-фруктозных сиропов,

мальтодекстрина,

сиропа мальтодекстрина.

Санкции против "Северного потока-2"

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. Он предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Важно: США в оборонном бюджете предусмотрели помощь Украине

Далее законопроект направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее он заявлял, что готов подписать "немедленно исторический оборонный бюджет".

В чем заключаются эти санкции и на что влияют

Законопроект об оборонном бюджете США предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

Россия не имеет возможности строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся международных специализированных компаний. А в мире всего несколько таких, которые могут прокладывать трубы в необходимых для успешного завершения проекта условиях.



Санкции против "Северного потока-2" ранее обещал утвердить Трамп / Фото "Европейской правды"

В частности, санкции коснутся:

судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метра) ниже уровня моря;

иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина

Как на эти санкции среагировали в Украине

В "Нафтогазе" заявили, что это просто праздник какой-то, еще одно хорошее сообщение из-за границы.

Спасибо команде "Нафтогаза", которая над этим работает, и преданным друзьям в Украине и за ее пределами, которые поддерживают,

- отметили в компании.

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что подписание документа может состояться уже в течение нескольких дней. После этого компании, задействованные на строительстве "Северного потока-2", будут вынуждены свернуть работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США.

Организатор убийства Соболева

Прокуратура Киева заявила, что установила личность мужчины, который, по версии следствия, организовал заказное убийство депутата Вячеслава Соболева в центре Киева, в результате которого погиб его 3-летний сын.

Так, причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего гражданина России. Он привлек в качестве исполнителя преступления 20-летнего бывшего бойца АТО Андрея Лаврегу.

Интересно: Покушение на депутата Соболева: известно, как киллер готовился в отеле к нападению

Во время личной встречи в одном из ТРЦ Киева мужчина предложил убить депутата за 40 тысяч долларов, на что последний согласился. Для этого организатор предоставил Лавреге информацию о пострадавшем, образе его жизни, адресах проживания, работе. Также он обеспечил Лаврегу оружием, транспортом и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства.

Свои инструкции по организации преступления мужчина предоставлял исполнителю в Телеграме, а накануне преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.



Депутат Соболев и его сын / Коллаж 24 канала

В это время, по версии следствия, исполнитель вместе с соучастником определил место для убийства – площадка возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся Соболев. Вечером 1 декабря, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в авто, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

На основании собранных доказательств прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении россиянину в организации заказного убийства. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

К теме: Кто такие Лаврега и Семенов, которых подозревают в убийстве сына Соболева

Что известно о покушении на депутата Соболева и убийство его сына

Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым меньше 20 лет, они бывшие бойцы АТО Андрей Лаврега и Алексей Семенов. 4 декабря суд взял обоих под стражу.

Путин – Hublot

И немножко смешного политического на конец.

Ежедневная российская газета "Ведомости" вышла с фото Президента Украины Владимира Зеленского на первой полосе. Все бы ничего, если бы не маленькая деталь – сразу под его фото удобно разместилась реклама часов Hublot, которыми в сериале "Слуга народа" тролили Путина.



Троллинг Путина от газеты "Ведомости"