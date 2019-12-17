Главные новости 17 декабря: столкновения под Радой санкции против Украины и "Северного потока-2"
Под Верховной Радой устроили протест против земельной реформы, который затем перерост в столкновения. Россия ввела санкции против 9 украинцев и ряда украинских товаров. Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2". Прокуратура выяснила, кто организовал заказное убийство депутата Вячеслава Соболева в центре Киева. Такими были главные новости 17 декабря в Украине и мире.
Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:
Протесты против рынка земли и столкновения
С самого утра 17 декабря под Верховной Радой продолжался протест против земельной реформы, за которую собирался голосовать парламент во втором чтении. В частности, противники реформы выступали против того, чтобы покупать украинские земли сельскохозяйственного назначения позволили иностранцам.
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Протестующие никого не выпускали из парламента и начали устанавливать палатки на проезжей части вблизи здания парламента. Полиция снесла эти палатки. В ответ активисты начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают нардепы, повылетали окна.
Так между митингующими и правоохранителям вспыхнули массовые беспорядки. В этих столкновениях пострадали 17 человек. Полиция задержала 26 человек.
Смотрите видео столкновений протестующих с полицией под парламентом:
В полиции также сообщили о смерти мужчины на улице Институтской. Впрочем, похоже, это не связано со столкновениями под Радой – по предварительной версии, мужчина умер от коронарного синдрома за несколько кварталов от места столкновений и задолго до их начала.
Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозах или насильственных действиях против правоохранителей. Сейчас продолжается расследование.
Впоследствии в полиции пояснили, что правоохранители решили зачистить улицу Грушевского после того, как протестующие отказались прекратить установку палаток посреди улицы. О них полицию не предупреждали.
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Горячо было и в самой Раде. Юлия Тимошенко вместе с коллегами-депутатами по "Родине" заблокировала президиум парламента. Таким образом, они протестовали против принятия закона о рынке земли. Тимошенко даже заняла место Разумкова.
Смотрите видео, как Тимошенко блокировала президиум Совета:
Наконец, Совету так и не удалось 17 декабря рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении. И председатель парламента Дмитрий Разумков досрочно закрыл вечернее заседание.
Санкции России против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список граждан Украины, в отношении которых вводятся экономические санкции. Так, в список внесены еще 9 человек – чиновники и депутаты горсовета Одессы. Еще 2 украинцев из перечня исключено. Так что теперь в перечень украинцев, в отношении которых Россия ввела санкции, входят около 570 человек.
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Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы РФ. Еще во время первого введения санкции в 2018 году Медведев объяснял, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".
Россия расширила свои экономические санкции против украинцев и украинских товаров / Фото 24 канала
Кого исключили из списка санкций
- Представитель партии "оппозиционная платформа – за жизнь" Юлий Иоффе,
- гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.
Кого внесли в санкционный список
- Бывший руководитель одесской милиции Владимир Босенко,
- глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак,
- депутат Александр Иваницкий,
- Александр Иванов,
- Андрей Иванов,
- Валерий Мигалатьев,
- Дмитрий Танцюра,
- Александр Шеремет,
- Юрий Шумахер.
Санкции против украинских товаров
Российское правительство ввело запрет на поставки из Украины в РФ:
- кукурузного крахмала,
- глюкозы,
- фруктозы,
- глюкозно-фруктозных сиропов,
- мальтодекстрина,
- сиропа мальтодекстрина.
Санкции против "Северного потока-2"
Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. Он предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".
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Далее законопроект направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее он заявлял, что готов подписать "немедленно исторический оборонный бюджет".
В чем заключаются эти санкции и на что влияют
Законопроект об оборонном бюджете США предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.
Россия не имеет возможности строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся международных специализированных компаний. А в мире всего несколько таких, которые могут прокладывать трубы в необходимых для успешного завершения проекта условиях.
Санкции против "Северного потока-2" ранее обещал утвердить Трамп / Фото "Европейской правды"
В частности, санкции коснутся:
- судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метра) ниже уровня моря;
- иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
- транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.
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Как на эти санкции среагировали в Украине
В "Нафтогазе" заявили, что это просто праздник какой-то, еще одно хорошее сообщение из-за границы.
Спасибо команде "Нафтогаза", которая над этим работает, и преданным друзьям в Украине и за ее пределами, которые поддерживают,
- отметили в компании.
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что подписание документа может состояться уже в течение нескольких дней. После этого компании, задействованные на строительстве "Северного потока-2", будут вынуждены свернуть работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США.
Организатор убийства Соболева
Прокуратура Киева заявила, что установила личность мужчины, который, по версии следствия, организовал заказное убийство депутата Вячеслава Соболева в центре Киева, в результате которого погиб его 3-летний сын.
Так, причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего гражданина России. Он привлек в качестве исполнителя преступления 20-летнего бывшего бойца АТО Андрея Лаврегу.
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Во время личной встречи в одном из ТРЦ Киева мужчина предложил убить депутата за 40 тысяч долларов, на что последний согласился. Для этого организатор предоставил Лавреге информацию о пострадавшем, образе его жизни, адресах проживания, работе. Также он обеспечил Лаврегу оружием, транспортом и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства.
Свои инструкции по организации преступления мужчина предоставлял исполнителю в Телеграме, а накануне преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.
Депутат Соболев и его сын / Коллаж 24 канала
В это время, по версии следствия, исполнитель вместе с соучастником определил место для убийства – площадка возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся Соболев. Вечером 1 декабря, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в авто, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.
На основании собранных доказательств прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении россиянину в организации заказного убийства. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.
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Что известно о покушении на депутата Соболева и убийство его сына
Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым меньше 20 лет, они бывшие бойцы АТО Андрей Лаврега и Алексей Семенов. 4 декабря суд взял обоих под стражу.
Путин – Hublot
И немножко смешного политического на конец.
Ежедневная российская газета "Ведомости" вышла с фото Президента Украины Владимира Зеленского на первой полосе. Все бы ничего, если бы не маленькая деталь – сразу под его фото удобно разместилась реклама часов Hublot, которыми в сериале "Слуга народа" тролили Путина.