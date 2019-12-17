Головні новини 17 грудня: сутички під Радою, санкції проти України і "Північного потоку-2"

Під Верховною Радою влаштували протест проти земельної реформи, який потім переріст у сутички. Росія ввела санкції проти 9 українців та низки українських товарів. Сенат США схвалив санкції проти "Північного потоку-2". Прокуратура з’ясувала, хто організував замовне вбивство депутата Вячеслава Соболєва в центрі Києва. Такими були головні новини 17 грудня в Україні та світі.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Протести проти ринку землі і сутички

Від самого ранку 17 грудня під Верховною Радою тривав протест проти земельної реформи, за яку мав намір голосувати парламент у другому читанні. Зокрема, противники реформи виступали проти того, щоб купувати українські землі сільськогосподарського призначення дозволили іноземцям.

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Протестувальники нікого не випускали з парламенту і почали встановлювати намети на проїжджій частині поблизу будівлі парламенту. Поліція знесла ці наметі. У відповідь активісти почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають нардепи, повилітали вікна.

Так між протестувальниками та правоохоронцям спалахнули масові сутички. У цих сутичках постраждали 17 людей. Поліція затримала 26 осіб.

Дивіться відео сутичок протестувальників з поліцією під парламентом:

У поліції також повідомили про смерть чоловіка на вулиці Інститутській. Втім, схоже, це не пов'язано з сутичками під Радою – за попередньою версією, чоловік помер від коронарного синдрому за кілька кварталів від місця сутичок і задовго до їх початку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про погрози або насильницькі дії проти правоохоронців. Наразі триває розслідування.

Згодом у поліції пояснили, що правоохоронці вирішили зачистити вулицю Грушевського після того, як протестувальники відмовилися припинити встановлення наметів посеред вулиці. Про них поліцію не попереджали.

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Гаряче було й у самій Раді. Юлія Тимошенко разом з колегами-депутатами по "Батьківщині" заблокувала президію парламенту. Таким чином, вони протестували проти ухвалення закону про ринок землі. Тимошенко навіть зайняла місце Разумкова.

Дивіться відео, як Тимошенко блокувала президію Ради:

Зрештою, Раді так і не вдалося 17 грудня розглянути законопроєкт про ринок землі у другому читанні. І голова парламенту Дмитро Разумков достроково закрив вечірнє засідання.

Санкції Росії проти України

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розширив перелік громадян України, щодо яких вводяться економічні санкції. Так, до списку внесено ще 9 осіб – чиновники і депутати міськради Одеси. Ще 2 українців з переліку виключено. Тож тепер до переліку українців, щодо яких Росія ввела санкції, входять близько 570 осіб.

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Санкції передбачають блокування безготівкових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на виведення капіталу за межі РФ. Ще під час першого введення санкції у 2018 році Медведєв пояснював, що "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".



Росія розширила свої економічні санкції проти українців та українських товарів / Фото 24 каналу

Кого виключили зі списку санкцій

Представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Юлій Іоффе,

гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Кого внесли до санкційного списку

Колишній керівник одеської міліції Володимир Босенко,

глава фракції "Довіряй ділам" міської ради Одеси Олег Бриндак,

депутат Олександр Іваницький,

Олександр Іванов,

Андрій Іванов,

Валерій Мігалатьєв,

Дмитро Танцюра,

Олександр Шеремет,

Юрій Шумахер.

Санкції проти українських товарів

Російський уряд ввів заборону на поставки з України до РФ:

кукурудзяного крохмалю,

глюкози,

фруктози,

глюкозно-фруктозних сиропів,

мальтодекстрину,

сиропу мальтодекстрину.

Санкції проти "Північного потоку-2"

Сенат США прийняв законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік у розмірі 738 мільярдів доларів. Він передбачає запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Далі законопроєкт скерують на підпис президентові США Дональдові Трампу. Раніше він заявляв, що готовий підписати "негайно історичний оборонний бюджет".

У чому полягають ці санкції та на що впливають

Законопроєкт про оборонний бюджет США передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

Росія не має можливості будувати такі трубопроводи, тому санкції торкнуться міжнародних спеціалізованих компаній. А у світі лише декілька таких, що можуть прокладати труби у необхідних для успішного завершення проєкту умовах.



Санкції проти "Північного потоку-2" напередодні обіцяв затвердити Трамп / Фото "Європейської правди"

Зокрема, санкції стосуватимуться:

суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метра) нижче від рівня моря;

іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

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Як на ці санкції зреагували в Україні

У "Нафтогазі" заявили, що це просто свято якесь, ще одне хороше повідомлення з-за кордону.

Дякуємо команді "Нафтогазу", яка над цим працює, і відданим друзям в Україні та за її межами, які підтримують,

– наголосили в компанії.

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв наголосив, що підписання документа може відбутися вже протягом кількох днів. Після цього компанії, задіяні на будівництві "Північного потоку-2", муситимуть згорнути роботи протягом найближчого часу або опиняться під санкціями США.

Організатор вбивства Соболєва

Прокуратура Києва заявила, що встановила особу чоловіка, який, за версією слідства, організував замовне вбивство депутата Вячеслава Соболєва у центрі Києва, в результаті якого загинув його 3-річний син.

Так, причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного громадянина Росії. Він залучив як виконавця злочину 20-річного колишнього бійця АТО Андрія Лаврегу.

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Під час особистої зустрічі в одному з ТРЦ Києва чоловік запропонував вбити депутата за 40 тисяч доларів, на що останній погодився. Задля цього організатор надав Лаврезі інформацію про потерпілого, спосіб його життя, адреси проживання, роботу. Також він забезпечив Лаврегу зброєю, транспортом та профінансував інші витрати, у тому числі оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства.

Свої інструкції щодо організації злочину чоловік надавав виконавцю у телеграмі, а напередодні злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі.



Депутат Соболєв та його син / Колаж 24 каналу

У цей час, за версією слідства, виконавець разом зі співучасником визначив місце для вбивства – майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з’являвся Соболєв. Увечері 1 грудня, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в авто, виконавець здійснив постріл, смертельно поранивши хлопчика.

На підставі зібраних доказів прокуратура Києва погодила повідомлення про підозру росіянину в організації вбивства на замовлення. Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Робота щодо встановлення замовника злочину триває.

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Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина

Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – менше 20 років, вони колишні бійці АТО Андрій Лаврега та Олексій Семенов. 4 грудня суд взяв обох під варту.

Путін – Hublot

І трішки смішного політичного на кінець.



Щоденна російська газета "Ведомости" вийшла з фото Президента України Володимира Зеленського на першій шпальті. Все б нічого, якби не маленька деталь – зразу під його фото зручно розмістилася реклама годинників Hublot, якими у серіалі "Слуга народу" тролили Путіна.



Тролінг Путіна від газети "Ведомости"