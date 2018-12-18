Главные новости 18 декабря: разделение ДФС и что ждет храмы УПЦ МП

Кабмин принял постановление, по которому произойдет разделение Государственной фискальной службы на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Митрополит Епифаний рассказал, что будет с храмами Московского патриархата. Всемирный банк одобрил предоставление Украине гарантии на 750 миллионов долларов. Генсек НАТО пригрозил России. Такими были главные новости вторника, 18 декабря,

Из-за разделения ГФС Насирову некуда возвращаться

Читайте также: Украина расширила санкции против РФ: кто попал под удар

Кабинет министров Украины принял с доработкой постановление, по которому состоится разделение Государственной фискальной службы на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Так, в состав Государственной налоговой службы будут входить подразделения налоговой милиции, а по Государственной таможенной, то это будут отдельные центральные органы исполнительной власти.

Разделение ДФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ДФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов,

– объяснил такой шаг Верланов.

Как подчеркивают в Правительстве, вышеуказанное постановление учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные Среднесрочным планом приоритетных действий Правительства до 2020 года.

Читайте также: Генассамблея ООН осудила действия России в Азовском и Черном море: появилось заявление МИД Украины

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Добавим, что накануне 24 канал сообщал, что 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

В комментарии 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский отметил, что теперь Насирову некуда возвращаться.

Разделение Государственной фискальной службы привело к тому, что решение суда является недействительным, поэтому выполнить его уже невозможно. Конечно, Роману Насирову будет выплачена необходимая компенсация, а это – около 170 тысяч гривен, хотя он заявил, что эти деньги отдаст на благотворительность. Увидим, как будет продвигаться его дело по поводу превышения служебных полномочий,

– подчеркнул эксперт.

Смотрите видео: что означает разделение ДФС

Что будет с храмами УПЦ МП

Читайте также: "Имеет эпохальное значение": Филарет впервые прокомментировал создание Православной церкви Украины

Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны Православной церкви Украины не будет. Будут принимать приходы, которые примут решение о присоединении к новосозданной церкви.

Об этом заявил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Митрополит подчеркнул, что никакого принуждения к приходам Московского патриархата осуществлять не будут.

Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те приходы, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-то действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность,

– сказал он.

При этом Епифаний отметил, что все должно происходить мирно. По его словам, основой такого перехода должны стать "любовь и уважение".

"Мы знаем, что есть много таких приходов. И, наверное, даже в каждом приходе есть часть прихожан, которые готовы уже переходить, но, к сожалению, нет того совершенного механизма, который бы позволил делать это правильно", – отметил митрополит.

Всемирный банк предоставил Украине гарантии на кругленькую сумму

Читайте также: Экс-работник СБУ собирался взорвать железную дорогу на Харьковщине: подробности

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине гарантии на 750 миллионов долларов на поддержку государственной политики.

Известно, что эти средства должны способствовать реализации важных реформ в банковской системе Украины, а также в сфере противодействия коррупции, сельскохозяйственных земель, пенсионного обеспечения, субсидий на жилищно-коммунальные услуги и здравоохранения.

Гарантия на 750 миллионов долларов США, как ожидается, поможет привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 миллиарда долларов США,

– отметили во Всемирном банке.

Более того, указанные реформы должны укрепить перспективы роста экономики и макроэкономической стабильности в Украине.

"Всемирный банк приветствует стремление правительства реализовать эти исторически важные реформы, реализация которых поможет поднять уровень жизни украинцев", – заявила вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.

В НАТО выдвинули России ультиматум

Читайте также: "Пусть они задумаются": каким новейшим оружием Путин хочет запугать мир

В НАТО дали последний шанс России начать выполнение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Если в РФ не отреагируют на это, Альянс даст ответ.

Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они уже об этом сообщали,

– подчеркнул Столтенберг.

Он также добавил, что в таком случае у НАТО будут вынуждены ответить.

"Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное. Часть этого касается тактики предупреждения и сдерживания, но часть заключается и в вопросе, возможно ли ввести новые инициативы по контролю за вооружением, чтобы сохранить режим контроля над вооружением, который действовал до сих пор, настолько, насколько это возможно", – добавил генсек Альянса.

Отметим, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

День святого Николая: какие подарки станут приятной неожиданностью

Читайте также: День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире

19 декабря в Украине празднуют День святого Николая. Это, пожалуй, один из самых магических и любимых праздников как для детей, так и для взрослых.

Чтобы не оставить своих родных без подарков в это время, журналисты сайта 24 канала собрали для вас подборку интересных подарков, которые смогут подойди под любой вкус и увлечение ваших близких.

Посмотреть подборку можно по ссылке.