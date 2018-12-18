Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП

Кабмін ухвалив постанову, за якою відбудеться поділ Державної фіскальної служби на Державну податкову та Державну митну служби. Митрополит Епіфаній розповів, що буде із храмами Московського патріархату. Світовий банк схвалив надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів. Генсек НАТО пригрозив Росії. Такими були головні новини вівторка, 18 грудня, в Україні та світі.

Через поділ ДФС Насірову немає куди повертатись

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Кабінет міністрів України ухвалив з доопрацюванням постанову, за якою відбудеться поділ Державної фіскальної служби на Державну податкову та Державну митну служби.

Так, до складу Державної податкової служби входитимуть підрозділи податкової міліції, а щодо Державної митної, то це будуть окремі центральні органи виконавчої влади.

Поділ ДФС на дві служби є важливим кроком на шляху до побудови якісної системи адміністрування податків і зборів. Реформа ДФС створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість і підзвітність роботи податкових і митних органів,

– пояснив такий крок Верланов.

Як підкреслюють в Уряді, вищезазначена постанова враховує рекомендації Міжнародного валютного фонду та завдання, визначені Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

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Конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.

Додамо, що напередодні 24 канал повідомляв, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

У коментарі 24 каналу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський зазначив, що тепер Насірову немає куди повертатися.

Розділення Державної фіскальної служби призвело до того, що рішення суду є недійсним, тому виконати його вже неможливо. Звичайно, Роману Насірову буде виплачена необхідна компенсація, а це – близько 170 тисяч гривень, хоча він заявив, що ці гроші віддасть на благодійність. Побачимо, як просуватиметься його справа з приводу перевищень службових повноважень,

– наголосив експерт.

Дивіться відео: що означає поділ ДФС

Що буде із храмами УПЦ МП

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Жодних захоплень храмів Московського патріархату з боку Православної церкви України не буде. Прийматимуть парафії, які ухвалять рішення про приєднання до новоствореної церкви.

Про заявив Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Митрополит наголосив, що жодного примусу до парафій Московського патріархату здійснювати не будуть.

Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви, вони мають бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які будуть провокувати в суспільстві нестабільність,

– сказав він.

При цьому Епіфаній наголосив, що все має відбуватися мирно. За його словами, основою такого переходу має стати "любов і повага".

"Ми знаємо, що є багато таких парафій. І, напевно, навіть в кожній парафії є ​​частина прихожан, які готові вже переходити, але, на жаль, немає того механізму досконалого, який би дозволив робити це правильно", – зазначив митрополит.

Світовий банк надав Україні гарантії на кругленьку суму

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Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів на підтримку державної політики.

Відомо, що ці кошти мають сприяти реалізації важливих реформ у банківській системі України, а також у сфері протидії корупції, сільськогосподарських земель, пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги та охорони здоров'я.

Гарантія на 750 мільйонів доларів США, як очікується, допоможе Україні залучити в державний бюджет на міжнародних ринках близько 1 мільярда доларів США,

– зазначили у Світовому банку.

Більше того, вказані реформи мають зміцнити перспективи зростання економіки та макроекономічної стабільності в Україні.

"Світовий банк вітає прагнення уряду реалізувати ці історично важливі реформи, реалізація яких допоможе підняти рівень життя українців", – заявила віце-президентка Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії Сіріл Мюллер.

У НАТО висунули Росії ультиматум

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У НАТО дали останній шанс Росії почати виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Якщо в РФ не відреагують на це, Альянс дасть відповідь.

Ми дали Росії останню можливість знову почати виконувати договір, закликали зробити це протягом 60 днів. Якщо вона цього не зробить, то США відмовляться від договору, як вони вже про це повідомляли,

– наголосив Столтенберг.

Він також додав, що в такому випадку у НАТО будуть змушені відповісти.

"Ми відповімо збалансовано, але зараз ще рано говорити, яким саме чином. Справа серйозна. Частина цього стосується тактики попередження і стримування, але частина полягає і в питанні, чи можливо ввести нові ініціативи з контролю за озброєнням, щоб зберегти режим контролю за озброєнням, який діяв досі, настільки, наскільки це можливо", – додав генсек Альянсу.

Зазначимо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

День святого Миколая: які подарунки стануть приємною несподіванкою

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19 грудня в Україні святкують День святого Миколая. Це, мабуть, одне із наймагічніших та найулюбленіших свят як для дітей, так і для дорослих.

Щоб не залишити своїх рідних без подарунків у цей час, журналісти сайту 24 каналу зібрали для вас підбірку цікавих подарунків, які зможуть підійди під будь-який смак та захоплення ваших близьких.

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