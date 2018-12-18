23:56
18 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, сьогодні
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сьогодні
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП

      3047 Читать новость на русском
      Новини України сьогодні 18 грудня 2018 - новини України і світу
      Головні новини 18 грудня / колаж 24 каналу

      Кабмін ухвалив постанову, за якою відбудеться поділ Державної фіскальної служби на Державну податкову та Державну митну служби. Митрополит Епіфаній розповів, що буде із храмами Московського патріархату. Світовий банк схвалив надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів. Генсек НАТО пригрозив Росії. Такими були головні новини вівторка, 18 грудня, в Україні та світі.

      Через поділ ДФС Насірову немає куди повертатись

      Читайте також: Україна розширила санкції проти РФ: хто потрапив під удар

      Кабінет міністрів України ухвалив з доопрацюванням постанову, за якою відбудеться поділ Державної фіскальної служби на Державну податкову та Державну митну служби.

      Так, до складу Державної податкової служби входитимуть підрозділи податкової міліції, а щодо Державної митної, то це будуть окремі центральні органи виконавчої влади.

      Поділ ДФС на дві служби є важливим кроком на шляху до побудови якісної системи адміністрування податків і зборів. Реформа ДФС створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість і підзвітність роботи податкових і митних органів,
      – пояснив такий крок Верланов.

      Як підкреслюють в Уряді, вищезазначена постанова враховує рекомендації Міжнародного валютного фонду та завдання, визначені Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

      Читайте також: Генасамблея ООН засудила дії Росії в Азовському та Чорному морі: з’явилася заява МЗС України

      Конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну. 

      Додамо, що напередодні 24 канал повідомляв, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

      У коментарі 24 каналу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський зазначив, що тепер Насірову немає куди повертатися.

      Розділення Державної фіскальної служби призвело до того, що рішення суду є недійсним, тому виконати його вже неможливо. Звичайно, Роману Насірову буде виплачена необхідна компенсація, а це – близько 170 тисяч гривень, хоча він заявив, що ці гроші віддасть на благодійність. Побачимо, як просуватиметься його справа з приводу перевищень службових повноважень,
      – наголосив експерт.

      Дивіться відео: що означає поділ ДФС

      Що буде із храмами УПЦ МП

      Читайте також: "Має епохальне значення": Філарет вперше прокоментував створення Православної церкви України

      Жодних захоплень храмів Московського патріархату з боку Православної церкви України не буде. Прийматимуть парафії, які ухвалять рішення про приєднання до новоствореної церкви.

      Про заявив Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

      Митрополит наголосив, що жодного примусу до парафій Московського патріархату здійснювати не будуть.

      Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви, вони мають бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які будуть провокувати в суспільстві нестабільність,
      – сказав він.

      При цьому Епіфаній наголосив, що все має відбуватися мирно. За його словами, основою такого переходу має стати "любов і повага".

      "Ми знаємо, що є багато таких парафій. І, напевно, навіть в кожній парафії є ​​частина прихожан, які готові вже переходити, але, на жаль, немає того механізму досконалого, який би дозволив робити це правильно", – зазначив митрополит.

      Світовий банк надав Україні гарантії на кругленьку суму

      Читайте також: Екс-працівник СБУ збирався підірвати залізницю на Харківщині: подробиці

      Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів на підтримку державної політики.

      Відомо, що ці кошти мають сприяти реалізації важливих реформ у банківській системі України, а також у сфері протидії корупції, сільськогосподарських земель, пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги та охорони здоров'я.

      Гарантія на 750 мільйонів доларів США, як очікується, допоможе Україні залучити в державний бюджет на міжнародних ринках близько 1 мільярда доларів США,
      – зазначили у Світовому банку.

      Більше того, вказані реформи мають зміцнити перспективи зростання економіки та макроекономічної стабільності в Україні.

      "Світовий банк вітає прагнення уряду реалізувати ці історично важливі реформи, реалізація яких допоможе підняти рівень життя українців", – заявила віце-президентка Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії Сіріл Мюллер.

      У НАТО висунули Росії ультиматум

      Читайте також: "Хай вони замисляться": якою новітньою зброєю Путін хоче залякати світ

      У НАТО дали останній шанс Росії почати виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Якщо в РФ не відреагують на це, Альянс дасть відповідь.

      Ми дали Росії останню можливість знову почати виконувати договір, закликали зробити це протягом 60 днів. Якщо вона цього не зробить, то США відмовляться від договору, як вони вже про це повідомляли,
      – наголосив Столтенберг.

      Він також додав, що в такому випадку у НАТО будуть змушені відповісти.

      "Ми відповімо збалансовано, але зараз ще рано говорити, яким саме чином. Справа серйозна. Частина цього стосується тактики попередження і стримування, але частина полягає і в питанні, чи можливо ввести нові ініціативи з контролю за озброєнням, щоб зберегти режим контролю за озброєнням, який діяв досі, настільки, наскільки це можливо", – додав генсек Альянсу.

      Зазначимо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      День святого Миколая: які подарунки стануть приємною несподіванкою

      Читайте також: День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі

      19 грудня в Україні святкують День святого Миколая. Це, мабуть, одне із наймагічніших та найулюбленіших свят як для дітей, так і для дорослих.

      Щоб не залишити своїх рідних без подарунків у цей час, журналісти сайту 24 каналу зібрали для вас підбірку цікавих подарунків, які зможуть підійди під будь-який смак та захоплення ваших близьких.

      Переглянути підбірку можна за посиланням.

       

       

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Новини політики УПЦ МП НАТО Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      сьогодні , 22:05 Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      3044
      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      сьогодні , 22:00 Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 1422
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      сьогодні , 20:40 Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      52573
      Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      сьогодні , 20:00 Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      Євгенія Мазур 392
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Є реальний шанс надання Україні летальної зброї, – екс-посол США
       23 серпня 2017 , 22:47
      Реформи в Україні: Кравчук назвав найуспішнішу
      18 червня , 12:43
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук