Главные новости 21 апреля: год президентства Зеленского, падение цен на нефть
Во вторник, 21 апреля, исполнился год, как Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины. Пандемия коронавируса распространяется по миру, но некоторые страны готовятся ослаблять карантин. Цена на нефть продолжает падение. Такими были главные новости в Украине и мире во вторник, 21 апреля.
Самые важные новости Украины и мира за вторник, 21 апреля:
Год победы Владимира Зеленского
21 апреля 2019 года состоялся второй тур выборов президента Украины. Тогда по итогам голосования победу одержал Владимир Зеленский. За него проголосовали 13,5 миллионов избирателей – 73%. Инаугурация же состоялась несколько позже – 20 мая 2019 года.
За этот год произошло немало. Были как и победы, так и неудачи.
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Главные неудачи президента за год / Инфографика 24 канала
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Как изменились социальные показатели за год президентства Зеленского / Инфографика 24 канала
Такие действия не слишком способствовали росту доверия к президенту. Но в апреле 2020 года оно значительно упало, по сравнению с предыдущими периодами.
Рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому по состоянию на апрель 2020 года / Инфографика 24 канала
Падение цен на нефть
Пандемия коронавируса привела к стремительному снижению спроса на нефть. При чем, он снизился настолько, что уже не хватает места для ее хранения. А из-за конфликта России и Саудовской Аравии рынки были "затоплены" чрезмерными предложениями продукта по низкой цене.
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Именно эти причины вызвали масштабный обвал цен на нефть до уровней, которые сделали невозможным заработок американских сланцевых нефтяных компаний. В частности, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI в понедельник, 20 апреля, продемонстрировала отрицательное значение, опустившись до минус 37 доллара за баррель. Также рекордно снизилась цена на нефть Urals. Со временем цена упала до минус 40 долларов. Однако позже цена на нефть WTI поднялась до 1,5 доллара за баррель. Между тем российский Urals стоил минус 3,5 доллара за баррель. Впрочем, уже утром 21 апреля цена снова начала расти.
Что означает отрицательная стоимость нефти и почему так произошло? Из-за карантина во всем мире очень существенно упал спрос на нефть. Поэтому получилось, что ее добывали значительно больше, чем в этом нуждались покупатели.
Когда дошло до того, что новую нефть добывать банально некуда, продавцы готовы платить покупателям, чтобы только те взяли нефть. Причина банальная – если останавливать добычу, это будет значительно дороже, чем платить за уже добытую нефть.
Такого стремительного падения цены не было на протяжении всех лет, с тех пор, как фьючерсы на WTI начали торговаться на Нью-Йоркской товарной бирже в 1983 году.
Что известно о WTI? West Texas Intermediate – это марка нефти, цену на которую используют как один из показателей мировых цен на "черное золото". Это одна из так называемых маркерных сортов нефти. Фьючерсы на WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже. Нефть добывают в западном Техасе.
"Резкое снижение цены на нефть, зафиксированное 20 апреля, будет означать падение мировой экономики. Более ста государств хотят обратиться за помощью к МВФ в связи с пандемией коронавируса. Кризис беспрецедентный, и никто не знает, насколько глубокий. Сейчас только середина. По объему вызовов кризис связывают со Второй мировой войной", – отметил директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии 24 каналу.
Падение цены на нефть: причины
- Из-за пандемии коронавирусп спрос на "черное золото" упал на примерно 20 миллионов баррелей за день. Цены на нефть побили 20-летние рекорды. Такое падение цен прежде всего грозит американским компаниям, производящим дорогую нефть.
- Американская нефть дешевела и до этого. К примеру, цена майского контракта 17 апреля составила менее 19 долларов за баррель.
- Страны ОПЕК+ 4 апреля договорились снизить нефтедобычу в мае – июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее с июля и до конца 2020 года нефтедобыча снизится на 7,7 миллиона баррелей в сутки (18%), а с января 2021 года до мая 2022 года – на 5,7 миллиона баррелей в сутки (14%).
- После открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ договорились о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.
Главное о падении цен на нефть / Инфографика 24 канала
Однако такое падение будет иметь негативные последствия и для Украины. Дело в том, что большая часть импорта – это энергоресурсы, в частности нефть и бензин. В то же время к цене на нефть привязаны пошлины и НДС. Поэтому, чем меньше стоит нефть, тем меньше денег будет поступать в бюджет Украины. Соответственно, дефицит бюджета может увеличиваться.
Но с другой стороны, директор "Нафтогаза" Юрий Витренко утверждает, что хранение нефти становится самым прибыльным бизнесом, а Украина имеет все возможности для этого.
Падают и цены на топливо
В Украине стремительно падает оптовая цена на бензин и дизельное топливо. Эксперты утверждают, что таких цен не было с 2014 года и стоит ожидать значительного удешевления цен на заправках. Стоимость дизеля в мелкой группе сейчас ниже 14 гривен за литр, в большой группе – ниже 17 тысяч гривен за тонну. В свою очередь, литр бензина А-95 стоит 14,2 гривны.
Некоторые специалисты считают, что розничные цены на бензин могут опуститься до уровня 17 – 18 гривен за литр на автомобильных заправках.
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Коронавирус в Украине: ждать ли ослабления карантина
По состоянию на 21 апреля в Украине подтвердили 6 125 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 415 новых случаев инфицирования. К сожалению, в Украине подтвердили 161 летальный случай. За последние сутки – 10 смертей.
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- Карантин в Украине планируют продлить до 12 мая. Соответствующее постановление готовит Минздрав, его рассмотрят на заседании правительства в среду. И вместе с продлением карантина будут предлагать определенные смягчения
Что предлагает Минздрав:
- Разрешить прогулки по паркам, скверам. Но в ограниченном количестве лиц и только в средствах индивидуальной защиты.
- Откроют библиотеки и музеи. Также с четкими ограничениями по количеству человек. На входе будут проводить термоскрининг и не будут пускать людей без масок.
- Кроме того, введут еще ряд ослабляющих мер, конкретно какие – Степанов не охарактеризовал.
Карантин продлят до 12 мая: какие будут смягчения / инфографика 24 канала
- Киев уже разработал план постепенного смягчения ограничений. Их начнут снимать только после преодоления пика эпидемии. Прогнозируют, что он будет в столице через неделю – две. Доступ к кладбищам в Киеве будет ограничен до 6 июня.
- В Одесской области закрыли на двухнедельный карантин целую больницу из-за большого количества больных коронавирусом работников. Все медики и пациенты Подольской городской больницы пройдут ПЦР-тестирование, там проведут дезинфекцию помещений. В Подольске зафиксировано 37 случаев COVID-19. Сам город изолировали, туда смогут попасть только местные жители.
- Больше всего больных на Буковине. Регион готовится привлекать к госпитализации больных COVID-19 больницы второй волны. В больницах первой волны осталось всего 109 свободных коек.
- В общежитии в Вишневом на Киевщине массовое заражение коронавирусом. Там 37 больных, двое погибших. После первого случая чиновники долго не принимали никаких мер. В общежитии проживают 300 человек, реальные масштабы заболеваемости будут известны вечером 22 апреля.
- Почаев срочно закрыли на въезд и выезд. После скандального пасхального богослужения, когда толпа людей зашла в лавру, там могла резко ухудшиться ситуация. Контактных людей еще не обследовали, потому реальная цифра больных еще не известна.
- Правоохранители устанавливают всех лиц, которые находились в Святогорской лавре на Пасху и массово нарушили карантин. Там одновременно было до 350 человек, это внутренне перемещенные лица, которые проживают на территории лавры. Эти люди будут вынуждены пройти обсервацию.
- У освобожденных из плена на прошлой неделе украинцев коронавирус не обнаружили. Однако они все равно проведут 14 дней в обсервации, пройдут еще один ПЦР-тест и тогда вернутся домой.
- На Николаевщине зафиксировали первую смерть от коронавируса – умерла 81-летняя женщина.
- Украинские полярники наконец добрались до антарктической станции "Академик Вернадский". Впервые они отправились еще 16 марта, но из-за карантинных ограничений по всему миру дорога отняла у них больше месяца.
Коронавирус в мире: ослабление карантина, проблемы Беларуси
- В мире подтверждены 2 503 067 случаев COVID-19. 171 747 человек умерли от коронавирус, 659 106 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (792 938), Испания (204 178), Италия (181 228), Франция (155 383) и Германия (147 103). В ВОЗ говорят, что основная борьба с коронавирусом еще впереди. Значительно осложняет работу то, что многие люди не понимают, что это за вирус.
- В Китае около тысячи пациентов с COVID-19 ошибочно отнесли к людям, которые выздоровели.
- Российские хакеры атаковали в Чехии больницы, сайт Минздрава и пражский аэропорт.
- Беларусь сравнялась с Испанией по количеству новых случаев. В стране за сутки 1 485 новых больных. Несмотря на это Лукашенко категорически отказывается вводить карантин и готовится к параду на 9 мая. И это еще не все – оказывается, белорусский президент контактировал с больным COVID-19. 11 апреля он играл в хоккей со спортсменом, у которого обнаружили коронавирус. Самоизолироваться Лукашенко не собирается. Больше о ситуации в Беларуси читайте здесь.
- Facebook будет блокировать посты о протестах из-за карантина. Людям, которые лайкают фейки о коронавирусе, сервис будет показывать достоверную информацию от ВОЗ.
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