Главные новости 21 апреля: год президентства Зеленского, падение цен на нефть

Во вторник, 21 апреля, исполнился год, как Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины. Пандемия коронавируса распространяется по миру, но некоторые страны готовятся ослаблять карантин. Цена на нефть продолжает падение. Такими были главные новости в Украине и мире во вторник, 21 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за вторник, 21 апреля:

Год победы Владимира Зеленского

21 апреля 2019 года состоялся второй тур выборов президента Украины. Тогда по итогам голосования победу одержал Владимир Зеленский. За него проголосовали 13,5 миллионов избирателей – 73%. Инаугурация же состоялась несколько позже – 20 мая 2019 года.

За этот год произошло немало. Были как и победы, так и неудачи.

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Главные достижения президента за год / Инфографика 24 канала



Главные неудачи президента за год / Инфографика 24 канала

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Такие действия не слишком способствовали росту доверия к президенту. Но в апреле 2020 года оно значительно упало, по сравнению с предыдущими периодами.



Рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому по состоянию на апрель 2020 года / Инфографика 24 канала

Падение цен на нефть

Пандемия коронавируса привела к стремительному снижению спроса на нефть. При чем, он снизился настолько, что уже не хватает места для ее хранения. А из-за конфликта России и Саудовской Аравии рынки были "затоплены" чрезмерными предложениями продукта по низкой цене.

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Именно эти причины вызвали масштабный обвал цен на нефть до уровней, которые сделали невозможным заработок американских сланцевых нефтяных компаний. В частности, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI в понедельник, 20 апреля, продемонстрировала отрицательное значение, опустившись до минус 37 доллара за баррель. Также рекордно снизилась цена на нефть Urals. Со временем цена упала до минус 40 долларов. Однако позже цена на нефть WTI поднялась до 1,5 доллара за баррель. Между тем российский Urals стоил минус 3,5 доллара за баррель. Впрочем, уже утром 21 апреля цена снова начала расти.

Что означает отрицательная стоимость нефти и почему так произошло? Из-за карантина во всем мире очень существенно упал спрос на нефть. Поэтому получилось, что ее добывали значительно больше, чем в этом нуждались покупатели.



Когда дошло до того, что новую нефть добывать банально некуда, продавцы готовы платить покупателям, чтобы только те взяли нефть. Причина банальная – если останавливать добычу, это будет значительно дороже, чем платить за уже добытую нефть.

Такого стремительного падения цены не было на протяжении всех лет, с тех пор, как фьючерсы на WTI начали торговаться на Нью-Йоркской товарной бирже в 1983 году.

Что известно о WTI? West Texas Intermediate – это марка нефти, цену на которую используют как один из показателей мировых цен на "черное золото". Это одна из так называемых маркерных сортов нефти. Фьючерсы на WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже. Нефть добывают в западном Техасе.

"Резкое снижение цены на нефть, зафиксированное 20 апреля, будет означать падение мировой экономики. Более ста государств хотят обратиться за помощью к МВФ в связи с пандемией коронавируса. Кризис беспрецедентный, и никто не знает, насколько глубокий. Сейчас только середина. По объему вызовов кризис связывают со Второй мировой войной", – отметил директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии 24 каналу.

Падение цены на нефть: причины

Из-за пандемии коронавирусп спрос на "черное золото" упал на примерно 20 миллионов баррелей за день. Цены на нефть побили 20-летние рекорды. Такое падение цен прежде всего грозит американским компаниям, производящим дорогую нефть.

Американская нефть дешевела и до этого. К примеру, цена майского контракта 17 апреля составила менее 19 долларов за баррель.

Страны ОПЕК+ 4 апреля договорились снизить нефтедобычу в мае – июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее с июля и до конца 2020 года нефтедобыча снизится на 7,7 миллиона баррелей в сутки (18%), а с января 2021 года до мая 2022 года – на 5,7 миллиона баррелей в сутки (14%).

После открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ договорились о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.



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